Amazon хочет конкурировать с Маском в космосе: взлетят ли к небу ее акции

Amazon.com готовится вступить в конкурентную борьбу со SpaceX Илона Маска, предложив широкополосный доступ в Интернет во всем мире. В первой половине 2024 года крупнейшая платформа электронной коммерции планирует запустить в космос свои первые интернет-спутники, а затем провести первые коммерческие испытания. Найдется ли на этом рынке место для еще одного игрока и как новое направление повлияет на акции Amazon, разбирался «Минфин».

Выход за пределы планеты

Программа развертывания широкополосного интернета, реализуемая Amazon, — Project Kuiper — названа в честь пояса Койпера, области Солнечной системы за пределами восьми основных планет (носит имя голландского астронома Джерарда Койпера, который считаеся отцом современной планетологии).

Исследование в рамках Project Kuiper Amazon начала еще в 2018 году. В июле 2020 года Федеральная комиссия по связи США (FCC) предоставила Amazon лицензию на развертывание и эксплуатацию спутников Project Kuiper.

Эта лицензия требует от Amazon развернуть и начать эксплуатацию, как минимум, половины спутниковой группировки до июля 2026 года. «Мы на пути к тому, чтобы уложиться в этот срок», — заявил представитель Amazon. Поэтому для компании важнее всего начать запуски спутников.

Благодаря многомиллиардным соглашениям Amazon с United Launch Alliance, Bezos's Blue Origin в США и Arianespace в Европе, ожидается, что в течение следующих пяти лет в рамках Project Kuiper будут проведены 92 запуска.

В феврале этого года FCC дала Amazon окончательное добро на запуск спутников после того, как платформа электронной коммерции представила план защиты космоса от потенциального увеличения космического мусора во время развертывания своего проекта.

Вскоре после этого Amazon раскрыла детали своего космического проекта и прайсы на будущие услуги. Amazon будет использовать такую же технологию, которая лежит в основе Starlink. Так же для приема интернета со спутника будут применяться терминалы, которые будут раздавать его дальше другим пользователям.

По словам вице-президента Amazon Дэйва Лимпа, первые спутники компания планирует запустить в 2024 году, тогда же начнется и бета-тестирование коммерческого использования новой сети.

По предварительной информации, в общей сложности Amazon планирует вывести на орбиту 3 236 спутников. Не исключено, что со временем их количество будет расти. Для сравнения: у Starlink уже около 3,5 тыс. спутников, а в 2026 г. их количество вырастет до 12 тыс.

Для развития спутникового интернета Amazon планирует инвестировать $10 млрд — правда, это не одномоментные расходы. Предполагается, что они будут растянуты до 2030 года.

Что касается стоимости подключения к спутниковому интернету, компания раскрыла лишь некоторые данные. Предполагается, что клиентам предложат 3 вида терминалов: размером 7×7, 11×11 и 19×30 дюймов. Самые маленькие будут значительно компактнее, чем у Starlink. Скорость передачи данных, в зависимости от размера терминала, составит от 100 мегабит в секунду до 1 гигабита в секунду.

Предварительно компания сообщила, что терминал размером 11 дюймов со скоростью 400 мегабит в секунду будет стоить около $400. Размер абонентской платы за его использование пока неизвестен. Для сравнения: терминал Starlink стоит в США $599, а ежемесячная плата за его использование составляет от $90 до $120, в зависимости от загруженности сети конкретного региона.

Зачем Amazon спутниковый интернет

Илон Маск воспринимает Project Kuiper, как копию своего Starlink. В любом случае, официально о своих космических амбициях Amazon заявила в 2019 году, именно после запуска Starlink, что заставило Маска посвятить отдельный пост в Твиттере проекта Amazon, в котором он назвал Безоса, тогдашнего генерального директора платформы, «тем, кто копирует».

Для Amazon запуск спутникового интернета - это в значительной степени статусный и социальный проект. Компания демонстрирует, что уже далеко не только ритейлер, и способна решать сложные технологические задачи. Помимо этого, компания подчеркивает важное значение инициативы для общества, мол, каждый третий житель планеты все еще никогда не пользовался Интернетом. Хотя очевидно, что дело здесь, в основном, в стоимости услуг, и достаточно дорогие терминалы не станут ключевым инструментом решения проблемы.

Обозреватели обращают внимание на то, что у спутникового проекта есть синергия с другими направлениями деятельности Amazon. Мол, чем у большего количества людей есть доступ в Интернет, тем больше они будут покупать товары онлайн и более активно использовать облачные технологии. Однако, эксперты скептически относятся к такой выгоде. Распространение Интернета будет происходить независимо от того, будет ли выходить на этот рынок Amazon.

