Инвестиции в S&P500: что на самом деле покупают инвесторы

Совокупно на долю акций Apple и Microsoft в американском фондовом индексе широкого рынка S&P 500 приходится 13,3%, что является самым высоким значением за последние 45 лет. О том, в какие компании на самом деле вкладывают те, кто инвестирует в этот индекс, какие выгоды и риски получают взамен, «Минфину» рассказал инвестиционный эксперт и лектор учебных курсов в «Биржевом университете» Руслан Демус.

S&P500 — готовый диверсифицированный портфель акций

Фондовый индекс S&P500 — один из наиболее известных в мире. Однако акции в этом индексе распределены неравномерно: чем больше капитализация компании, тем большее влияние она имеет на индекс и, наоборот.

Именно поэтому удельный вес акций «Apple Inc.» (AAPL), «Microsoft Corp.» (MSFT) и «Amazon.com Inc» (AMZN) превышает 15%, суммарный вес акций, которые занимают первые 10 позиций, составляет почти 30% от всего индекса S&P500.

Источник: https://www.slickcharts.com

Фондовый индекс регулярно обновляется. Как следствие, инвестировав в S&P500, мы получаем актуальный портфель без необходимости вносить изменения собственноручно. Например, в декабре 2020 года в него включили акции Tesla Inc (TSLA). Как правило, это положительно влияет на цену и объем торгов такими акциями: их вынуждено покупать большое количество фондов, которые повторяют структуру базового индекса.

Долгосрочно, фондовый рынок всегда растет, поэтому коррекции (временные снижения) на таком временном горизонте являются своеобразным дисконтом. В первую очередь, он будет привлекательным для инвесторов, которые размещают свободные средства на период не менее 3−5 лет. Анализируя доходность S&P500 за предыдущие 20 лет, видим, что только 3 года были убыточными, тогда как остальные периоды приносили инвесторам прибыль.

Источник: https://www.slickcharts.com

Средняя доходность S&P500 составляет 10−11% годовых, поэтому даже с учетом инфляции на уровне 2021 и 2022 года такая инвестиция оставалась прибыльной.

Источник: https://www.slickcharts.com

Инвестирование в фондовый индекс S&P500 также предусматривает выплату дивидендов.

Источник: https://www.dividend.com

Как инвестировать в индекс S&P500

Самым простым способом является покупка соответствующего ETF (Exchange Traded Fund, в переводе «Фонд, торгуемый на бирже»). Они повторяют структуру базового индекса, поэтому позволяют инвесторам получать практически такую же доходность. Такие фонды являются ликвидными, имеют низкий порог входа и предусматривают невысокие комиссии.

Существует много биржевых фондов (ETF), которые позволяют инвестировать в S&P500, но к наиболее известным относятся:

1. SPDR S&P 500 ETF Trust (тикер «SPY») — это самый большой и самый популярный ETF, который отражает фондовый индекс S&P500.

Источник: https://www.etf.com

2. Vanguard S&P 500 ETF (тикер «VOO») — также повторяет структуру индекса S&P 500, но имеет более низкий Expense Ratio (уровень комиссий), чем большинство его конкурентов.

3. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (тикер «RSP») является интересной альтернативой, поскольку он отражает структуру индекса S&P500, но с равномерным распределением активов, присваивая каждой компании одинаковый вес.

Источник: https://www.etf.com

Каждый из этих ETF имеет свои уникальные характеристики, стоимость и комиссии, поэтому сначала важно провести тщательный анализ.

Какие плюсы и минусы инвестирования в S&P500

Инвестирование в фондовый индекс S&P500 может быть доходным, однако нужно учитывать основные преимущества и недостатки

Преимущества

Широкая диверсификация и сравнительно невысокие риски. Индекс S&P500 включает акции компаний, принадлежащих к различным секторам экономики: технологии, энергетика, финансы, здравоохранение и т. д. Высокая ликвидность. Индекс S&P500 является одним из самых популярных, что позволяет инвесторам легко покупать и продавать его. Высокая доходность. Среднегодовая доходность индекса S&P500 существенно превышает доходность альтернативных инструментов (депозитов и государственных облигаций). Невысокие комиссии и низкий входной порог. На момент написания статьи, ETF SPY торговался на уровне $401 (это на +60% выше, чем 3 года назад). Нет переплат на комиссиях, по сравнению с активным управлением портфелем.

Недостатки

Неравномерность распределения активов. Как упоминалось выше, почти 30% от всего индекса сосредоточено только в 10 компаниях из 500. Таким образом, существует зависимость динамики индекса от крупнейших компаний, которые его формируют.

Как упоминалось выше, почти 30% от всего индекса сосредоточено только в 10 компаниях из 500. Таким образом, существует зависимость динамики индекса от крупнейших компаний, которые его формируют. Требует терпения. Для получения оптимального результата лучше инвестировать на срок не менее 3−5 лет.

Для получения оптимального результата лучше инвестировать на срок не менее 3−5 лет. Зависимость от экономики США. Индекс S&P500 предусматривает инвестирование только в американские компании, поэтому есть зависимость от экономики США. Однако она остается экономикой № 1 в мире.

Инвестирование в фондовый индекс S&P500 может быть оптимальным, в первую очередь, для инвесторов, которые имеют целью защиту средств от инфляции и пассивное приумножение капитала в долгосрочной перспективе. Инвестиции на коротких сроках могут повышать риски.

С чего следует начать

Перед тем, как вы примете окончательное решение об инвестировании в индекс S&P500, вам следует ответить на несколько вопросов.

1. Какой уровень доходности является желательным для вас?

Если ваша цель предполагает защиту средств от инфляции и пассивное приумножение капитала при умеренных рисках, есть смысл рассмотреть этот инструмент. Если вы ориентируетесь на более агрессивные стратегии, следует формировать собственный инвестиционный портфель из акций отдельных компаний. А консервативные инвесторы могут, наоборот, сосредоточиться на инвестировании в государственные и корпоративные облигации и тому подобное.

Какую сумму средств вы инвестируете?

Учитывая среднегодовую доходность на уровне 10−11%, для получения ощутимого дохода нужно инвестировать сравнительно большую сумму средств. Также, можно регулярно реинвестировать доход и свободные средства.

Имеете ли вы необходимый опыт?

Покупка индекса не является очень сложной стратегией, однако необходимы минимальные знания. Они могут понадобиться, например, при определении оптимального момента для усреднения позиции на случай коррекций и т. д.

Какие риски вы допускаете?

Долгосрочно фондовый рынок всегда растет, однако, нужно помнить о возможных коррекциях, когда он снижается. Благодаря широкой диверсификации индекса S&P500, такие риски, конечно же, ниже, чем в случае инвестирования в акции отдельных компаний.

Также, стоит помнить об обратно пропорциональной зависимости между риском инвестиции и сроком инвестирования в индекс: чем длиннее период, тем меньше риски.