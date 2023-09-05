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5 сентября 2023, 17:01 Читати українською

Доходность 10-летних трежерис обновила максимум с 2007 года: что дальше

По данным Capital Group, в ближайшие несколько лет в американские облигации будет инвестировано $1 трлн. Крупные компании по управлению активами уже начали активно скупать бонды, чтобы зафиксировать текущую высокую прибыльность, — пишет Financial Times. Как облигации меняли доходность и какие события повлияли на это, «Минфину» рассказал инвестиционный аналитик Евгений Тригубченко.

По данным Capital Group, в ближайшие несколько лет в американские облигации будет инвестировано $1 трлн.

Обзор US Treasuries на прошлой неделе (28.08 — 03.09)​

US Treasuries закончили неделю преимущественно снижением доходностей:

  • Макроданные по рынку труда привели к снижению ожидаемой рынком фьючерсов ставки ФРС, что явилось основным драйвером для падения доходностей коротких UST.
  • Фундаментальные факторы сыграли большую роль в росте «десятилеток» в августе. Однако, такое падение указывает, что технические факторы на фоне более низкой летней активности сделали свой вклад.
  • 7-летние новые трежерис разместились довольно сильно. Это подтверждает, что макродрайверы — ключевой фактор для прибыльностей. Рост размещений полностью абсорбируется рынком, и эффект роста размещений на доходности бондов в августе был преувеличен.
  • Однако, резкое снижение 10-леток на прошлой неделе не отменяет риск того, что прибыльность в 2025 году может стабилизироваться на более высоком уровне, чем предполагалось полгода назад. Картина с долгосрочной ожидаемой инфляцией и реальной нейтральной ставкой прояснится только со временем. Поэтому с дюрацией следует работать осторожно и через корпоративные бонды.

Доходности US Treasuries

Источник: Bloomberg

Доходности US Treasuries

Источник: Bloomberg

Доходность десятилетних гособлигаций США достигла максимума с 2007 года

21 августа прибыльность по указанным ценным бумагам на фондовом рынке увеличилась на 9 базисных пунктов — до 4,36%, из-за беспокойства участников рынка длительным сохранением Федеральной резервной системой США политики высоких процентных ставок.

Кроме того, выросла прибыльность по двухлетним бондам американского минфина, превысив отметку в 5%, что соответствует пиковым значениям февраля 2023 года.

Как прошел симпозиум в Джексон-Хоул

Две недели назад состоялась крупнейшая международная ежегодная экономическая конференция, проходящая в долине Джексон-Хоул. Постоянными гостями симпозиума являются главы ФРС, представители крупнейших мировых банков, а также ведущие экономические деятели.

Несколько важных моментов из симпозиума:

1. Федеральный резерв остается нацелен на инфляцию в 2%. Это достаточно сильное заявление. Скорее всего, это и стало причиной роста прибыльности коротких облигаций, но также повлекло за собой снижение длинных бумаг, ведь они более чувствительны к инфляционным ожиданиям.

2. Почти ничего не было сказано о нейтральной реальной процентной ставке, вокруг которой сейчас проходит много дебатов. Для долгосрочного уровня 10-летних трежерис (это ориентир, куда их доходность будет снижаться в 2024−25 гг.) ее уровень имеет большое значение. Возможно, указание на цель в 2% и является ответом, но точно можно только догадываться.

3. Долгосрочные доходности 10-летних трежерис определяются макропараметрами. В ходе докладов (а не выступления Председателя ФРС) упоминалась неопределенность в контексте эффектов технологического развития, изменения цепей поставок и их влияния на долгосрочный уровень инфляции.

В долгосрочном плане фундаментальные факторы оказывают определяющий эффект, но стоит отдать должное технической картине доходности 10-леток:

Источник: Bloomberg

Новостной фон принес мало нового для оценки перспектив 10-леток. Вероятно, прибыльности в среднем стабилизируются и будут несколько выше, чем ожидалось ранее, но не так высоко, как они взлетали в августе.

Прогнозы по длинным трежерис несут большую неопределенность, поскольку макропрогнозы, которые делаются в точках изменения экономического цикла, особенно склонны к ошибкам. Поэтому с длинными бумагами лучше работать через корпоративные бонды, а не трежерис. Это снизит потенциальные отрицательные эффекты от ошибок в прогнозе из-за структуры портфеля.

Доходности US Treasuries

Источник: Bloomberg

Оценка рынка фьючерсов по ставке ФРС на 24 декабря выросла, но доходности по дальним UST снизились

Источник: Bloomberg. Данные на 28.08.2023

Глобальные корпоративные USD бонды на прошлой неделе

В корпоративных бондах продолжился рост.

  • US HY отыгрывал сценарий мягкой посадки, и, кроме ценового роста, по индексу наблюдалось более уверенное снижение спреда.
  • По данным Bloomberg, ожидается рост размещений US IG выпусков: в планах размещения на $120 млрд в ближайшие месяцы (против $78 млрд в сентябре 2022 года, и $136 млрд размещений в среднем в сентябре за последние четыре года). На рынке есть спекуляции, это могло отрицательно сказываться на ценах IG.
  • Возможно, какой-то локальный эффект был или будет, но макроданные и динамика ожиданий силы замедления экономики США и долгосрочных безрисковых ставок останутся основными драйверами.
  • Сейчас рынок пытается угадать, как сложится картина с данными макропараметров. Достаточно посмотреть на последнюю неделю по UST10, чтобы понять, как резко могут меняться ожидания. Гнаться за быстро меняющимися ожиданиями рынка — не самый лучший вариант.
  • В коротких корпоративных бондах (до 2 лет) инвестиционного уровня сохраняется заманчивая возможность фиксации доходности к погашению. Оптимальный вариант под точечные покупки для консервативных/сбалансированных инвесторов.
  • Длинные бонды остаются интересными, но только в рамках портфельного подхода. Поскольку риски стабилизации доходностей на высшем уровне в долгосрочном плане для 10-леток выросли.

Изменения за неделю

Динамика по индексам облигаций Bloomberg в USD. Total return вкл. изменение цен и накопленный купонный доход за период OAS — option adjusted spread. Источник: Bloomberg

Автор:
Тригубченко Евгений
Инвестиционный аналитик Тригубченко Евгений
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