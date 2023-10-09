Инвесторы бегут в трежерис: что спасет рынок акций

Начало прошлой недели принесло оптимизм: на выходных Конгрессу США удалось договориться о временном бюджетном соглашении, которое позволило избежать «шатдауна» американского правительства. Утро фьючерсы на индексы акций встретили ростом на 1%, однако, в итоге, оказалось, что не так просто. Более подробно о главных событиях прошлой недели на американском фондовом рынке «Минфину» рассказал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S .

В целом, неделя оказалась не такой уж и плохой для инвесторов: индекс S&P 500 прибавил 0,48%, технологический NASDAQ — +1,75%. Настоящим аутсайдером среди классов активов стали долгосрочные гособлигации США, которые потеряли 4,4%.

Но результаты недели не оправдали ожиданий инвесторов, которые ждали оптимистического старта нового квартала, а основное движение произошло в последние часы пятницы. Почему же новости по достижению соглашения не привели к росту акций?

Почему инвесторы остались в миноре

Для этого нужно понять контекст. В США финансовый год завершается 30 сентября, и к этому времени должен быть утвержден главный документ любой страны — бюджет. Однако, часто (и украинцы могут это подтвердить) вопрос бюджета превращается в арену политических противостояний. Так случилось и в этот раз, когда республиканцы наотрез отказывались утверждать проект бюджета, предложенный конкурентами из правящей Демократической партии.

Им не нравятся слишком большие расходы, которые предлагает действующая власть: бюджетный дефицит США увеличивается, а финансирование его идет за счет эмиссии новых долговых обязательств. Если политики не достигают договоренности до конца финансового года, бюджет не утверждается, и, соответственно, останавливается работа любых государственных органов — shutdown.

Однако, существует вариант компромисса: утвердить статьи, которые позволят функционировать государственным органам и дадут политикам больше времени на дебаты. Это, собственно, и случилось на позапрошлых выходных: шатдауна удалось избежать.

Сначала рынок акций отреагировал положительно: в начале дня фьючерсы росли до +1%, однако, уже к открытию сессии утратили весь позитив. Дело в том, что промежуточное соглашение — это не окончательное решение, а выигрыш времени (а точнее — 45 дней, до 17 ноября). Политический риск, который создавал дисконт для рынка, не исчез из радаров, а был только отсрочен. Об этом свидетельствует и отставка спикера Палаты представителей, республиканца Кевина Маккарти — неожиданное и несколько шокирующее событие, поскольку исторически личность спикера является результатом долгосрочных переговоров между партиями.

В современной истории США еще не было ни разу, когда спикер досрочно терял свою должность. Инициировал вопрос об отставке его коллега по партии, а причиной стало обвинение в сторону Маккарти, будто бы тот за спинами Республиканской партии договорился с президентом Байденом об объемах помощи Украине.

По факту, именно эти события являются основной причиной еще одной слабой недели для финансовых рынков: растущие политические риски снижают доверие к американскому правительству, что сказывается на росте доходности государственных облигаций. Правило простое: растет риск, растут и проценты по долгам эмитента — неважно, правительство это или отдельная корпорация. Рост доходности, который на неделе превышал 5% годовых для 20- и 30-летних облигаций США (5% фиксированного дохода на десятки лет в USD), оказал дополнительное давление на цены акций.

Давление идет с двух сторон: растет стоимость заимствований для бизнеса и инвесторы требуют от акций, как класса активов, более низких цен и высокой доходности, поскольку увеличивается конкуренция со стороны растущих безрисковых ставок.

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Главные счастливчики и лузеры недели

Поэтому неудивительно, что в лидерах падения на этой неделе были акции по индустриям, наиболее чувствительным к уровню процентных ставок.

Лидеры роста и падения в индексе S&P 500

Компания Тикер Результат за неделю MarketAxess MKTX 7,25% CME Global CME 5,85% Google Inc GOOG 5,22% NextEra Energy NEE -12,31% Domino`s Pizza DPZ -9,83% Exxon Mobil GM -8,85%

Крупнейшее коммунальное предприятие США, NextEra Energy, снова возглавляет список аутсайдеров индекса S&P 500. И все из-за роста доходности облигаций. Сектор коммунальных предприятий инвесторами рассматривается как альтернатива облигациям — ставки на стабильный бизнес, который генерирует регулярные дивиденды. И когда растет уровень доходности долгосрочных облигаций, акции таких компаний вынуждены конкурировать с растущим уровнем безрисковой абсолютной доходности.

У Domino's Pizza, одной из самых больших сетей пиццерий во всем мире, также была плохая неделя — на фоне ожиданий, что экономика и потребители не выдержат столь высокого уровня ставок.

Exxon Mobil, нефтегазовый гигант, не сильно страдает от роста доходностей, однако, инвесторам не понравилась инициатива по приобретению крупной нефтедобывающей компании Pioneer Natural Resources, за которую в Exxon хотят заплатить $60 млрд. Если сделку закроют, это станет крупнейшим M&A в этом году.

При этом среди лидеров — компании, которые смогли выиграть от волатильности рынка облигаций. Это провайдер софта для трейдинга облигациями MarketAxess и акции биржи фьючерсов CME Global. Высокая волатильность означает и высокие объемы торгов, а это, по факту, является основным источником заработка таких компаний.

Google продолжает рост на теме искусственного интеллекта: инвесторы сейчас видят в акциях крупнейших технологических компаний своеобразную защиту, поскольку они не сильно закредитованы, а потенциал технологий ИИ позволит в перспективе нивелировать риски потенциальной рецессии. Хотя неизвестно…

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Главная интрига этой недели

Дополнительное давление на уровень доходности оказали и положительные макроэкономические данные о рынке труда и деловой активности. Со всех фронтов раздавался позитив: индекс деловой активности в сфере промышленности США показал восстановление в сентябре, а индекс активности в сфере услуг — сохранение роста, однако, с замедлением темпов.

Также в сентябре экономика США добавила 336 тыс. новых рабочих мест (ожидали 170 тыс.). Эти данные свидетельствуют о стабильности экономики США, и если данные по инфляции на этой неделе не разочаруют (а ожидают +0,3% м/м и +3,6% г/г для индекса потребительских цен), то такая конфигурация данных будет означать рост вероятности «мягкой посадки» — замедление инфляции без спада на рынке труда. Следовательно, у акций есть шанс предоставить инвесторам долгожданное восстановление — что и показали заключительные часы пятницы.