Три громких IPO сентября: готовы ли инвесторы вкладываться в инновации

Недавние первоначальные размещения Instacart, ARM и Klaviyo стали своеобразными индикаторами, которые позволили инвесторам и аналитикам понять, оживает ли рынок IPO после бума 2020−2021 гг. и последующего спада. О последних громких размещениях и их последствиях «Минфину» рассказал инвестиционный эксперт Никита Гуппал.

Последние дебюты оказались не столь успешными, как ожидалось. Причина — резкое снижение котировок на торговых сессиях после первого дня. Это вызвало вопрос о стабильности и перспективах рынка IPO в целом, особенно учитывая жесткую политику ФРС. Высокие процентные ставки снижают интерес к IPO, поскольку инвесторы считают, что риски дальнейшей экономической нестабильности и возможной рецессии превышают вероятные выгоды от инвестиций в такие размещения.

Instacart: революция в сфере доставки

Онлайн-приложение для доставки продуктов Instacart, принадлежащее Maplebear Inc, вышло на IPO с огромным успехом. Акции компании начали торговаться с 19 сентября на бирже Nasdaq под тикером «CART». Цена акций резко выросла, а рыночная капитализация компании достигла $39 млрд. Однако, после второго дня торгов большая часть прибыли была потеряна, и акции закрылись на отметке $30,1, что всего на 10 центов выше от начальной цены.

Перспективы:

Расширение на новые рынки. С ростом капитала Instacart может расширить свое присутствие на новых географических рынках. Технологические инновации. Дополнительные инвестиции в развитие новейших технологий могут повысить эффективность доставки. Конкуренция и изменение потребительских привычек. Аналитики выдвинули важные вопросы потенциальной конкуренции от UnerEats и DoorDash, что может помешать росту Instacart, а также обратили внимание на низкую маржинальность компании. Кроме того, большинство потребителей стали чаще выбирать самостоятельный поход за продуктами вместо доставки еды.

Что касается финансовых показателей, Instacart уже является прибыльной компанией, но ее высокая оценка после IPO свидетельствует о возможных рисках коррекции.

Показатели Instacart свидетельствуют о том, что цены на IPO не будут минимальными, как это было еще год назад.

ARM: передовик в сфере полупроводников

ARM — это компания, проектирующая архитектуру для современных процессоров. В основном, мобильных. У нее не только стратегическое, но даже ключевое влияние на мировом рынке полупроводников. По «авторитету» ARM можно сравнить с Taiwan Semiconductor Manufacturing.

ARM уже давно являлась желаемой целью для многих полупроводниковых компаний. Еще несколько лет назад ее собиралась купить NVIDIA, но соглашение не прошло из-за претензий антимонопольных регуляторов. Перед первым размещением якорными инвесторами ARM хотели стать Intel, NVIDIA, AMD, Alphabet и пр.

Размещение прошло 13 сентября, торги по акциям начались 14 сентября. Компания вышла на IPO с отметкой в $55 млрд. Это было одним из крупнейших IPO года, что подчеркивает важность компании на глобальном рынке.

Перспективы:

Развитие новых технологий. С новым капиталом ARM может инвестировать в исследования и разработку, что откроет новые возможности в сфере интернет вещей (IoT) и искусственного интеллекта (AI). Глобальная экспансия. ARM может использовать новый капитал для расширения своего глобального присутствия, особенно в Азии. Риски, связанные с Китаем. ARM получает значительную часть своего дохода в Китае, что составляет примерно четверть ее общих доходов. Компания также сталкивается с рисками, связанными с торговыми ограничениями США по отношению к Китаю, а также с макроэкономической нестабильностью в этом регионе.

Несмотря на колебания цен после IPO, SoftBank выразил намерение остаться долгосрочным владельцем Arm Holdings. Они планируют использовать средства, полученные от IPO, для будущих инвестиционных возможностей.

Однако, стоит отметить обеспокоенность аналитиков относительно стоимости акций Arm Holdings и их потенциальной возможности конкурировать в сфере искусственного интеллекта, особенно, по сравнению с компаниями, такими как Nvidia. Это обусловлено тем, что вероятности увеличивать прибыль так же быстро, как ее главный конкурент, Arm вряд ли удастся. Компания торгуется с большой премией, по сравнению со своими конкурентами, с оценкой в 20x по доходам за последние 12 месяцев (LTM), по сравнению со средней оценкой в 13x среди конкурентов.

В итоге, первоначальный энтузиазм инвесторов быстро сменился осторожностью: акции компании после успешного старта снижались в течение каждой следующей торговой сессии.

Klaviyo: цифровой маркетинг нового поколения

Klaviyo, компания с программным обеспечением для цифрового маркетинга, дебютировала на Wall Street с ралли в 23% и оценкой более $9 млрд 19 сентября. Компания оценила свое IPO в $30 за акцию и собрала около $345,2 млн. Это свидетельствует о большом потенциале цифрового маркетинга в современном мире.

Klaviyo основана в 2012 году. Она помогает компаниям хранить данные пользователя и создавать профили для таргетирования маркетинга через электронную почту, текстовые сообщения и другие каналы. Компания, в основном, обслуживала онлайн-бизнес, но заявила, что видит рост спроса со стороны компаний из других сфер (рестораны, путешествия, мероприятия и развлечения).

По состоянию на 30 июня у Klaviyo было более 130 тыс. клиентов, что свидетельствует о росте, по сравнению со 105 тыс. клиентов год назад, а также о значительном увеличении выручки.

Перспективы:

Расширение портфеля. Klaviyo может использовать собранные средства для расширения услуг и входа на новые рынки. Интеграция с другими платформами. С возможностью интеграции с другими платформами, такими как Shopify, Klaviyo может стать еще более важным игроком в цифровом маркетинге.

Instacart, ARM и Klaviyo показали неплохие результаты во время своих IPO, и одновременно с этим открыли новые перспективы для развития и инноваций. Эти компании могут стать лидерами в своих секторах, используя новый капитал для технологического развития и глобальной экспансии.

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Успех этих компаний на IPO является положительным сигналом для инвесторов, которые рассматривают возможности для долгосрочных инвестиций в инновационные компании. Однако, последние события, такие как снижение цен на акции и слишком высокая оценка, по сравнению с конечными мультипликаторами, показывают, что рынок IPO остается волатильным и полным неопределенности. Это подчеркивает важность тщательного анализа и стратегического планирования для инвесторов, которые рассматривают инвестиции в такие компании.