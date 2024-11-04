Высокие дивиденды всегда привлекают инвесторов, поскольку они могут обеспечивать хороший пассивный доход и даже хеджирование. Однако следует учитывать, что доходы от дивидендов также могут сигнализировать об экономических проблемах компании. О том, как реализовать стратегию «дивидендной зарплаты» и какие акции следует рассматривать для стабильной прибыли, «Минфину» рассказал инвестиционный эксперт Никита Гуппал.
Как сесть на «дивидендную зарплату»: 5 акций с высокими выплатами
Как работают акции с высокими дивидендами
Когда речь идет о дивидендных акциях, важно не ориентироваться исключительно на дивидендную доходность. Высокий процент выплат может казаться привлекательным, но часто является результатом значительного падения цены акций, что может сигнализировать о проблемах у компании. Поэтому целесообразно оценивать акции комплексно, учитывая финансовую устойчивость компании и ее перспективы развития.
Дивидендные акции больше подходят инвесторам, имеющим большой портфель, ведь процентные выплаты могут обеспечить пассивный доход. В то же время инвесторам с меньшими депозитами следует рассмотреть акции роста, которые реинвестируют прибыль в развитие бизнеса. Это может обеспечить более высокий потенциал для роста стоимости ценных бумаг при условии, что ваша инвестиционная стратегия и профиль риска это позволяют.
Однако, если цель — получать стабильный доход от дивидендов или создать себе так называемую «дивидендную зарплату» — стратегию, когда процентные выплаты становятся значительным источником дохода, тогда следует рассматривать акции компаний, которые стабильно и надежно их выплачивают.
British American Tobacco (BTI)
British American Tobacco — один из крупнейших в мире производителей табачных изделий, недавно показавший значительный рост. Компания предлагает дивидендную доходность в размере 8%, но есть определенные риски, связанные с постепенным сокращением спроса на традиционные сигареты.
Преимущества BTI
- Доходность в 8%. За последние 10 лет ее прибыль на акцию выросла на 80%.
- Даже в период экономических кризисов BTI продолжает генерировать значительный денежный поток. BTI торгуется по относительно низкой цене — всего 8-кратному показателю свободного денежного потока, что делает ее потенциально недооцененной инвестицией.
- Компания активно развивает новые продукты (вейпы, никотиновые паучи), что помогает компенсировать уменьшение спроса на сигареты.
- Если BTI успешно разовьет свои новые продукты, это может обеспечить стабильный рост в будущем.
Риски BTI
- Спрос на традиционные сигареты постоянно сокращается, особенно в развитых странах.
- Из-за участия в табачной индустрии многие институциональные инвесторы избегают BTI из-за экологических, социальных и управленческих (ESG) факторов.
- Рынок альтернативного потребления табака имеет высокую конкуренцию и BTI сталкивается с сильным давлением со стороны других компаний.
- Новые законы против курения и вейпов могут негативно отразиться на продажах BTI.
British American Tobacco предлагает интересную возможность для инвесторов, ищущих стабильный доход благодаря высоким дивидендам. Однако конкуренция и уменьшение спроса становятся угрозой генерации прибыли. Для долгосрочных инвесторов, готовых к определенному уровню риска и ориентированных на дивидендные выплаты, BTI может быть интересной инвестицией.
AT&T (T)
AT&T — одна из крупнейших телекоммуникационных компаний США, предоставляющая услуги мобильной связи, интернета и цифрового ТВ. AT&T сосредоточилась на расширении беспроводных и опто-волоконных сетей и сокращении долга, что делает ее акции привлекательными для инвесторов, ищущих стабильный доход и перспективу роста дивидендов.
Преимущества AT&T
- AT&T активно сокращает свою долговую нагрузку. В третьем квартале 2024 г. компания выплатила $1−2 млрд, что способствует улучшению балансовых показателей.
- Акции AT&T оцениваются по соотношению P/E 9,5X, что обеспечивает 11% доходности прибыли. Компания обладает достаточным свободным денежным потоком, что позволит увеличить дивиденды в 2025 г. после ключевых выплат долга.
- Увеличение количества пользователей услуг и повышение среднего дохода (ARPU) создает устойчивый источник прибыли.
Риски AT&T
- Несмотря на сокращение долга, у AT&T все еще есть значительные финансовые обязательства ($130 млрд), что может негативно влиять в будущем.
- Компания пока не увеличивает размер дивидендов, что ставит ее в невыгодное положение по сравнению с другими компаниями, такими как Verizon.
- Инвесторов сдерживают высокие расходы по обслуживанию долга, которые могут задержать рост стоимости акций.
AT&T имеет стабильный бизнес, привлекательную оценку акций и перспективы увеличения дивидендов в 2025 году, что делает ее интересной для инвесторов, ориентирующихся на доход от процентных выплат.
Verizon Communications (VZ)
Verizon Communications — американская телекоммуникационная компания с рыночной капитализацией около $176 млрд. Компания предоставляет услуги мобильной связи, интернета, фиксированной телефонии и является лидером в развитии широкополосных и 5G-сетей. Verizon привлекает инвесторов благодаря стабильным дивидендам и крепким финансовым показателям.
Преимущества Verizon
- Verizon обладает высокой дивидендной доходностью — 6,5% и продолжает ее увеличивать. Выплаты поддерживаются свободным денежным потоком (FCF), который в третьем квартале составил $6 млрд, что обеспечило покрытие дивидендов на уровне 214%.
- Акции Verizon торгуются с коэффициентом (P/E) на уровне 8,8. Это говорит о высокой доходности при относительно низком риске.
- Несмотря на общее падение доходов, компания продолжает демонстрировать сильный прирост абонентов в сегменте широкополосной связи, что свидетельствует о конкурентоспособности Verizon.
