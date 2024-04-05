Прогнозы против реальности: Tesla выпадает из «Волшебной семерки», Apple — на очереди

Противоположные сигналы ФРС, рост золота и «Волшебная Семерка», которая может развалиться: что еще происходило на фондовых рынках и как они будут вести себя в ближайшие дни, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Главным событием недели, как и ожидалось, стал Отчет о состоянии рынка труда, являющийся важной частью фундамента для решений ФРС. В марте в экономике США было создано 303 000 рабочих мест, что существенно больше, чем прогнозируемые 214,000. Уровень безработицы снизился до 3,8%, с 3,9% в феврале. Заработная плата выросла на 4,1%. Как видите, рынок труда находится в отличном состоянии, а значит, является потенциальным источником инфляции, и вновь заставляет инвесторов и трейдеров волноваться.

Не похоже, чтобы на этой неделе инвесторы открыли для себя какие-то новые факторы, которые заставят рынки расти и дальше. Ситуация непростая: вероятность снижения ставки центральным банком уже в этом году уменьшается, доходность облигаций растет, цены на акции слишком высокие, а значит, если квартальные результаты компаний, которые начнут поступать на следующей неделе, не впечатлят инвесторов, то нас может ожидать определенная коррекция.

Что говорит ФРС

Сначала Пауэлл в своей речи в Стэнфорде заявил, что инфляция находится на «ухабистой» дороге к 2%, но должностные лица центрального банка ожидают снижения ставок «в какой-то момент» в этом году. Президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик с ним согласился, сказав CNBC, что, по его мнению, в этом году возможно одно сокращение ставки. Конечно, это добавило оптимизма трейдерам, которые толкнули индексы вверх.

Но в четверг все «испортил» Президент ФРС Миннеаполиса Нейл Кашкари, заявив, что «если мы будем продолжать наблюдать, что инфляция не снижается, это заставит меня задуматься, нужно ли нам вообще снижать ставки».

Его слова произвели эффект ледяного душа, и уже через несколько часов после выступления индексы демонстрировали существенное снижение. Вот вам и плюрализм мнений! Интересно, кстати, что Кашкари трудно назвать «ястребом» — на прошлом заседании ФРС он прогнозировал два снижения ставки в этом году.

Нефть дорожает, инфляция может вернуться

Но прогнозы — это одно, а реальность, бывает, дарит сюрпризы. «Последняя миля» всегда самая сложная.

В конце прошлой недели индекс РСЕ продемонстрировал, что инфляция никак не хочет возвращаться к целевому показателю в 2%. Именно этого и боится Кашкари, ведь есть немало объективных причин, которые могут повлечь за собой торможение процесса снижения инфляции.

Поступавшая в первой половине недели макроэкономическая статистика лишь добавляла уверенности, что американская экономика в хорошем состоянии и, вероятнее всего, продолжит расти.

Как продемонстрировал отчет ADP о занятости американского населения, опубликованный в среду, рынок труда до сих пор находится в разогретом состоянии, а значит, угроза возврата инфляции существует.

Также тревоги добавляют решения OPEC+ и обострение ситуации на Ближнем Востоке, что вынуждает расти цены на нефть, опять же, стимулируя возврат инфляции.

В среду картель принял решение продолжить текущую политику поставок нефти и призвал некоторых членов придерживаться сокращения добычи. Понятно, что никто не хочет продавать ценный товар по дешевке, и подобное решение не стало сюрпризом.

Более серьезной проблемой является конфликт между Израилем и Ираном, что может стать большой угрозой для стабильности в регионе. Если мир получит прямое противостояние, то, вероятнее всего, это ограничит поставки нефти с Ближнего Востока, а значит, цены на нее поползут, или прыгнут вверх, провоцируя инфляцию и создавая новые проблемы для ФРС и других центробанков мира. В пятницу утром фьючерсы на нефть Brent достигли цены в почти $91 за баррель, а это самый высокий уровень с осени прошлого года.

Tesla выпадает из «семерки», а золото идет вверх

На корпоративном фронте новостей не так уж много, все ждут начала сезона квартальных результатов. Но пока он не начался, главной новостью по-видимому является то, что «Волшебная семерка», которая тянула рынки вверх весь прошлый год, похоже, прекращает, или уже прекратила свое существование.

По крайней мере, из нее выпала Tesla, да и Apple уже где-то на грани. На этой неделе производитель электрических автомобилей обнародовал данные о поставках новых авто в первом квартале, которые оказались совсем неутешительными, при этом настолько неутешительными, что даже ярые поклонники компании среди известных аналитиков Wall Street заговорили о том, что-либо Маск должен быстро «развернуть» компанию, либо «впереди ее будут ждать темные дни, которые могут нарушить долгосрочный нарратив о Tesla».

Вот только на чем разворачиваться, если новых моделей уже давно нет, а старые не очень покупают, предпочитая не менее качественные и существенно более дешевые европейские и китайские конкуренты.

Невозможно не сказать несколько слов о золоте, цена на которое в этом году выросла уже на 12%, уверенно обгоняя S&P 500 и Nasdaq.

Что помогает драгоценному металлу ярче сиять? Перспектива снижения ставок и геополитическая нестабильность, заставляющая и инвесторов, и ведущие центробанки мира активно покупать золото. И не похоже, чтобы эти аргументы себя уже исчерпали.