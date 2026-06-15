Бензин А-95 снова подорожал: сколько стоит топливо 15 июня

В понедельник, 15 июня, средняя цена бензина марки А-95 выросла на 4 коп. до 75,22 грн/л, на дизельное топливо — снизилась на 30 коп. до 82,46 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».