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1 ноября 2024, 17:00 Читати українською

Искусственный интеллект — это прекрасно, но где же деньги

Базовая инфляция в Штатах выросла, рабочих мест добавилось мало, а инвесторы продолжают нервничать из-за ИИ. Чем заканчивается эта неделя для рынков рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Базовая инфляция в Штатах выросла, рабочих мест добавилось мало, а инвесторы продолжают нервничать из-за ИИ.

Если еще несколько месяцев назад при словах «Искусственный интеллект» все задерживали дыхание и доставали кошельки, чтобы купить и себе что-то искусственное и интеллектуальное, даже несмотря на цену, то сейчас, похоже, эйфория начинает понемногу отступать и сейчас мы уже дошли до фазы, когда инвесторы начинают спрашивать: «А сколько это будет стоить и сколько удастся заработать?».

Именно этот вопрос относительно стоимости ИИ проектов стал определяющим на этой неделе, когда мегакомпании докладывали о своих квартальных результатах. В целом, с финансами у «Великолепной семерки» все хорошо, деньги есть, высокая ставка ФРС по-прежнему мало влияет на их текущие результаты и будущие планы, но инвесторы все чаще начинают задавать вопросы по возвращению инвестиций в новую революционную технологию, пока только растут и к тому же незаурядными темпами.

Пикантность ситуации еще и в том, что компании не очень охотно разглашают данные о доходах от использования ИИ, ограничиваясь лишь общими фразами. В то же время расходы продолжают расти.

Кто бежит впереди всех в квартале, а кто отстает

Лидером гонки является Microsoft, капитальные расходы которой на развитие ИИ, по данным The Wall Street Journal, в этом году составили $53 млрд, или 28% годовой выручки. Для сравнения, за последние десять лет этот показатель у компании колебался около 12%.

Meta заявила, что планирует потратить от $38 до $40 млрд на капитальные инвестиции в этом году, что составит около 24% прогнозируемой годовой выручки. За последние десять лет компания тратила на капитальные инвестиции в среднем около 19% своего дохода.

Alphabet и Amazon немного позади, соответственно, с $15 (13%) и $11 (11%) млрд.

В итоге, услышав о таких планах капитальных затрат рынки немного «покраснели», ведь инвестированные суммы становятся все больше и больше, ожидаемых результатов пока не очень видно, а неопределенность побуждает к размышлению, не всегда приятному.

Apple в прошлом квартале постигла другая досада: пришлось платить штраф за нарушение налогового законодательства в Ирландии, целых $13 млрд., даже для столь крупной компании немало. В итоге квартальные результаты компании превысили прогнозы по выручке, а вот чистая прибыль пострадала от штрафа. Единственное утешение, что такие досадные неожиданности случаются не каждый квартал.

Кроме квартальных результатов еще одной важной темой недели были данные о состоянии экономики США. И все это в канун заседания ФРС, где будет обсуждаться возможное дальнейшее снижение ставки.

Как чувствует себя экономика Штатов

В четверг были обнародованы данные об инфляции, РСЕ Index. Общая инфляция в США в сентябре составила 2.1%, что является самым низким показателем с начала 2021 года и немного превышает целевой показатель центрального банка в 2%.

Однако есть проблема — базовый индекс, не учитывающий цены на пищевые продукты и энергоносители, подвержены большим колебаниям. В сентябре он вырос на 0.3% и на 2.7% в годовом измерении, и это самый месячный рост, начиная с апреля, что опять же заставляет сомневаться в окончательной победе над инфляцией.

«Вишенкой на торте», завершившей очень насыщенную событиями неделю, стал Отчет о состоянии рынка труда.

Количество созданных рабочих мест оказалось чрезвычайно малым, всего 12 тыс., хотя ожидалось 100 тыс. Говорят, что всему виной ураганы, другие природные аномалии и забастовка Boeing, и в этом контексте нужно в первую очередь смотреть не на количество созданных рабочих мест, а на уровень безработица, которая по результатам месяца осталась на предыдущем довольно низком уровне в 4.1%.

Оплата труда повысилась на 0.4%, в сентябре этот показатель был на уровне 0.3%. И как-то так похоже, что у ФРС нет пока никаких «железных» аргументов, чтобы решительно снижать ставку.

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Что дальше

Как всегда, воздержимся от прогнозов, ведь это неблагодарное дело, и на самом деле они очень редко сбываются. Лучше скажем несколько слов о том, что волнует больше всего — цены.

В настоящее время основной индекс американского рынка S&P 500, если мерить соотношением цены к рекордным прибылям (price to peak earnings), оценен наиболее дорого, начиная с 2000 года, и на 50% выше медианного значения. Думаю, что это не повод для паники, но задуматься точно стоит.

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