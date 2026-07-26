Paramount заморозит покупку Warner Bros. на год

Голливудская кинокомпания Paramount Skydance согласилась заморозить сделку по поглощению конкурента Warner Bros. Discovery вплоть до 1 июня 2027 года. К этому времени федеральный судья, как ожидается, примет решение по антимонопольному иску, который 12 штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, подали в середине июля. Об этом сообщает Associated Press (AP).

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Позиция Paramount

В заявлении, направленном в суд, Paramount сообщила, что не будет продвигать сделку по приобретению Warner Bros. до начала лета следующего года, если только судья не вынесет решение по делу раньше.

Кинокомпания также договорилась с истцами об отмене запланированного на 3 августа слушания по наложенному 20 июля федеральным судьей Арасели Мартинес-Олгин двухнедельному запрету на завершение сделки. Свое решение она объясняла тем, что истцы подняли «серьезные вопросы» и представили веские доводы о том, что слияние может привести к «существенному ограничению конкуренции».

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Примечательно, что обе стороны — представители и Paramount, и штатов — назвали отсрочку удачным решением. В то же время, как указывает AP, для кинокомпании она означает как минимум увеличение цены сделки: ранее Pramount обязалась выплачивать акционерам Warner Bros. допкомпенсацию в примерно семь млн долларов в день, если покупка не будет завершена до 30 сентября. А с учетом многомиллиардной задолженности Warner Bros. стоимость сделки может достичь почти 111 млрд долларов.

Почему затянулась продажа

Слухи о предстоящей продаже Warner Bros. распространяются в СМИ как минимум с осени 2025 года. Конкурентами при подписании возможной сделки были Paramount и стриминг-сервис Netflix.

Последний в декабре 2025 года объявил, что достиг соглашения с Warner Bros. на его покупку за 82,7 млрд долларов. Но уже в конце февраля Netflix объявил, что больше не претендует на покупку кинокомпании. Тогда сообщалось, что Paramount предложила руководству Warner Bros. более выгодное предложение.