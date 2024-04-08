Как акции производителя электрокаров для шейхов обогнали Tesla

Пятничный сильный отчет о занятости в США повысил вероятность того, что ФРС снова отложит начало сезона снижения ставок. Это уже отразилось на американских акциях и не только. Поэтому на текущей неделе инвесторы с особым вниманием будут изучать свежие данные по инфляции и выступления чиновников Федрезерва.

Прошлую неделю основные американские индексы завершили в минусе. Ситуацию не спас даже пятничный рост после сильного отчета по рынку труда США. Больше остальных основных индексов потерял Dow — минус 3%, что стало худшим недельным результатом с марта 2023 года. Индексы S&P 500 и Nasdaq к закрытию четверга потеряли примерно 2%. Эксперты говорят об откате после сильного первого квартала.

«В краткосрочной перспективе, акции, вероятно, подвергнутся некоторой консолидации после устойчивого подъема в первом квартале. Умеренный откат будет обычным явлением на восходящем рынке». — так прокомментировал ситуацию Терри Сандвен, главный стратег по акциям в US Bank Wealth Management.

Взлеты и падения недели

На прошлой неделе были компании, которые смогли порадовать своих инвесторов. «Минфин» отобрал тройку акций, продемонстрировавших самый большой прирост/падение за короткую пасхальную неделю.

Компания Тикер Результат STAAR Surgical Company STAA +27,17 NWTN Inc. NWTN +18,67 Newmont Corporation NEM +10,63 Lamb Weston Holdings, Inc. LW -25,11 CleanSpark, Inc. CLSK -26,45 Trump Media & Technology Group Corp. DJT -34,49

Акции STAAR Surgical Сompany (STAA) выросли после публикации предварительных данных о продажах за первый квартал.

Производитель имплантируемых линз EVO прогнозирует, что продажи превысят $77 млн (эксперты ожидали этот показатель на уровне $72,6 млн). При этом объем продаж имплантируемых колламерных линз (ICL) в США, как ожидается, составит $5 млн, что будет самым высоким показателем с момента одобрения этих линз Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в марте 2022 года. Итоговые цифры по прибыли за первый квартал компания планирует опубликовать 8 мая.

Линзы ICL предназначены для коррекции близорукости и близорукости с астигматизмом. Эти заболевания являются самым распространенным расстройством зрения. По оценкам экспертов, только в США близорукостью страдают около 100 млн людей в возрасте от 21 до 45 лет, которые уже являются потенциальными кандидатами на имплантацию EVO.

Топ-5 крупнейших держателей акций STAA (по состоянию на 31.03.2024)

Компания Доля в STAA BROADWOOD CAPITAL Inc 21,56% BlackRock Inc 16,70% Vanguard Group Inc 11,19% Baillie Gifford & Co Limited 9,10% State Street Corporation 3,96%

По данным отчетности STAA

Компания NWTN — один из бенефициаров роста потребления электромобилей в Азии и на Ближнем востоке. В последнее время многим европейским и американским автопроизводителям приходилось сокращать или откладывать производство электрокаров из-за замедления потребительского спроса. Высокие процентные ставки регуляторов, которые привели к удорожанию кредитов, отбили у потребителей желание финансировать дорогостоящие покупки, такие как электромобили. Иная картина на азиатских и ближневосточном рынках электромобилей.

По прогнозам Deloitte, в Азии продажи электромобилей будут расти, как минимум, на 22% ежегодно до 2028 года, рынок Ближнего Востока к тому времени увеличится почти в три раза — до $7,65 млрд. Местные экономики растут хорошими темпами, благодаря увеличению государственных стимулов внедрение электромобилей стимулирует огромный спрос.

NWTN, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, малоизвестная для американских и европейских потребителей. Зато хорошо знакома у себя на родине, как производитель электромобилей премиум-класса. К слову, это первый производитель электрокаров из ОАЭ, котирующийся на Nasdaq.

Ее первый электрокар, Rabdan One, осенью прошлого года был официально помечен «Сделано в Эмиратах». Пометка введена Министерством иностранных дел ОАЭ, как новый знак качества для местной продукции.

Акции NWTN в этом году выросли примерно на 1%, и на 182%, по сравнению с нижним значением в ​​2023 году. В результате, рыночная капитализация NWTN превысила $2,6 млрд.

Для сравнения: акции Tesla, по итогам первого квартала 2024 года, упали на 30%, и более чем на 50%, по сравнению с историческим максимумом. Опубликованный в минувшую пятницу отчет о том, что компания отказывается от своих планов по созданию недорогих электромобилей, которые считались ключом к решению проблемы спроса, привел к падению акций более чем на 6%.

Маск поспешил опровергнуть эту историю, а позднее сообщил, что Tesla представит свое «роботакси» 8 августа, что вызвало рост торгов в нерабочее время. Тем не менее, это вряд ли способно спасти ситуацию.

«Tesla нужен компактный автомобиль стоимостью $25 тыс. в качестве флагманского продукта, чтобы конкурировать со многими выпускаемыми электромобилями. — сказал Гэри Блэк, соучредитель Future Fund Advisors. На этом этапе использование роботакси-автомобиля было бы невероятно рискованно».

