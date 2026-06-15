Инфляция выходит за пределы энергетики и распространяется на всю европейскую экономику — Кристин Лагард

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 июня 2026, 17:00 Читати українською

Инфляция выходит за пределы энергетики и распространяется на всю европейскую экономику — Кристин Лагард

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард подчеркнула, что рост цен на энергоносители больше не является изолированной проблемой топливного рынка. В интервью французской радиостанции France Culture она предупредила: косвенные последствия инфляции «в последние недели стали заметны практически повсюду».

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард подчеркнула, что рост цен на энергоносители больше не является изолированной проблемой топливного рынка.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Почему это происходит

Механизм известен экономистам как «эффект второй волны»: сначала дорожает электроэнергия, затем растут издержки производителей, потом повышаются цены на товары и услуги, и в конечном итоге инфляция охватывает всю экономику. Именно этот процесс, по словам Лагарда, сейчас происходит в еврозоне.

Катализатором стала война на Ближнем Востоке и перебои с поставкой нефти через Ормузский пролив. На прошлой неделе ЕЦБ впервые с 2023 года повысил процентные ставки именно в ответ на эти риски. И это, похоже, не последний шаг: в регуляторе не исключают еще одного повышения на июльском заседании.

Президент Немецкого федерального банка Йоахим Нагель настроен особенно жестко: по его мнению, высокий уровень цен может сохраняться длительное время, даже если конфликт вокруг Ирана в ближайшее время утихнет.

Между ростом и стабильностью

Усиление монетарной политики неизбежно вызывает опасения экономического роста. Лагард признала, что слышит эту критику, особенно из Парижа, где обеспокоенность наиболее ощутима. Французские противники повышения ставок считают, что более дорогое кредитование тормозит бизнес и потребление.

Но глава ЕЦБ остается непоколебимой. «Я должна обуздать инфляцию, пока она просыпается, потому что если она вырвется из бутылки, вернуть ее обратно будет гораздо сложнее и дороже», — объясняет она. По ее словам, длительная инфляция неприемлема ни для потребителей, ни для бизнеса, а отказаться от борьбы с ней означало бы изменить мандату ЕЦБ.

Луч надежды из Ормуза

Комментарии Лагард прозвучали в символический момент: несколькими часами ранее США и Иран объявили о временном соглашении о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Лагард отреагировала осторожно, но положительно.

«Это хорошая новость, которую можно приветствовать, особенно если она будет означать открытие и разминирование пролива», — сказала она, добавив, что подтвержденное соглашение станет положительным сигналом для мировой экономики.

Пока Европа балансирует между двумя рисками: слишком мягкая политика усилит инфляцию, слишком жесткая — задушит рост. ЕЦБ сделал свой выбор. Июль покажет, оказался ли он правильным.

Читайте также: США и Иран достигли мирного соглашения. Как реагирует рынок

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами