Инфляция выходит за пределы энергетики и распространяется на всю европейскую экономику — Кристин Лагард

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Почему это происходит

Механизм известен экономистам как «эффект второй волны»: сначала дорожает электроэнергия, затем растут издержки производителей, потом повышаются цены на товары и услуги, и в конечном итоге инфляция охватывает всю экономику. Именно этот процесс, по словам Лагарда, сейчас происходит в еврозоне.

Катализатором стала война на Ближнем Востоке и перебои с поставкой нефти через Ормузский пролив. На прошлой неделе ЕЦБ впервые с 2023 года повысил процентные ставки именно в ответ на эти риски. И это, похоже, не последний шаг: в регуляторе не исключают еще одного повышения на июльском заседании.

Президент Немецкого федерального банка Йоахим Нагель настроен особенно жестко: по его мнению, высокий уровень цен может сохраняться длительное время, даже если конфликт вокруг Ирана в ближайшее время утихнет.

Между ростом и стабильностью

Усиление монетарной политики неизбежно вызывает опасения экономического роста. Лагард признала, что слышит эту критику, особенно из Парижа, где обеспокоенность наиболее ощутима. Французские противники повышения ставок считают, что более дорогое кредитование тормозит бизнес и потребление.

Но глава ЕЦБ остается непоколебимой. «Я должна обуздать инфляцию, пока она просыпается, потому что если она вырвется из бутылки, вернуть ее обратно будет гораздо сложнее и дороже», — объясняет она. По ее словам, длительная инфляция неприемлема ни для потребителей, ни для бизнеса, а отказаться от борьбы с ней означало бы изменить мандату ЕЦБ.

Луч надежды из Ормуза

Комментарии Лагард прозвучали в символический момент: несколькими часами ранее США и Иран объявили о временном соглашении о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Лагард отреагировала осторожно, но положительно.

«Это хорошая новость, которую можно приветствовать, особенно если она будет означать открытие и разминирование пролива», — сказала она, добавив, что подтвержденное соглашение станет положительным сигналом для мировой экономики.

Пока Европа балансирует между двумя рисками: слишком мягкая политика усилит инфляцию, слишком жесткая — задушит рост. ЕЦБ сделал свой выбор. Июль покажет, оказался ли он правильным.

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