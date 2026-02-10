Как быстро приобрести золото: когда PAXG и XAUT выгоднее слитков и «бумажного» металла

Невероятный взлет золота и серебра привлек внимание миллионов инвесторов, которые ранее игнорировали эти активы. Теперь их скупают как с инвестиционными, так и со спекулятивными целями. «Минфин» расскажет об одном из самых быстрых и удобных способов получить доступ к золоту — через токенизированные активы PAXG и XAUT, а также объяснит, чем этот формат отличается от классических вариантов покупки благородного металла и какие риски стоит учитывать.

Что такое токенизированное золото?

Простыми словами, токенизированное золото — это криптотокены в блокчейне, стоимость которых привязана к реальному физическому металлу. Каждый такой токен является цифровым подтверждением того, что за владельцем закреплено определенное количество драгоценного золота, которое эмитент хранит в хранилище.

Представим простую аналогию: вы дали деньги знакомому, а он купил золото на ваше имя, положил его в сейф и выдал вам расписку. В данной ситуации знакомый — это компания-эмитент, в хранилище которой лежит золото, а расписка — ваш токен. Пока у вас есть этот токен (цифровая расписка), вы владеете соответствующей долей физического золота. Цена токена при этом непрерывно привязана к рыночной цене золота, поэтому стоимость ваших инвестиций меняется синхронно с драгоценным металлом.

По своей экономической сути токенизированное золото близко к «брокерскому» золоту: вы инвестируете в цену, а не покупаете металл напрямую. Но ключевое отличие заключается в модели доверия: вместо брокеров инвестор полагается на криптоэмитентов, история которых короче и в меньшей степени проверена кризисами.

При этом у токенизированного золота есть одна важная особенность, которая неожиданно сближает его с реальным металлом: оно предполагает возможность обмена на физическое золото, чего нельзя сделать с «бумажным» золотом через брокеров.

Чем похожи и чем отличаются PAXG и XAUT

Самые известные примеры токенизированного золота — PAX Gold (PAXG) и Tether Gold (XAUT). Оба токена очень похожи по базовой идее: они привязаны к цене золота и обеспечены реальным металлом в соотношении 1:1 (один токен — одна тройская унция золота). Однако между этими двумя ведущими цифровыми золотыми монетами существуют важные различия — прежде всего в том, кто их выпускает и под чьим надзором.

PAX Gold (PAXG) выпускает Paxos Trust — американская трастовая компания, работающая под надзором Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк. Paxos регулярно подтверждает наличие золотых резервов через независимые аудиторские проверки, а само золото хранится в лондонских хранилищах стандарта London Good Delivery. Логика здесь проста и понятна традиционному инвестору: регулирование, аудит и четкая юридическая ответственность.

Эмитентом Tether Gold (XAUT) является компания TG Commodities, аффилированная с Tether — одним из крупнейших инфраструктурных игроков крипторынка, известным прежде всего благодаря USDT. При этом XAUT выпускается вне юрисдикции США и имеет отдельную юридическую структуру. Золото XAUT хранится в швейцарских хранилищах, а сам токен обеспечен резервами, о которых компания отчитывается в формате аттестаций. Однако это не те же самые регулярные независимые аудиты, к которым привыкли в классических финансах. Поэтому в случае XAUT ставка делается не столько на регуляторный контроль, сколько на масштаб и репутацию Tether как одного из ключевых игроков крипторынка.

Разница ощущается и в технических деталях. PAXG существует только в экосистеме Ethereum, тогда как XAUT доступен сразу в нескольких сетях, что делает его более гибким в использовании и дешевле в переводах. Однако для большинства пользователей это не принципиально — оба токена торгуются на многих крупных биржах и воспринимаются рынком как ликвидные инструменты.

Преимущества токенизированного золота

Почему же сегодня многие инвесторы выбирают цифровое золото вместо слитков или инвестиций через брокеров? Дело в том, что токенизированное золото дает доступ к тому же защитному активу, но через криптоинфраструктуру. Для многих это означает более низкий порог входа и более простой путь к покупке.

Классические способы купить золото в Украине часто упираются в процедуры. Банковское золото — это отделения, документы и регламенты, а для покупки через брокера нужен счет, верификация, иногда дополнительные требования и не самое простое пополнение. В этом смысле токенизированное золото проще: его можно купить онлайн через криптобиржу или кошелек, часто с обычной карты любого украинского банка.

Второе преимущество — скорость и гибкость. Чтобы купить или продать PAXG/XAUT, достаточно нескольких кликов в приложении: сделка проходит быстро и без привязки к рабочим часам. Поскольку токены торгуются на криптоспоте, инвестор может заранее выставлять лимитные ордера — например, покупку ниже текущей цены или продажу на заданном уровне — и частично автоматизировать операции без постоянного контроля.

Благодаря торговле 24/7 инвестор может войти в позицию или выйти из нее тогда, когда это нужно ему, а не тогда, когда откроется банк или брокерская сессия. И это важно не только для тех, кто ищет лучшую точку входа или выхода. В реальной жизни деньги могут понадобиться внезапно — на лечение, срочный переезд, ремонт, поддержку близких. В таких ситуациях токенизированное золото становится удобным запасным выходом: актив можно быстро конвертировать в фиат без лишних задержек.

