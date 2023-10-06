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6 октября 2023, 18:26 Читати українською

ФРС готовится оставить высокие ставки: 3 сценария, которые изменят его стратегию

Надежды инвесторов на плохие новости с рынка труда не оправдались. Число работающих американцев растет, а значит, ФРС будет продолжать нынешнюю политику. В каких условиях регулятор может изменить свою позицию, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Надежды инвесторов на плохие новости с рынка труда не оправдались.

Чего ждать от ФРС

До Рождества еще далеко, а распродажа на рынке облигаций продолжается полным ходом: доходность долгосрочных облигаций уже достигла уровней семнадцатилетней давности и не прекращает расти, вплотную приблизившись к уровню в 5%, который еще полтора года назад считался фантастически недостижимым. Более того, некоторые аналитики из Уолл-стрит не видят этому быстрого окончания, разве что при значительном падении рынка акций.

Главным страхом инвесторов в облигации является провозглашенная ФРС политика «higher for longer», при которой ставки, устанавливаемые центральным банком, останутся на высоком уровне еще достаточно долго. А как известно, дорогой капитал обесценивает активы и меняет философию инвестирования, снижая аппетит к риску.

Что может изменить стратегию управления ФРС? Несколько сценариев…

Сценарий 1: инфляция уменьшается до приемлемых уровней, экономика продолжает расти, пусть и медленно, ФРС выполняет свои обещания по «мягкой посадке» и начинает постепенное снижение ставки — все счастливы, включая регулятора и инвесторов. Прекрасный сценарий, но, похоже, что вероятность такого развития событий не такая уж высокая.

Сценарий 2: жесткая политика ФРС приводит к какому-то значительному негативному событию — что-то «ломается». Например, еще несколько банков в США объявляют о банкротстве, и ФРС совершает «разворот» в монетарной политике, снова накачивая систему деньгами, так как это сделали весной, спасая банки, и много раз до этого, пытаясь удержать финансово-экономическую систему на плаву. Трудно предсказать и оценить вероятность того, когда и что сломается, это всегда происходит неожиданно, но исключать такого сценария полностью не стоит.

Сценарий 3: экономика наконец-то охлаждается, уровень безработицы повышается, рост цен останавливается — наступает рецессия, и ФРС, так и не выполнив обещания о «мягкой посадке», но преодолев инфляцию, начинает снижать ставки, чтобы стимулировать начало нового цикла экономического роста. На данный момент вероятность такого сценария, мне кажется, самая высокая.

Новости рынка труда

В сторону какого сценария мы двигались на этой неделе? В своих последних речах Пауэлл отметил, что «положительные экономические данные могут подтолкнуть ФРС к очередному повышению ставок». Его коллега, Лоретта Местер, на этой неделе заявила журналистам, что «если во время следующего заседания (ФРС) экономика будет в таком же состоянии, как она была во время нашего недавнего заседания, я бы повышала ставку и дальше». Поэтому, очевидно, что для роста рынкам нужны плохие новости с экономического фронта. И такой новостью мог стать Отчет о состоянии рынка труда, который был обнародован в пятницу.

Отчет о состоянии рынка труда положил всех «на лопатки»… По прогнозам аналитиков, количество работающих в сентябре должно было увеличиться на 170 тыс., что было бы небольшим замедлением, по сравнению с августом. Уровень безработицы должен снизиться до 3,7%, по сравнению с 3,8% в предыдущем месяце. Фактическое количество рабочих мест почти в два раза превысило прогноз, составив 336 тыс., а уровень безработицы остался неизменным, как и в августе. Вот вам и прогнозы!

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Что в итоге? Те, кто надеялся, что на помощь рынку придут слабые данные по рынку труда, были, вероятно, разочарованы. Этого не произошло, наоборот, рынок кипит, и очевидно, что аргументов относительно «higher for longer» у ФРС стало больше, что точно не является хорошей новостью для рынков. Распродажа продолжается…

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
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