- Несмотря на сложную ситуацию на рынке телефонии, доходы от беспроводных услуг растут, а компания подтвердила свой прогноз роста на 2024 год.
Риски Verizon
- Одной из основных проблем является значительная долговая нагрузка — $128,9 млрд. Хотя компания может обслуживать этот долг, ежеквартальные процентные расходы составляют примерно $1,7 млрд, что влияет на финансовую гибкость Verizon.
- Общий доход остался стабильным, что свидетельствует об ограниченном потенциале роста в основных сегментах бизнеса.
- Несмотря на стратегию понижения долговой нагрузки, компания увеличила долг на $2,9 млрд в третьем квартале. Это может стать фактором риска в условиях экономической нестабильности или повышения процентных ставок.
- Verizon является компанией с низкими темпами роста, поэтому значительное увеличение прибыли не произойдет в ближайшее время.
Verizon подходит для инвесторов, ориентированных именно на дивидендную доходность, а не на рост. Хотя компания сталкивается с долговой нагрузкой и ограниченным ростом, стабильное покрытие дивидендов и привлекательная оценка делают ее интересной для долгосрочных инвестиций.
Pfizer (PFE)
Pfizer остается одной из крупнейших биофармацевтических компаний в мире. Несмотря на временное падение доходов, она продолжает демонстрировать потенциал для долгосрочного роста благодаря своей инновационной разработке лекарств и оптимизации затрат.
Преимущества Pfizer
- Pfizer торгуется с мультипликатором около 10x прогнозированного EPS.
- Текущая дивидендная доходность компании составляет почти 6%, что превышает средние рыночные показатели.
- Компания уже снизила расходы на $4 млрд и планирует еще сократить на $1,5 млрд к 2027 г.
- Компания имеет мощный портфель новых продуктов — 113 кандидатов на рынке, лекарства для борьбы с раком и ожирением. Pfizer начали использовать AI для более быстрой разработки новых препаратов и улучшения испытаний.
Риски Pfizer
- Из-за больших покупок, таких как Seagen, компания имеет значительную долговую нагрузку — $70 млрд.
- Некоторые кандидаты, особенно в области борьбы с ожирением, имеют проблемы с побочными эффектами, что может ограничить их успех.
- Инвесторы-активисты покупают доли у компании, чтобы требовать изменений в руководстве или сокращении затрат для повышения прибыли. Это отвлекает компанию от стратегических целей и развития компании.
- Как и у всех фармацевтических компаний, у Pfizer есть риск потери патентов, что приводит к появлению дженериков, копий оригинального лекарства и давлению на доходы.
Несмотря на негативные факторы, Pfizer предлагает стабильный доход благодаря высокой дивидендной доходности и перспективам роста вследствие оптимизации затрат и разработки нового лекарства. Однако высокий долг и риски, связанные с инвесторами-активистами, могут временно ограничить потенциал компании.
Chevron Corporation (CVX)
Chevron Corporation — одна из крупнейших энергетических компаний в мире, занимающаяся добычей, переработкой и сбытом нефти и газа. Компания имеет длительную историю выплат дивидендов и демонстрирует сильные финансовые показатели. CVX привлекает инвесторов своей стабильностью, прибыльностью и возможностями роста в долгосрочной перспективе.
Преимущества Chevron
- Chevron 37 лет непрерывно повышает дивиденды, что свидетельствует о стабильности компании.
- Благодаря активному развитию в Пермском бассейне и приобретению PDC Energy, компания прогнозирует рост производства нефти до 4 млн баррелей в день до 2027 г.
- Акции CVX сегодня торгуются ниже исторических показателей EV/EBITDA, что делает их привлекательными для долгосрочных инвестиций. Chevron также инвестирует в низкоуглеродные технологии и проекты по снижению выбросов.
- Chevron поддерживает низкий уровень задолженности. Это позволяет компании инвестировать в проекты с высокой доходностью и выплачивать дивиденды даже при снижении доходов.
Риски Chevron
- Chevron остается чувствительным к колебаниям цен на нефть и газ, что оказывает непосредственное влияние на ее доходы. Падение цен может привести к снижению доходности и денежным потокам компании.
- Компания сталкивается с усиленными экологическими требованиями, особенно на западе США, что может повысить расходы по соблюдению регуляций и повлиять на ее конкурентоспособность.
- Инвестиции Chevron в низкоуглеродные проекты являются капиталоемкими и рисковыми. Если эти инвестиции не принесут ожидаемых результатов, это может негативно повлиять на рентабельность компании в будущем.
- Планируемые простои на некоторых объектах, таких как Тенгиз в Казахстане, могут временно снизить объемы производства и повлиять на доходы компании.
Chevron является одним из наиболее стабильных игроков энергетического сектора благодаря сильной дивидендной политике и финансовой устойчивости. Благодаря стратегическим приобретениям и росту производства компания предлагает выгодные возможности для долгосрочных инвесторов.
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Высокие дивиденды — не только о прибыли
Дивидендные акции — это не просто средство получения пассивного дохода, а важный элемент диверсифицированного портфеля. Они могут обеспечить стабильность, особенно в волатильных рыночных условиях, когда компании с надежной дивидендной историей продолжают осуществлять выплаты.
Однако ключевым фактором успешности является выбор компаний, также имеющих устойчивую бизнес-модель, растущий денежный поток и способность адаптироваться к изменениям. Этот подход позволяет не только получать доход, но и обеспечить долгосрочный рост капитала.
Комментарии - 2
але звісно, тут вже кожен сам собі інвестор)
тільки ще від цих дивідендів віднімайте оподаткування, а якщо не будете розбиратися як заповнювати форму w8, то будете сплачувати податки і в США, і Україні)