В то же время, уже сейчас наблюдатели указывают на ряд проблем, с которыми столкнется компания в новой сфере.

Во-первых, она существенно отстает от компании Маска, у которой уже большое созвездие спутников и около 1 млн клиентов во всем мире.

Также Starlink - это подразделение космической компании SpaceX, которая использует для запуска собственные ракеты. Фактически, платит сама себе. Amazon использует посторонних подрядчиков. Конечно, часть запусков возьмет на себя Blue Origin, но, несмотря на одного с Amazon основателя, это независимые друг от друга компании.

Кроме этого, у Amazon, который хоть и сделал первые спутники, нет значительного опыта их промышленного производства. При этом даже Starlink сейчас испытывает проблемы с получением комплектующих, поэтому новичок на рынке вряд ли сможет соблюсти предварительный план производства.

Еще одной проблемой станут государственные и частные программы распространения широкополосного интернета в США. По словам редактора Light reading Николь Ферраро, инвестиции в это направление составят более $40 млрд, и благодаря этому скоростной интернет появится, в том числе, в отдаленных уголках страны. А вот рынок для космических компаний сузится.

Преимуществом Amazon можно считать то, что компания уже проанализировала опыт Starlink, а потому постарается избегать ошибок главного конкурента. Кроме этого, руководители Amazon уверяют, что их терминалы не только меньше и дешевле, чем у компании Маска, но и технологически лучше.

Несмотря на это, по мнению экспертов, спутниковый интернет начнет приносить Amazon ощутимый денежный поток лишь поближе к 30-м годам.

Читайте также: Как купить акции Apple и Tesla без открытия счета у иностранного брокера

«Учитывая горизонт рентабельности и все связанные с этим риски, кажется маловероятным, что проект Kuiper сейчас повлияет на показатели акций Amazon. Поэтому покупать или продавать акции на основе потенциала этого проекта — это больше азартная игра, а не инвестиция. Проект находится на начальной стадии и примерно на четыре года отстает от конкурента Starlink», — отмечает автор исследований Amazon и рынка ритейла Сиро Рибейли.

Перспективы Amazon

Прошлый год оказался непростым для компании. По итогам 2022 г. она понесла $2,7 млрд убытков, хотя в 2021 г. заработала рекордные $33 млрд, а в 2020 г. — $21 млрд. В целом, компания впервые стала убыточной с 2014 года.

Правда, основная причина финансовых потерь не в операционной деятельности, а в неудачных инвестициях. Amazon принадлежит 20% производителя электромобилей Rivian, стоимость которого упала в 5 раз.

Ключевыми для компании являются 2 направления — ритейл и облачные технологии. Помимо этого, Amazon - заметный игрок на рынке видео и музыкального стриминга, но использует их преимущественно как маркетинговый ход для подписки на премиум-обслуживание в интернет-магазине. Также компания выпускает ряд электронных товаров, в частности, электронные книги, умные колонки, роутеры и т. д.

На фоне глобального экономического спада Amazon готовит масштабные увольнения. В начале марта под сокращение попали 18 тыс. работников, а в марте к ним добавились еще 9 тыс. человек.

«Учитывая нестабильность экономики, в которой мы живем, и существующую в ближайшем будущем неопределенность, мы решили оптимизировать наши расходы и количество персонала», — объяснил это решение генеральный директор компании Энди Джесси.

В то же время, компания продолжает активно инвестировать, прежде всего, в облачные сервисы. Amazon сообщил, что вложит $35 млрд до 2040 года в центр обработки данных в Виргинии, еще $6 млрд — в вычислительный центр в Малайзии и $4,4 млрд — в Индии.

Помимо усиления позиций на рынке облачных технологий, Amazon не забывает и о ритейле, планируя расширить количество центров доставки в день заказов. Это позволит увеличить количество подписчиков премиум-пакета.

В настоящее время компания тяжело переживает глобальные экономические трудности. За год стоимость акций снизилась почти на 40%. В то же время, по опубликованному в марте прогнозу JP Morgan, через год акции Amazon должны вырасти на 35%. Более скромный в своем прогнозе инвестиционный банк Needham, который ожидает подорожания акций примерно на 20%.

Читайте также: BlackRock в Украине: что на самом деле здесь будет делать инвестиционный гигант

Основная причина оптимистических настроений — усиление роли компании на рынке облачных технологий и улучшение ее финансовых показателей. В то же время, космические технологии обозреватели, как правило, не упоминают. Если они и займут весомое место в отчетности Amazon, то точно не в ближайшие годы.