Например, платежная система Revolut позволяет так же легко и быстро покупать и продавать спотовое золото (XAU) и другие драгоценные металлы (серебро, платину, палладий). Однако на данный момент Revolut недоступен для украинцев.

Есть и сугубо практический плюс токенизированного золота: покупателю не нужно беспокоиться о физическом хранении. Золото лежит в профессиональном хранилище, а на руках у владельца — лишь токен, подтверждающий его долю. Это снимает бытовые риски и неудобства, которые возникают, как только золото становится реальной «вещью».

Еще одна причина популярности — низкий порог входа. С XAUT и PAXG необязательно покупать целую унцию или слиток: инвестор может зайти на сумму $1, $20 или $100. И если физическое золото в малом весе продается с заметной наценкой, комиссия на бирже или в кошельке обычно предполагает одинаковые проценты для любой суммы.

Наконец, токенизированное золото обеспечивает мобильность. Его можно переводить между кошельками, как любой криптоактив, и получать к нему доступ из любой страны — без перевозки металла, деклараций и логистики. Для людей, которые часто перемещаются или живут между странами, этот аргумент особенно практичен: золото не нужно транспортировать, достаточно контроля над собственным кошельком.

Еще одно преимущество токенизированного золота лучше всего ощущают те, кто уже работает с криптоактивами. Для криптоинвесторов PAXG или XAUT — это способ добавить в портфель тихую гавань, не выходя в фиат и не перестраивая всю инфраструктуру под банк или брокера.

Недостатки и риски токенизированного золота

У токенизированного золота есть и свои минусы, о которых важно помнить.

Отсутствие металла на руках. Покупая XAUT или PAXG, инвестор становится владельцем цифрового актива, а не самого слитка. Если для кого-то принципиально иметь золото физически, токен не заменит ощущения реального владения. Теоретически оба токена можно обменять на физическое золото, но только в крупных объемах — речь идет о стандартных слитках на сотни унций (выкуп возможен только под целый слиток LBMA Good Delivery, что соответствует 430 PAXG или 430 XAUT). Для большинства розничных инвесторов это скорее формальная опция: на практике проще продать токен на бирже и зафиксировать цену, чем получить реальный металл.

Зависимость от надежности эмитента. Вся система работает до тех пор, пока сохраняется доверие к компании, выпустившей токен. Инвестор рассчитывает на то, что Paxos или Tether добросовестно хранят необходимое золото нужного качества и смогут выполнить свои обязательства. Если эмитент обанкротится или окажется недобросовестным, стоимость токенов может резко упасть. По сути, токенизированное золото держится на доверии к гаранту резервов.

Регуляторные риски. Токены, связанные с драгоценными металлами, находятся в поле зрения регуляторов. В случае изменений законодательства или запретов на криптоактивы в отдельных странах возможны сложности с оборотом таких токенов. Инвесторам стоит учитывать, что правила игры могут меняться, поскольку это относительно новый финансовый инструмент.

Возможные отклонения от цены золота. Хотя PAXG и XAUT привязаны к золоту, на биржах их цена иногда отклоняется от спота — из-за ликвидности, спроса и ситуации на крипторынке. В спокойные периоды это, как правило, незначительно, но во время паники токен может временно торговаться заметно дороже или дешевле эквивалента физического золота. То есть стабильность здесь зависит не только от золота, но и от состояния криптоинфраструктуры.

Из-за регулирования и прозрачных аудитов PAXG часто торгуется с небольшой премией к XAUT — инвесторы фактически доплачивают за дополнительный уровень доверия к эмитенту.

Требования к безопасности биржи и кошелька. Токенизированное золото существует в цифровом формате и подвержено всем киберрискам криптовалют. Если токены хранятся на бирже, крайне важно выбрать надежную площадку. При хранении PAXG или XAUT в собственном криптокошельке ответственность еще выше: потеря приватного ключа означает потерю и золотых токенов. Поэтому инвестору необходимо позаботиться о технической безопасности — включить двухфакторную аутентификацию, хранить seed phrase в тайне и т. д.

Разные форматы золота — разные задачи

Токенизированное золото не заменяет классические формы инвестирования в драгоценные металлы, а скорее дополняет их. Если цель — долгосрочное сохранение крупного капитала на годы, физические слитки или монеты остаются самым консервативным вариантом: они не зависят от цифровой инфраструктуры и не несут контрагентского риска, но требуют ответственного хранения и страхования.

Для среднесрочных стратегий, где важны ликвидность и возможность быстро выйти в деньги, более удобными становятся нефизические форматы — спотовые инструменты или токенизированное золото. В этом сегменте PAXG и XAUT выделяются простотой доступа и круглосуточной торговлей: актив можно продать в любой момент, не привязываясь к графикам банков или биржевых сессий.

А для активных участников крипторынка цифровые золотые токены часто становятся самым гибким решением. Они позволяют оперативно реагировать на ценовые колебания, использовать золото как защитный элемент в криптопортфеле и быстро ребалансировать позиции без выхода в фиат.

В итоге оптимально не противопоставлять разные форматы, а сочетать их. Физическое золото может служить якорем стабильности, тогда как токенизированное — инструментом маневра и ликвидности. Главное — понимать, что в цифровом формате ключевую роль играет доверие к эмитенту и личная ответственность за безопасность доступа. Именно с таким подходом золото в цифре может стать действительно полезной частью инвестиционной стратегии.