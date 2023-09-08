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8 сентября 2023, 12:47 Читати українською

Как китайская компартия обрушила акции Apple и других техногигантов

Несмотря на короткую неделю, в понедельник американцы праздновали День Труда, и 4-х дней хватило, чтобы пощекотать нервы инвесторам в фондовый рынок США. Всему виной — все еще сильная экономика, которая упорно не хочет подавать признаки замедления, и негативные новости из Китая, где партия решила запретить государственным чиновникам использовать смартфоны иностранных брендов, включая iPhone. В итоге, S&P 500 теряет более 1% стоимости, упав ниже психологического уровня в 4 500, а в лидерах падения — технологический сектор.

Несмотря на короткую неделю, в понедельник американцы праздновали День Труда, и 4-х дней хватило, чтобы пощекотать нервы инвесторам в фондовый рынок США.

Но обо всем по порядку.

Сильная экономика разочаровывает инвесторов

Вторник после долгих выходных выдался относительно спокойным. Аналитики Goldman Sachs обновили прогнозы относительно вероятности рецессии: по их подсчетам, шансы на экономический спад в течение следующих 12 месяцев снизились до 15% (с 20% ранее). Словно в подтверждение, в среду был опубликован индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками, который вышел лучше ожиданий (54,5 против 52,5).

Сфера услуг, ключевой драйвер экономики США, продолжает расти, и этому точно не были рады инвесторы, которые ожидали, скорее, признаков замедления. Но нет: экономика упорно держится сильной, а значит — есть риск дальнейшего роста ставок. В результате, рынок акций закрылся в среду падением на 0,7%, а доходность 2-летних облигаций снова превысила 5% годовых.

Четверг открыл день свежей статистикой по первичным заявкам по безработице, где вновь было разочарование для тех, кто ждет кризиса: объем первичных заявок за неделю составил 216 тыс. против ожиданий в 233 тыс., что стало рекордом с февраля. Рынок труда держится так же крепко, как и сфера услуг, что сдерживает пространство для снижения ставок. Однако, позже в тот же день изданию The Wall Street Journal стало известно, что Walmart — крупнейшая розничная сеть в мире — сокращает размер зарплат для новых сотрудников. Это позволило предположить, что рабочие понемногу теряют «ценовую власть», и у них уже нет той силы диктовать свои условия работодателям, что потенциально снижает давление на объем расходов американских предприятий.

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Неутешительные новости из Китая

Параллельно с макростатистикой, неутешительные новости для технологических компаний пришли из Китая. Во-первых, китайская телекоммуникационная компания Huawei представила свой новый процессор Kirin 9000s, который производится на 7-нм техпроцессе. Это указывает на то, что Китай как-то смог обойти санкции со стороны США, которые направлены на технологическое сдерживание Поднебесной. Кроме того, это создает дополнительную конкуренцию для сектора полупроводников — неудивительно, что в четверг акции отрасли теряли более 3% стоимости.

А во-вторых, власти КНР решили запретить использование госслужащими смартфонов зарубежных производителей, для поддержки собственного производства. Это ударило по Apple, у которой более 10% выручки из Китая (и большинство — это именно от iPhone). Кроме того, инвесторы и трейдеры сразу же начали искать другие зависимые от Китая компании. Оказалось, что их немало, особенно среди технологических: nVidia, Qualcomm, AMD, Tesla, Nike и другие — каждая получает более 15% доходов в Китае. Все эти компании были в лидерах падения в течение дня: инвесторы спешили зафиксировать прибыль и снизить свою позицию. Их можно понять: если Китай снова играется в торговые войны, то сегодня запретят iPhone, а завтра — все американское?

Однако, судя по динамике индекса волатильности VIX (еще его называют индексом страха), четверг стал локальным «дном», а на рынок пришли покупатели, чтобы подбирать упавшие активы.

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Главные события следующей недели

Следующая неделя также будет полна событий. Уже упомянутый Apple во вторник, 12 сентября, представит новый, уже 15-й iPhone. Едва ли не самым главным вопросом будет ценообразование новинки, ведь ряд экспертов прогнозируют, что из-за релокации производства и геополитических сложностей, цены на новый iPhone будут выше на $100−200 от предыдущего года.

В среду, 13 сентября, будет опубликован отчет по потребительской инфляции. Ожидается, что инфляция в США вырастет на 0,5% в месяц, что составит +3,5% год к году — первое существенное ускорение темпов после года снижений.

И в конце недели пройдет большая квартальная экспирация опционов — событие, которое носит поэтическое название Quadruple Witching (четверное ведьмовство), которое происходит только 4 раза в год. Так называют каждую 3-ю пятницу марта, июня, сентября и декабря, когда одновременно будет закрытие опционов на акции, на индексы, на фонды и на фьючерсы. Такие дни характерны повышенной волатильностью и объемами торгов.

Автор:
Григорьев Николай
Главный аналитик Григорьев Николай
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