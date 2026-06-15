В понедельник, 15 июня, средняя цена бензина марки А-95 выросла на 4 коп. до 75,22 грн/л, на дизельное топливо — снизилась на 30 коп. до 82,46 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Бензин А-95 снова подорожал: сколько стоит топливо 15 июня
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Средние цены на топливо по состоянию на 15 июня
Зафиксированы следующие средние цены на топливо:
- бензин марки А-95 (премиум) — 79,27 грн/л (дорожал на 53 коп.);
- бензин марки А-95 — 75,22 грн/л (дорожал на 4 коп.);
- бензин марки А-92 — 68,97 грн/л (подешевел на 74 коп.);
- дизтопливо — 82,46 грн/л (подешевело на 30 коп.).
Средняя цена автогаза составляет 44,59 грн/л, что на 11 коп. дешевле по сравнению с предыдущим рабочим днем, 12 июня.
Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
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