Экономика Китая выдохлась: кто на этом потеряет, а кто — заработает миллиарды

Трудности, с которыми сталкивается КНР, окажут влияние на всю мировую экономику. Однако, такое влияние будет неоднозначным: ряд стран и компаний уже готовятся считать убытки, зато другие могут на этом неплохо заработать, рассказывает The Economist. «Минфин» публикует перевод статьи.

Китайское разочарование

Еще восемь месяцев назад ожидалось, что китайская экономика сможет восстановить утраченные позиции. Пекин отказался от политики нулевого уровня Covid; покупатели и туристы смогли свободно передвигаться по стране. Тем не менее, восстановление затормозилось, что привело к ослаблению роста и дефляции. При этом последствия коснутся не только жителей страны. Происходящее во второй по величине экономике мира затронет и другие страны.

Учитывая размеры Китая, изменения в экономике страны могут повлиять на общие показатели глобального роста. Причем замедление темпов роста в Китае также напрямую влияет на перспективы других стран.

Китайские домохозяйства и компании будут покупать меньше товаров и услуг, чем они могли бы, в противном случае, что скажется как на производителях этих товаров, так и на других потребителях. Некоторые трудности, с которыми столкнулся Китай, могут стать настоящим источником проблем. Однако, в других случаях это, наоборот, может принести облегчение.

Больше всех из-за замедления темпов роста в Китае могут пострадать экспортеры сырьевых товаров. Страна потребляет почти пятую часть мировой нефти, половину меди, никеля и цинка и более трех пятых железной руды. Проблемы с недвижимостью в Китае будут означать, что стране потребуется меньше таких материалов. Это нанесет удар по таким странам, как Замбия, где экспорт меди и других металлов в Китай составляет 20% ВВП, и Австралия, которая является крупным поставщиком угля и железа.

Среди западных стран в наиболее уязвимом положении находится Германия. Одна из причин, почему экономика страны сократилась или стагнировала в течение последних трех кварталов, — слабый спрос со стороны Китая.

Некоторые западные компании столкнулись с риском из-за зависимости от Китая при получении доходов. В 2021 году 13% продаж 200 крупнейших транснациональных корпораций Америки, Европы и Японии пришлось на Китай, где они заработали $700 млрд. Tesla оказалась в еще более уязвимой позиции: на Китай приходится около пятой части ее продаж. Производитель чипов Qualcomm продает там две трети своей продукции.

Кто выиграет

Если замедление темпов роста не перерастет в полномасштабный кризис, проблемы будут относительно локализованы. Продажи в Китай составляют всего 4−8% от бизнеса всех компаний, зарегистрированных на бирже, в США, Европе и Японии. Экспорт из Америки, Великобритании, Франции и Испании составляет 1−2% от соответствующего объема производства. Даже, чтобы нанести ощутимый удар по экономике Германии, доля экспорта которой составляет почти 4%, Китаю пришлось бы пережить настоящий крах.

Более того, Китай столкнулся с трудностями в тот момент, когда в остальном мире положение оказалось лучше, чем ожидалось. В июле МВФ пересмотрел прогноз по глобальному росту в сторону повышения, по сравнению с апрельскими прогнозами. Наиболее заметным стало улучшение состояния крупнейшего в мире импортера и геополитического соперника Китая — США, которые, судя по некоторым опросам, растут быстрыми темпами почти на уровне 6%.

На этом фоне замедление экономического роста Китая должно в некоторой степени даже облегчить положение мировых потребителей, поскольку это будет означать снижение спроса на сырьевые товары, что приведет к падению цен и затрат на импорт. Это, в свою очередь, облегчит задачу, которая стоит перед Федеральной резервной системой и другими центральными банками. Многие центральные банки уже подняли ставки до самого высокого уровня за последние десятилетия и не хотели бы продолжать повышение.

Пессимистичный сценарий

Но что, если в Китае все будет совсем плохо? При наихудшем сценарии обвал цен на недвижимость может отразиться на мировых финансовых рынках. Исследование, опубликованное Банком Англии в 2018 году, показало, что «жесткая посадка» в Китае, при сокращении экономического роста с 7% до −1%, приведет к падению мировых цен на активы и росту валют богатых стран, поскольку инвесторы предпочтут более безопасные активы. В целом, британский ВВП снизился бы на 1,2%. Хотя большинство западных финансовых институтов довольно слабо связаны с Китаем — существуют такие исключения, как два британских банка HSBC и Standard Chartered.

Более длительный спад может привести к тому, что Китай сосредоточится на себе, сократив зарубежные инвестиции и объемы кредитов. Став крупнейшим в мире двусторонним кредитором в 2017 году, он уже сократил расходы по мере провала некоторых проектов.

Решая проблемы внутри страны, чиновники могут еще больше закрутить гайки. Специалисты будут следить за предстоящими празднованиями десятилетия инициативы «Один пояс и один путь», в рамках которой Китай инвестировал в строительство мостов в Мозамбике и портов в Пакистане, чтобы увидеть сигналы об официальных намерениях.

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Реальные проблемы внутри страны также повлияли на восприятие Китая в мире. Быстрый экономический рост, наряду с крупными зарубежными кредитами, укрепил репутацию страны. Согласно недавнему опросу, проведенному в двух десятках стран социологическим центром Pew, жители богатых регионов в целом негативно относятся к Китаю. Во многих развивающихся странах иная картина: мексиканцы, кенийцы, нигерийцы и южноафриканцы представляют Китай в более благоприятном свете и приветствуют китайские инвестиции. Вопрос в том, сохранится ли такая ситуация через год.