Как сесть на «дивидендную зарплату»: 5 акций с высокими выплатами

Высокие дивиденды всегда привлекают инвесторов, поскольку они могут обеспечивать хороший пассивный доход и даже хеджирование. Однако следует учитывать, что доходы от дивидендов также могут сигнализировать об экономических проблемах компании. О том, как реализовать стратегию «дивидендной зарплаты» и какие акции следует рассматривать для стабильной прибыли, «Минфину» рассказал инвестиционный эксперт Никита Гуппал.

Как работают акции с высокими дивидендами

Когда речь идет о дивидендных акциях, важно не ориентироваться исключительно на дивидендную доходность. Высокий процент выплат может казаться привлекательным, но часто является результатом значительного падения цены акций, что может сигнализировать о проблемах у компании. Поэтому целесообразно оценивать акции комплексно, учитывая финансовую устойчивость компании и ее перспективы развития.

Дивидендные акции больше подходят инвесторам, имеющим большой портфель, ведь процентные выплаты могут обеспечить пассивный доход. В то же время инвесторам с меньшими депозитами следует рассмотреть акции роста, которые реинвестируют прибыль в развитие бизнеса. Это может обеспечить более высокий потенциал для роста стоимости ценных бумаг при условии, что ваша инвестиционная стратегия и профиль риска это позволяют.

Однако, если цель — получать стабильный доход от дивидендов или создать себе так называемую «дивидендную зарплату» — стратегию, когда процентные выплаты становятся значительным источником дохода, тогда следует рассматривать акции компаний, которые стабильно и надежно их выплачивают.

British American Tobacco (BTI)

British American Tobacco — один из крупнейших в мире производителей табачных изделий, недавно показавший значительный рост. Компания предлагает дивидендную доходность в размере 8%, но есть определенные риски, связанные с постепенным сокращением спроса на традиционные сигареты.

Преимущества BTI

Доходность в 8%. За последние 10 лет ее прибыль на акцию выросла на 80%.

Даже в период экономических кризисов BTI продолжает генерировать значительный денежный поток. BTI торгуется по относительно низкой цене — всего 8-кратному показателю свободного денежного потока, что делает ее потенциально недооцененной инвестицией.

Компания активно развивает новые продукты (вейпы, никотиновые паучи), что помогает компенсировать уменьшение спроса на сигареты.

Если BTI успешно разовьет свои новые продукты, это может обеспечить стабильный рост в будущем.

Риски BTI

Спрос на традиционные сигареты постоянно сокращается, особенно в развитых странах.

Из-за участия в табачной индустрии многие институциональные инвесторы избегают BTI из-за экологических, социальных и управленческих (ESG) факторов.

Рынок альтернативного потребления табака имеет высокую конкуренцию и BTI сталкивается с сильным давлением со стороны других компаний.

Новые законы против курения и вейпов могут негативно отразиться на продажах BTI.

British American Tobacco предлагает интересную возможность для инвесторов, ищущих стабильный доход благодаря высоким дивидендам. Однако конкуренция и уменьшение спроса становятся угрозой генерации прибыли. Для долгосрочных инвесторов, готовых к определенному уровню риска и ориентированных на дивидендные выплаты, BTI может быть интересной инвестицией.

AT&T (T)

AT&T — одна из крупнейших телекоммуникационных компаний США, предоставляющая услуги мобильной связи, интернета и цифрового ТВ. AT&T сосредоточилась на расширении беспроводных и опто-волоконных сетей и сокращении долга, что делает ее акции привлекательными для инвесторов, ищущих стабильный доход и перспективу роста дивидендов.

Преимущества AT&T

AT&T активно сокращает свою долговую нагрузку. В третьем квартале 2024 г. компания выплатила $1−2 млрд, что способствует улучшению балансовых показателей.

Акции AT&T оцениваются по соотношению P/E 9,5X, что обеспечивает 11% доходности прибыли. Компания обладает достаточным свободным денежным потоком, что позволит увеличить дивиденды в 2025 г. после ключевых выплат долга.

Увеличение количества пользователей услуг и повышение среднего дохода (ARPU) создает устойчивый источник прибыли.

Риски AT&T

Несмотря на сокращение долга, у AT&T все еще есть значительные финансовые обязательства ($130 млрд), что может негативно влиять в будущем.

Компания пока не увеличивает размер дивидендов, что ставит ее в невыгодное положение по сравнению с другими компаниями, такими как Verizon.

Инвесторов сдерживают высокие расходы по обслуживанию долга, которые могут задержать рост стоимости акций.

AT&T имеет стабильный бизнес, привлекательную оценку акций и перспективы увеличения дивидендов в 2025 году, что делает ее интересной для инвесторов, ориентирующихся на доход от процентных выплат.

Verizon Communications (VZ)

Verizon Communications — американская телекоммуникационная компания с рыночной капитализацией около $176 млрд. Компания предоставляет услуги мобильной связи, интернета, фиксированной телефонии и является лидером в развитии широкополосных и 5G-сетей. Verizon привлекает инвесторов благодаря стабильным дивидендам и крепким финансовым показателям.

Преимущества Verizon

Verizon обладает высокой дивидендной доходностью — 6,5% и продолжает ее увеличивать. Выплаты поддерживаются свободным денежным потоком (FCF), который в третьем квартале составил $6 млрд, что обеспечило покрытие дивидендов на уровне 214%.

Акции Verizon торгуются с коэффициентом (P/E) на уровне 8,8. Это говорит о высокой доходности при относительно низком риске.

