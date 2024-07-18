Как привлечь инвестиции в энергетику и реально преодолеть блекауты

Будет ли у украинцев свет зимой и как к ней подготовиться, рассказал экс-председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев. «Минфин» выбрал главное.

Нас ждет самая тяжелая зима в истории современной Украины, с точки зрения энергетики.

Это не пугалка и никакое не ИПСО, а уже реальный факт. Поэтому, нужно уже и сейчас искать варианты, чтобы страна прошла холодный период с минимальными периодами отключений.

Россия сильно повредила все крупные объекты украинской энергетики, кроме атомных станций. В случае АЭС, враг действует хитро и очень подло — выбивает каналы передачи, нанося поражение по подстанциям. Все поврежденные ракетами и шахедами объекты хорошо пристреляны, поэтому каждое их восстановление без кардинального улучшения средств ПВО будет запускать новую волну разрушений российскими атаками.

Иными словами, мы имеем вполне вероятную перспективу войти в зиму с еще более длинным графиком отключений, чем сейчас.

Какой у нас выбор

В таких условиях у рядового потребителя есть два варианта: сидеть без света в ожидании многочасового подключения, или устанавливать генератор.

Второй вариант ощутимо бьет по карману. Например, генератор на топливе обойдется примерно в 11−15 гривен за киловатт/час. Это в 2−3 раза дороже, чем предлагает государство. Или в 1,5−2 раза дороже, как теоретически мог бы предложить частный бизнес, который хочет инвестировать в распределенную генерацию.

Очевидно, что в летний период отключения света воспринимаются значительно легче, чем зимой. Да, в жару без кондиционеров бывает невыносимо. Но обойтись без тепла и подогрева воды в холодный период — почти невозможно. Не говоря о миграционных и экономических последствиях.

Что делать с генерацией

То есть без строительства новых объектов нам не обойтись.

В условиях войны очевиден тот факт, что строительство новой генерации должно быть комбинированным: нам нужно как восстанавливать существующие крупные объекты, так и строить новые распределенные.

Если отбросить фантазии, то государство само не справится ни с первым, ни со вторым.

А без поддержки со стороны государства не справится и бизнес.

Для быстрого и эффективного решения необходимо встречное движение с обеих сторон.

Бремя построения крупных объектов должно брать на себя государство. Малая распределенная генерация — за предпринимателями.

Но в этой идеальной картине сотрудничества есть одно большое и давно известное «но».

Отношения поставщиков электроэнергии с потребителями у нас до сих пор достаточно архаические, а по правде говоря, даже советские.

Кто должен отвечать за восстановление энергетики

Именно в СССР создавалось впечатление, что поставка света — это функция государства.

Соответственно, наши граждане до сих пор часто считают, что тариф на электричество не является стоимостью покупаемого продукта, а, скорее, налогом, который идет то ли в бюджет, то ли в карман «олигархам».

Думаю, многие слышали этот нарратив: «Государство ДОЛЖНО давать мне дешевое электричество».

Как бы украинское общество не ненавидело тему тарифообразования, после масштаба нанесенных нам россией разрушений принцип тарифообразования на электричество точно будет другим. Рыночным. Не большим или меньшим, а такими, которые определяются договоренностью всех сторон, а не контролируются государством.

И чем раньше мы начнем это спокойно обсуждать, тем короче у нас будут графики отключения света.

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Что стоило бы сделать государству

Задача любого бизнеса — зарабатывать деньги. Давно известная и честная аксиома. Частный владелец малой генерации будет хотеть прибыли. Но она, то есть прибыль, должна быть обоснованной и честной для потребителя и продавца.

Для того, чтобы бизнес наконец начал строить малую маневровую генерацию, то государство должно прогарантировать, что частного владельца не обманут и, как это часто бывает в наших реалиях, где-то впоследствии (а может и сразу) не «кинут». То есть важно не только ввести новые правила, но и зафиксировать их на адекватную перспективу.

Под адекватной перспективой я имею в виду от 10 лет и больше.

Согласитесь, никто не будет инвестировать деньги в проект, который сегодня «очень надо», а завтра скажут: «мы так подумали, давайте мы уже теперь сами, без вас».

Самое большое, что сейчас сдерживает бизнес в построении нового поколения, — это непонимание перспективы. Какие будут правила этой зимой? Что будет через год? Что будет, когда война закончится?

Правила игры на длинную перспективу — это самый важный фактор, который разблокирует лавину частных решений для преодоления проблем со светом.

Частному бизнесу не нужно говорить, что именно строить. Они сами разберутся.

Им нужно дать справедливые, стабильные и долгосрочные правила. Которые будут также защищать потребителя, как и владельца частного объекта генерации.