У автостартапов Rivian и Lucid дела обстоят еще хуже.

Впрочем, и у производителя электрокаров из ОАЭ дела обстоят не так уж гладко. Например, в прошлом году компания заключила сделку по приобретению 27% акций своего конкурента — Evergrande. Однако, сделка так и не была закрыта: Evergrande объявила о банкротстве, а ее генеральный директор был задержан. И это еще не самые большие проблемы.

«Новым компаниям по производству электромобилей, таким как NWTN, будет сложно добиться успеха. Во-первых, многие китайские компании по производству электромобилей начали экспортировать свою продукцию на Ближний Восток. Таким образом, NWTN столкнется с серьезной конкуренцией на своем внутреннем рынке и за рубежом», — пишет платформа финансовых новостей Macrostreet.

Весьма скромными оказались и финансовые результаты по итогам первых трех месяцев этого года: выручка составила всего $583 тыс., при убытках более $69 млн. Это объясняется большими инвестициями в развитие, но также говорит о том, что NWTN понадобятся серьезные финансовые вливания. Но их источник компания, похоже, уже нашла.

В начале апреля производитель электрокаров из ОАЭ подписал меморандум, открывающий возможности для финансирования, с Aafaq Islamic Finance, поставщиком финансовых услуг, соответствующих шариату.

Крупные инвесторы уже рассмотрели хорошие перспективы NWTN: ряд хедж-фондов, таких как Renaissance Technologies, Jane Street Group и Mint Tower Capital Management BV, а также другие институциональные инвесторы недавно увеличили свои доли в NWTN.

Акции Newmont Corporation (NEM), крупнейшей золотодобывающей компании, выросли на новостях о сильных финансовых показателях. NEM сообщила о росте продаж на 23% в годовом исчислении, что происходит на фоне ралли золота.

«Акции NEM недооценены и потенциально могут достичь 52,75 доллара, что указывает на потенциальный рост на 33%, если руководство успешно реализует планы управления затратами и цены на золото останутся высокими», — пишет Seekingalpha, считая ее одной из лучших акций для покупки.

Цена на золото взлетела после многих лет стагнации и за последние несколько месяцев превзошла большинство других активов. Более того, благородный металл может вырасти до $2 600 за унцию (сейчас они приближаются к $2 350), если долгосрочные реальные процентные ставки продолжат снижаться, пишут аналитики Jefferies в своей последней аналитической записке. Этот тренд дает хорошие шансы на рост и золотодобывающим компаниям.

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Главные события этой недели

Ближайшие 5 рабочих дней будут наполнены важными событиями. Основные выделил сайт Investing.

Данные по инфляции в США

В среду, 10 апреля, появится статистка по потребительской инфляции в Штатах за март. Экономисты ожидают, что базовая инфляция, которая исключает расходы на продукты питания и топливо, замедлится до 3,7% в годовом исчислении, с 3,8% в предыдущем месяце.

Также, аналитики прогнозируют, что данные по ценам производителей, которые появятся на следующий день, 11 апреля, укажут на более умеренный рост.

Данные по инфляции последуют после сильного отчета о занятости в США: статистика зафиксировала создание большего, чем ожидалось, количества новых рабочих мест при устойчивом росте заработной платы.

Сочетание сильных данных по занятости и слишком медленного затухания инфляции усилило призывы высокопоставленных чиновников ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла, проявить «терпение» при принятии решения о том, когда снижать ставки.

Протоколы ФРС

В среду также появятся протоколы мартовского заседания ФРС. Согласно официальным комментариям руководства сразу же после заседания, чиновники прогнозируют три сокращения ставки в этом году, хотя и с меньшей уверенностью, чем в конце прошлого года.

Теперь сомнений добавили сильные данные по рынку труда: денежные рынки теперь прогнозируют два снижения ставок в этом году, по сравнению с тремя ранее.

Отчетность банков

Новый сезон отчетности в пятницу откроют квартальные результаты крупнейших банков. JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Citigroup Inc (NYSE:C) и Wells Fargo (NYSE:WFC) отчитаются о результатах в пятницу.

Delta Air Lines (NYSE:DAL) и BlackRock (NYSE:BLK) входят в число других компаний на слуху, которые обнародуют ежеквартальные обновления в течение недели.

Инвесторы рассчитывают на высокую корпоративную прибыль в этом году, которая поддержит дальнейший рост акций.

Заседание ЕЦБ и других мировых центробанков

Заседание ЕЦБ запланировано на четверг. Ожидается, что Европейский центробанк сохранит ставки на текущем уровне. Рынки видят почти 100-процентную вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в июне, поэтому комментарии президента Кристин Лагард будут внимательно отслеживаться на предмет получения соответствующих сигналов.

Заседания по ставкам на этой неделе проведут и другие центробанки: руководители центральных банков Канады и Новой Зеландии встретятся в среду, Сингапура и Южной Кореи — в пятницу. Изменений ставок не ожидается.