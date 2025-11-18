Как выплаты «Зимней поддержки» повлияют на курс и можно ли на этом заработать

Через стартовавшую на прошлой неделе программу «Зимней поддержки» может быть выплачено до 11 млрд гривен. И это лишь небольшая часть гривневой массы, которая традиционно выйдет под конец года на рынок. Соответственно, в этот период активно растет курс доллара. Как в этой ситуации защитить свои сбережения от обесценивания?

Почему девальвация гривны ускоряется в конце года

Конец осени и декабрь — самый опасный период для нацвалюты на валютном рынке. В этот период начинается постепенный «залив» банковской системы бюджетными гривнами. Обычно подобные притоки гривны на финансовый рынок создают проблемы для курса. Ведь компании-импортеры, которые выполнили определенный фронт работ для государства и теперь получили гривну от бюджета, часто на эту гривну покупают валюту и рассчитываются ею уже со своими иностранными поставщиками. Это увеличивает спрос на безналичную валюту на межбанке.

Кроме того, предприятия рассчитываются со своим персоналом по итогам года, выплачиваются премии топ-менеджменту, в том числе и государственных предприятий, и тут речь идет уже на миллионы гривен. В этом году дополнительный приток гривны в конце года обеспечат еще и госпрограммы, вроде «Зимней поддержки». Заявки на получение 1 000 гривен в «Дії» уже перевалили за 5 млн.

Таким образом, в конце ноября-декабре увеличивается спрос не только на межбанке, но и на наличном рынке. Это провоцирует рост котировок доллара и евро. При этом, учитывая, что Нацбанк своим давним решением «привязал» курс гривны именно к доллару, то по американской валюте НБУ держит ситуацию под полным контролем, и обычно, после кратковременного взлета котировок в конце года-начале следующего года, в дальнейшем курсы доллара уже особо не растут (а бывает — и ситуативно проседают) уже до следующего аттракциона бюджетной щедрости.

А вот курс евро при такой модели валютного рынка находится в относительно свободном плавании, и при условно стабильном долларе полностью повторяет перипетии поведения пары евро/доллар на международных рынках, но с учетом поправки на действующий на момент курс пары доллар/гривна.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

График пары евро/доллар на мировых площадках, ноябрь 2024 г. —ноябрь 2025 г.

Так было все последние годы. И нет никаких оснований предполагать, что так не произойдет и в 2025 году, ведь модель расчетов бюджета с бизнесом по концу 2025 года не изменится. Поэтому, приближаясь к такому опасному периоду для гривны, гражданам и бизнесу стоит подумать о том, как защитить свои сбережения от ситуативной девальвации гривны в этот период.

Рассмотрим динамику официальных курсов доллара за 2023−2025 годы ноябрь к ноябрю и январь следующего года:

16.11.2023 года официальный курс доллара США — 36,2643 гривен;

года официальный курс доллара США — 36,2643 гривен; 12.01.2024 года официальный курс доллара США — 37,9982 гривен.

Рост официальных котировок американской валюты за этот период составил порядка 1,73 гривны.

16.11.2024 года официальный курс доллара США = 41,2446 гривен;

года официальный курс доллара США = 41,2446 гривен; 13.01.2025 года официальный курс доллара США = 42,2841 гривен.

Рост официальных котировок американской валюты за этот период порядка 1,04 гривны.

С учетом специфики формирования расчетов бюджета с контрагентами в 2025 году, уровня инфляционных процессов в Украине, а также принимая во внимание увеличение как минимум дважды расходной части бюджета на оборону за последний год, не трудно предположить, что в этом году объемы вливания бюджетной гривны по расчетам за год с контрагентами будут явно не меньше 2024 года, и точно как минимум в 1,5−2 раза больше, чем это было в 2023 году.

По моему прогнозу, при сохранении ситуации на текущем уровне в среднем доллар в такой «новогодний» период в декабре 2025-январе 2026 года ситуативно подорожает на 1,2 -1,4 гривны. А вот курс евро относительно гривны уже будет реагировать на поведение сразу двух факторов: пары евро/доллар и на растущий курс доллара относительно гривны.

Пока нет оснований предполагать, что Нацбанк перейдет от привязки гривны к доллару к модели привязки гривны к евро. А значит, при всех равных условиях, НБУ в начале 2026 года продолжит сглаживать колебания курса доллара на межбанке, а не курса евро.