Несмотря на общее падение доходов, компания продолжает демонстрировать сильный прирост абонентов в сегменте широкополосной связи, что свидетельствует о конкурентоспособности Verizon.

Несмотря на сложную ситуацию на рынке телефонии, доходы от беспроводных услуг растут, а компания подтвердила свой прогноз роста на 2024 год.

Риски Verizon

Одной из основных проблем является значительная долговая нагрузка — $128,9 млрд. Хотя компания может обслуживать этот долг, ежеквартальные процентные расходы составляют примерно $1,7 млрд, что влияет на финансовую гибкость Verizon.

Общий доход остался стабильным, что свидетельствует об ограниченном потенциале роста в основных сегментах бизнеса.

Несмотря на стратегию понижения долговой нагрузки, компания увеличила долг на $2,9 млрд в третьем квартале. Это может стать фактором риска в условиях экономической нестабильности или повышения процентных ставок.

Verizon является компанией с низкими темпами роста, поэтому значительное увеличение прибыли не произойдет в ближайшее время.

Verizon подходит для инвесторов, ориентированных именно на дивидендную доходность, а не на рост. Хотя компания сталкивается с долговой нагрузкой и ограниченным ростом, стабильное покрытие дивидендов и привлекательная оценка делают ее интересной для долгосрочных инвестиций.

Pfizer (PFE)

Pfizer остается одной из крупнейших биофармацевтических компаний в мире. Несмотря на временное падение доходов, она продолжает демонстрировать потенциал для долгосрочного роста благодаря своей инновационной разработке лекарств и оптимизации затрат.

Преимущества Pfizer

Pfizer торгуется с мультипликатором около 10x прогнозированного EPS.

Текущая дивидендная доходность компании составляет почти 6%, что превышает средние рыночные показатели.

Компания уже снизила расходы на $4 млрд и планирует еще сократить на $1,5 млрд к 2027 г.

Компания имеет мощный портфель новых продуктов — 113 кандидатов на рынке, лекарства для борьбы с раком и ожирением. Pfizer начали использовать AI для более быстрой разработки новых препаратов и улучшения испытаний.

Риски Pfizer

Из-за больших покупок, таких как Seagen, компания имеет значительную долговую нагрузку — $70 млрд.

Некоторые кандидаты, особенно в области борьбы с ожирением, имеют проблемы с побочными эффектами, что может ограничить их успех.

Инвесторы-активисты покупают доли у компании, чтобы требовать изменений в руководстве или сокращении затрат для повышения прибыли. Это отвлекает компанию от стратегических целей и развития компании.

Как и у всех фармацевтических компаний, у Pfizer есть риск потери патентов, что приводит к появлению дженериков, копий оригинального лекарства и давлению на доходы.

Несмотря на негативные факторы, Pfizer предлагает стабильный доход благодаря высокой дивидендной доходности и перспективам роста вследствие оптимизации затрат и разработки нового лекарства. Однако высокий долг и риски, связанные с инвесторами-активистами, могут временно ограничить потенциал компании.

Chevron Corporation (CVX)

Chevron Corporation — одна из крупнейших энергетических компаний в мире, занимающаяся добычей, переработкой и сбытом нефти и газа. Компания имеет длительную историю выплат дивидендов и демонстрирует сильные финансовые показатели. CVX привлекает инвесторов своей стабильностью, прибыльностью и возможностями роста в долгосрочной перспективе.

Преимущества Chevron

Chevron 37 лет непрерывно повышает дивиденды, что свидетельствует о стабильности компании.

Благодаря активному развитию в Пермском бассейне и приобретению PDC Energy, компания прогнозирует рост производства нефти до 4 млн баррелей в день до 2027 г.

Акции CVX сегодня торгуются ниже исторических показателей EV/EBITDA, что делает их привлекательными для долгосрочных инвестиций. Chevron также инвестирует в низкоуглеродные технологии и проекты по снижению выбросов.

Chevron поддерживает низкий уровень задолженности. Это позволяет компании инвестировать в проекты с высокой доходностью и выплачивать дивиденды даже при снижении доходов.

Риски Chevron

Chevron остается чувствительным к колебаниям цен на нефть и газ, что оказывает непосредственное влияние на ее доходы. Падение цен может привести к снижению доходности и денежным потокам компании.

Компания сталкивается с усиленными экологическими требованиями, особенно на западе США, что может повысить расходы по соблюдению регуляций и повлиять на ее конкурентоспособность.

Инвестиции Chevron в низкоуглеродные проекты являются капиталоемкими и рисковыми. Если эти инвестиции не принесут ожидаемых результатов, это может негативно повлиять на рентабельность компании в будущем.

Планируемые простои на некоторых объектах, таких как Тенгиз в Казахстане, могут временно снизить объемы производства и повлиять на доходы компании.

Chevron является одним из наиболее стабильных игроков энергетического сектора благодаря сильной дивидендной политике и финансовой устойчивости. Благодаря стратегическим приобретениям и росту производства компания предлагает выгодные возможности для долгосрочных инвесторов.

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Высокие дивиденды — не только о прибыли

Дивидендные акции — это не просто средство получения пассивного дохода, а важный элемент диверсифицированного портфеля. Они могут обеспечить стабильность, особенно в волатильных рыночных условиях, когда компании с надежной дивидендной историей продолжают осуществлять выплаты.

Однако ключевым фактором успешности является выбор компаний, также имеющих устойчивую бизнес-модель, растущий денежный поток и способность адаптироваться к изменениям. Этот подход позволяет не только получать доход, но и обеспечить долгосрочный рост капитала.