Как CrowdStrike создал глобальную панику, а Трамп пообещал убить электрокары

Начало недели оказалось раздражительным. Покушение на Трампа в прошлые выходные добавило инвесторам небывалого энтузиазма: индексы зазеленели еще сильнее, а крипта просто расцвела. Что еще происходило в течение недели и почему Маск не боится Трампа, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

К S&P 500 и Nasdaq присоединился Dow Jones, который уже в понедельник установил новый исторический рекорд, превысив отметку в 40,000!

Хорошие квартальные результаты от Goldman Sachs, BlackRock, Morgan Stanley, титанов Уолл-стрит, продемонстрировали, что после довольно длительной паузы жизни на Wall Street становится все более бурной и прибыльной, и добавили рынку оптимизма.

Свою лепту в рост рынков в начале недели сделал и Пауэлл, подтвердив, что последние данные об инфляции демонстрируют прогресс. Своего руководителя поддержала и один из губернаторов ФРС Адриана Куглер, выразив мнение, что борьба с ростом цен дает результаты и в конце концов инфляция достигнет целевого показателя.

Но стоит заметить, что не все «сильные» финансового мира настроены оптимистично — глава МВФ Кристалина Георгиева выразила мнение, что глобальная инфляция будет снижаться медленнее, чем ожидалось, из-за высоких цен на услуги, что может привести к тому, что ставки останутся «высокими еще дольше».

Такого же мнения, кстати, и СЕО JP Morgan Chase Джейми Даймон, который во время конференц-звонка по поводу квартальных результатов своего банка выразил сомнение в полной победе над инфляцией уже в ближайшее время.

Но, похоже, что голоса Георгиевой и Даймона не произвели впечатление на рынки. А вот слова ФРС льются в души трейдеров, как бальзам на раны, — рынки уверены, что сага со ставками подходит к логическому концу. Учитывая фьючерсы на ставку ФРС, инвесторы не сомневаются, что до конца года произойдет два снижения, а вероятность третьего оценивают в 52%.

Трамп «наехал» на Тайвань…

И все было бы хорошо, но посреди недели на арену вышел номинированный на президентство Дональд Трамп и сделал заявление, которое заставило рынки остыть.

Он сравнил США со страховой компанией, предоставляющей услуги Тайваню, и, как опытный бизнесмен, конечно, уточнил, что за любые услуги нужно платить. От такой перспективы производителям микропроцессоров стало нехорошо.

А если еще добавить, что нынешняя администрация, по информации Bloomberg, планирует ограничения на поставку в Китай изделий, которые хоть как-то используют американские технологии, то кратковременные перспективы технологического сектора сразу же омрачились.

После обнародования «около технологических» новостей индексы начали падать, как не падали уже несколько лет. Многие инвесторы и до этого были немного напуганы слишком быстрым и стремительным ростом цен на акции технологических компаний, а, собственно, новости стали отличным катализатором для более решительного перехода из технологического сектора в менее рискованные активы, который, кстати, продолжается еще с прошлой недели.

За это время технологические гиганты потеряли от 7% до 18%, в то время, как в самом крупном выигрыше оказались региональные банки, застройщики и value companies в сочетании с малым и средним бизнесом.

… и пообещал «убить» электромобили

В четверг Трамп продолжил выступать, и всего, что он наговорил в своей «номинационной» речи — от окончания войны за один день до быстрого улучшения жизни американцев, — в одной колонке не перескажешь, но точно стоит сказать об его отношении к электрическим автомобилям.

Стоит, потому что его планы должны повлиять на Tesla, а многие украинские инвесторы вложили деньги именно в акции этой компании. Так вот, господин Трамп пообещал, что «закончит мандат на электромобили в первый же день». И по его достопочтенному мнению, этот шаг приведет к «спасению автомобильной промышленности США от происходящего прямо сейчас полного уничтожения и экономии американским клиентам тысяч и тысяч долларов».

Ну согласитесь, как не влюбиться в такого президента — просто кладезь простых и эффективных решений! Вот только интересно, что Маск, вроде бы потенциальная жертва, при этом продолжает жертвовать на кампанию Трампа по $45 миллионов в месяц, уверяя, что протекция государства не так уж и для него важна.

«Заберите субсидии и Tesla только выиграет!», — хвастается Маск, хотя не очень понятно, каким образом выиграет, ведь без субсидий компания станет глубоко убыточной. Но, наверное, Маск уже придумал, как использовать свое политическое влияние и близость к кандидату в президенты в пользу своего бизнеса.

Netfliх в плюсе, а CrowdStrike парализовал полмира

В итоге, рынки не выдержали тяготы новостей и продолжили падать, «технологический локомотив» снова впереди всех, но теперь уже тянет в обратном направлении. Как написал Barron's: «Великолепная 7 могла триумфально ехать на закат вечно, но рынок изменил сценарий».

Почему изменил? Потому что у многих глаза открылись несколько шире и теперь оценка компаний, сделанная под влиянием ИИ-эффекта, уже не кажется столь объективной и реалистичной.

Во-вторых, перспектива понижения ставок повышает привлекательность и других компаний на рынке. В отличие от технологического сектора, который рассчитывает на немалый собственный капитал, большое количество компаний на рынке существенно выигрывают от снижения ставок, а, значит, цена их акций может и должна вырасти. Ну и последнее, о чем мы уже написали, — очень неоднозначное отношение Трампа к Тайваню, острову, задействованному в производственных цепочках огромного количества компаний в мире. Что будет, если его оттуда вытеснит Китай?!

Конечно, у многих инвесторов была надежда, что на помощь рынкам придет Netflix, которая обнародовала квартальные результаты в четверг, после закрытия торгов. Результаты превысили прогнозы и по прибыли, и по выручке, но компания немного разочаровала инвесторов предсказаниями на будущий квартал.

Во время внебиржевой торговли цена акций, сразу же после объявления, существенно снизилась, но разочарование длилось недолго, и к утру пятницы от него уже и следа не осталось.

Что ни говорите, а дела у компании идут хорошо: количество подписчиков продолжает расти, прибыльность тоже, вот и имеем +32% с начала года. Хороший фундамент — большое дело! Но вот только результатов Netfliх, пусть и хороших, оказалось недостаточно, чтобы вдохновить на рост весь рынок.

А тут еще и неприятности с программным обеспечением Microsoft, которое едва не привело к глобальной панике.

Многие компании, использующие системы Microsoft, в ночь с четверга на пятницу столкнулись с трудностями, когда экраны компьютеров превратились в «синие экраны смерти».

Сначала существовала некоторая неразбериха относительно причины сбоя, но впоследствии CrowdStrike, компания, предоставляющая услуги по кибербезопасности, признала свою вину, идентифицировав проблему в «дефекте, выявленном в одном обновлении контента для хостов Windows».

Небольшая вроде бы проблема, а весь мир пострадал: банки, авиалинии, биржи, просто пользователи Microsoft. Мы ведь теперь все связаны одним кодом… Ну и скажите, как тут не упомянуть о Skynet?

Но пока человечество все еще продолжает сохранять хоть какую-то независимость от машин, нас, конечно, интересует, а чего ждать дальше от рынка?

Может, падение этой недели — это возможность купить дешевле и заработать? Может и так, но подумайте о том, что «если инвесторы безоговорочно покупали акции „Великолепной семерки“ „на все“, то, вероятнее всего, они и во время продажи будут столь же решительными».

Мнение не мое, а одного инвестора, но я с ним полностью согласен. Это означает, что попытка купить падение BigTech заслуживает внимания, но это будет отважным решением.