Читайте также: Почему сейчас гривна стабильна и когда она резко упадет

Что делать со свободной гривной

И тогда сейчас инвестору целесообразно в конце ноября — в декабре 2025 года «выйти» из свободной гривны в доллар, далее, во второй половине января 2026 года, снова поменять эти, уже подорожавшие доллары на гривну и с максимальной выгодой от девальвации гривны по концу 2025 года вернуться в гривневые активы. Например, те же депозиты или гривневые ОВГЗ.

Учитывая, что Минфин в последнее время постепенно корректирует доходности по гривневым облигациям, в январе 2026 года снова вложиться в этот высокодоходный инструмент без налогообложения до нового цикла роста котировок доллара на рынке.

Как пример, возьмем эквивалент $1 000 в гривне по состоянию на момент написания статьи 14.11.2025 года:

Курс приема доллара у граждан находится в пределах около 41,90 гривен, а курс продажи им этой валюты — в пределах 42,20 гривен. Официальный курс доллара 14.11.2025 составил 42,0641 гривен.

Вероятный ситуативный скачок официального курса за счет бюджетного фактора выплат средств в декабре — январе составит 1,2 -1,4 гривен на долларе, то есть официальный курс достигнет уровня в 43,26−43,46 гривен за доллар, что в принципе полностью вписывается в концепцию девальвации гривны, заложенной в бюджет 2025−2026 годов.

Тогда, с учетом поправки на формирование наличного курса, по сравнению с официальным, курс приема наличного доллара у граждан будет в пределах 43,10 — 43,30 гривен, а курс продажи наличного доллара в январе 2026 года может достигать 43,40−43,60 гривен.

Таким образом, на $1 000 гражданин выиграет порядка 1 200−1 400 гривен, что выше дохода, который он мог бы получить за эти даже два полных месяца по депозиту:

На срок 61 день по депозиту, с учетом налогообложения, можно получить:

1000×41,90 (курс приема на 14.11.2025) х 14% годовых х 61 дней х 0,77 (коррекция реальной ставки доходности депозита за счет налогообложения)/36 500 = 754,87 гривен.

То есть выигрыш от ситуативного роста курса доллара за счет эффекта бюджетных расчетов по концу года (1 200−1 400 гривен) все равно превысит доход, получаемый от депозита за этот период (754,87 гривен).

Получив уже больше гривен в январе 2026 года, за счет ситуативного взлета курса доллара в период бюджетных расчетов по году (декабрь-январь) в пределах дополнительных 1 200−1 400 гривен, и затем снова войдя в гривневые инструменты (например, ОВГЗ на 1 год, которые налогом не облагаются) под около 15,5% годовых, это в итоге даст за следующий год уже дополнительный выигрыш в сумме:

1 200−1 400 гривен х 15,5% годовых = 186−217 гривен.

На $1 000 это такой порядок цифр, но если оперировать портфелем в $10 тыс., дополнительный выигрыш уже будет в пределах 1 860−2 170 гривен, а на портфелях в $100 тыс. — это дополнительные 18 600−21 700 гривен, кроме изначального выигрыша, который получите за счет своевременного входа в валюту, а затем своевременного входа в гривневые ОВГЗ.

Понятно, что при таком варианте, следуя правилам диверсификации, все сбережения перегонять сначала в валюту, а затем снова в гривну и в гривневые инструменты нельзя. Это несет в себе большие курсовые риски, если что-то пойдет «не так». Но, как показывает опыт инвестиций, на суммы в пределах 15−20% портфеля сбережений подобные операции все же допустимы. При таком сценарии можно увеличить свою сумму вложений в гривне на первом этапе за счет девальвации гривны в декабре-январе, а потом на них еще и дозаработать за 2026 год уже через гривневый инструмент ОВГЗ.

Более того, если после ситуативной девальвации гривны в декабре-январе затем вложить эти средства на год в ОВГЗ под «чистые» 15,5% годовых, то при изначальном курсе вложения в 41,90 гривен, можно выйти на конец года на безубыточный для себя курс 48,39 гривен за доллар, который выше заложенных в бюджет 2026 года уровней среднегодового курса доллара в 45,7 гривен за доллар.

То есть при курсе в 45,7 гривен, и доходности вложений, обеспечивающих за год выход на курс в 48,39 гривен, выходим в «плюс» в пределах около 2,69 гривен на долларе.

Предложенный мною сценарий не претендует на обязательное исполнение на все 100% сбережений, так как в условиях войны форс-мажор всегда возможен. Но он позволяет дополнительно заработать на умелом управлении своими гривневым и валютными портфелями сбережений, а также получить дополнительный опыт в работе с подобными инструментами.