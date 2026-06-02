Цены на топливо 2 июня: дизель и автогаз дешевеют, А-92 и премиальный А-95 дорожают

Во вторник, 2 июня, на украинских АЗС изменились розничные цены на топливо: дизельное топливо и автогаз подешевели, в то время как бензин А-92 и премиальный А-95 несколько прибавили в цене. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Средние цены на горючее
Динамика изменения стоимости топлива за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин А-95 премиум подорожал в среднем на 1 копейку и составляет 79,94 грн/л.
- Бензин А-92 также прибавил 1 копейку, закрепившись на уровне 69,72 грн/л.
- Бензин А-95 демонстрирует минимальное снижение — его цена просела на 2 копейки до 75,96 грн/л.
- Дизельное топливо подешевело на 10 копеек — в среднем по стране литр ДТ стоит 85,44 грн.
- Автомобильный газ потерял 3 копейки и торгуется по цене 46,42 грн/л.
Цены АЗС на топливо и автогаз
