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1 апреля 2025, 18:11 Читати українською

Инвесторы бегут из американских акций: остаются ли «тихие гавани»

Американские акции подверглись седьмому по величине падению с 1929 года: S&P 500 потерял более 10%, а индекс Nasdaq 100 — около 14% от своих недавних максимумов. Может ли эта ситуация свидетельствовать о замедлении экономического роста США и как уберечься инвесторам, рассказал в колонке для ЭП руководитель аналитического направления компании Blackshield Capital Илья Кислицкий.

Американские акции подверглись седьмому по величине падению с 1929 года: S&P 500 потерял более 10%, а индекс Nasdaq 100 — около 14% от своих недавних максимумов.

Тарифная политика: как она влияет на фондовый рынок

Трамп объявил, что взаимные пошлины вступят в силу 2 апреля. В то же время 25% пошлины, введенные на импорт из Канады и Мексики с 4 марта, будут частично отменены для некоторых товаров, а их приостановка продлена до 2 апреля.

США импортируют в основном промышленные товары, потребительские товары дискреционного назначения и сырье из Китая, Канады и Мексики. После объявления повышения пошлин в феврале 2025 года наиболее уязвимыми секторами стали именно потребительские и промышленные товары. После официального вступления в силу пошлин ожидается, что значительное давление испытают:

  • производители тяжелого машиностроения, зависящие от мексиканских и китайских комплектующих;
  • американские автопроизводители с производственными мощностями за границей;
  • транспортный сектор, пострадавший от замедления мировых торговых потоков из-за тарифного давления;
  • ритейлеры, зависящие от импорта потребительских товаров.

Учитывая торговую напряженность между США и Китаем в 2018 году, индексы Nasdaq 100 и Russell 2000 потеряли более 20% в период с конца августа по 24 декабря, тогда как S&P 500 снизился на 19,8%. В настоящее время все ключевые секторы демонстрировали падение, причем лучше всего держался сектор коммунальных услуг. В то же время энергетика, IT, промышленность и потребительские товары в среднем потеряли 24,6%.

Учитывая, что тарифные меры администрации Трампа могут охватить большее число стран, а другие государства могут ввести контрмеры, потребительский и промышленный секторы, вероятно, останутся под сильным давлением после полной реализации таможенной политики.​

Макроэкономические сигналы

Что касается состояния экономики, то в феврале 2025 года экономические показатели США оказались слабее ожиданий рынка: потребительская уверенность, индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг и продаж на вторичном рынке жилья не оправдали прогнозов.

Исторически во время торговой напряженности между США и Китаем в 2018 году такие опережающие индикаторы, как потребительская уверенность, индекс деловой активности в сфере услуг и индекс оптимизма малого бизнеса Национальной федерации независимого бизнеса снижались с четвертого квартала 2018 года до третьего квартала 2019 года. Возобновление произошло только после того, как ФРС трижды подряд снизила процентные ставки в период с августа по октябрь 2019 года.

Пока нет ясности о тарифной политике, инфляции, увольнениях в федеральном секторе и сокращении государственных расходов, опасения относительно макроэкономической ситуации в США и фондовых рынков, вероятно, сохранятся.

С начала 2025 года по конец февраля движение капитала в США свидетельствует о чистом оттоке $50,5 млрд из активно управляемых фондовых инвестиций, тогда как казначейские облигации США и фонды денежного рынка привлекли $20,9 млрд и $71 млрд соответственно. Это подчеркивает рост избегания рисков на фоне неопределенности, вызванной тарифной политикой.

Долговая нагрузка и инверсия кривой доходности

Неопределенность в части возможного перемирия в Украине может еще больше ускорить отток капитала из американских акций. Кроме того, государственный долг США растет с ноября 2024 года, достигнув $937 млрд на конец января 2025 года, что превысило предыдущий исторический максимум с конца 2021 года.

Однако, учитывая, что текущие расходы на финансирование акций значительно выше, чем в 2021 году, а неопределенность в связи со второй администрацией Трампа растет, инвесторы, удерживающие фондовые индексы и отдельные акции «с кредитным плечом», вероятно, начнут сокращать свои позиции.

С 26 февраля доходность десятилетних казначейских облигаций США стала ниже доходности трехмесячных облигаций, что свидетельствует об инверсии кривой доходности. Исторически, с начала 1990-х годов до старта программы количественного смягчения в декабре 2008 года, средняя разница между десятилетними и трехмесячными облигациями составила 160 базисных пунктов.

Однако в период количественного смягчения к февралю 2025 средний спред сократился до 136 базисных пунктов, а после завершения операции Twist в 2012 году уменьшился до 93 базисных пунктов. Операция Twist снизила краткосрочную ликвидность, а четыре раунда количественного смягчения искусственно сдерживали долгосрочную доходность, что делало инверсии кривой доходности более вероятными во время последующих циклов повышения ставок.

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Исторически инверсия кривой доходности сигнализирует о начале циклов смягчения монетарной политики. Если текущая инверсия сохранится, это может свидетельствовать о замедлении экономического роста США.

Перспективы фондового рынка: какие секторы в зоне риска

В ближайшей перспективе американские акции столкнутся с рядом вызовов: тарифная политика Трампа, решение ФРС по процентным ставкам и более медленный, чем ожидалось, рост облачных вычислений и центров обработки данных некоторых технологических гигантов.

Кроме того, американские акции остаются дорогими: индексы S&P 500 и Dow Jones торгуются с форвардным коэффициентом цены к прибыли 21 и 20 соответственно, что превышает 79% и 82% исторических значений. Это означает, что акции оцениваются очень дорого — гораздо выше среднего уровня. После того, как рынок полностью заложил в цены оптимизм по поводу отсутствия рецессии, налоговых льгот и дерегуляции, признаки ослабления фундаментальных показателей могут повлечь за собой дальнейшую коррекцию оценки.

По состоянию на середину марта компании из индекса S&P 500 завершили сезон корпоративной отчетности и обнародовали результаты за четвертый квартал 2024 года. На сравнительной основе годовые темпы роста выручки и прибыли составили 5,1% и 14,9% соответственно. Темпы роста выручки несколько замедлились, по сравнению с третьим кварталом 2024 года, в то время как доходность ускорилась более чем на 6 процентных пунктов.

Однако в четвертом квартале 2024 года темпы роста корпоративной прибыли начали снижаться, а прогнозные оценки на 2025 год пересматриваются в сторону уменьшения. Это свидетельствует о постепенном ухудшении фундаментальных ожиданий по отношению к американским акциям. Учитывая совокупность неопределенностей и уже учтенный в ценах рыночный оптимизм, ожидается, что американские акции сохранят умеренный нисходящий тренд до конца марта — начала апреля.

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В таких условиях следует сосредоточиться на акциях секторов здравоохранения, потребительских услуг, традиционных телекоммуникаций и коммунальных предприятий. Как только ситуация с тарифами и монетарной политикой ФРС станет понятной, а баланс рисков и потенциальной доходности выровняется, инвесторы, вероятно, вернут интерес к акциям «голубых фишек» с большой капитализацией.

Автор:
Кислицкий Илья
Руководитель аналитического направления Blackshield Capital Кислицкий Илья
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