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31 марта 2025, 12:10 Читати українською

Где искать акции будущего: 5 отраслей, которые могут изменить фондовый рынок США

К 2040 году самые динамичные отрасли могут сгенерировать от $29 до $48 трлн доходов, а их прибыль достигнет $6 трлн. Аналитики McKinsey определили 18 сфер, которые станут «аренами конкуренции» будущего — от искусственного интеллекта до аэромобильности. Совокупная доля этих индустрий в мировом ВВП может вырасти с 4 до 16%. О том, где искать акции будущего и получить выгоду от глобальных трендов, рассказала инвестиционный эксперт Юлия Пронько.

К 2040 году самые динамичные отрасли могут сгенерировать от $29 до $48 трлн доходов, а их прибыль достигнет $6 трлн.

За какими отраслями будущее

Фондовый рынок постоянно меняется, и наряду с этим наибольшие возможности роста часто появляются в самых неожиданных местах. Чтобы не упустить эти возможности, инвесторы должны прогнозировать будущие тренды и двигаться в ногу с инновациями.

Недавно аналитики Глобального Института McKinsey опубликовали исследование, в котором обозначили перспективные индустрии, которые повлияют на бизнес-процессы и существенно изменят мир к 2040 году. Они назвали их «аренами конкуренции». В отчете говорится о трендах, которые способны значительно повлиять на фондовый рынок США в ближайшие 10−15 лет, а также об отраслях, которые принесут самую большую прибыль инвесторам.

Специалисты выделили 18 потенциальных арен будущего и показали их прогнозируемые источники роста и динамику. Эти сферы захватывают львиную долю экономического роста, а рыночные доли самих игроков у них постоянно меняются. В этот список внесли следующие перспективные отрасли:​

  • электронная коммерция;
  • программное обеспечение и услуги ИИ;
  • облачные технологии;
  • электромобили;
  • цифровая реклама;
  • полупроводники;
  • общие автономные транспортные средства;
  • космическая индустрия;
  • кибербезопасность;
  • электрические батареи;
  • модульное строительство;
  • стриминговые платформы;
  • видеоигры;
  • робототехника;
  • промышленная и потребительская биотехнология;
  • аэромобильность;
  • лекарство от ожирения и сопутствующих заболеваний;
  • атомная энергетика.

Эти арены конкуренции могут сгенерировать от $29 до $48 трлн доходов, и от $3 до $6 трлн прибыли к 2040 году. Их совокупная доля в мировом ВВП может увеличиться с 4 до 10−16%.

Прогноз доходов и прибыли 18 арен будущего к 2040 году

Источник: mckinsey

Среди самых лучших можно выделить пять самых перспективных арен будущего. Инвестирование в американские акции этих секторов может оказать положительное влияние на динамику портфеля в будущем. Также сейчас для этих арен существуют благоприятные условия для развития, которые могут обеспечить профит в коротком временном горизонте.

Электронная коммерция

Электронная коммерция охватила 20% мирового рынка розничной торговли в 2022 году с прогнозом роста до $20 трлн к 2040 году. Платформы, такие как Amazon, Alibaba и JD.com, контролируют 42% онлайн-товарооборота, а новые игроки, такие как Temu и SHEIN, растут благодаря инновационным бизнес-моделям.

Социальная коммерция, в частности, в Китае, где продажи из-за живых трансляций составили более $24 млрд в 2023 году, является ключевой тенденцией. Рынок прямых продаж (DTC) также растет, в частности, бренды, такие как Casper и Warby Parker, продают без посредников, только через собственные онлайн-каналы.

В развивающихся странах коммерция растет благодаря смартфонам, а в развитых странах проникает в новые категории, такие как продукты питания и премиум-товары. Будущее отрасли зависит от регулирования, внедрения социальной коммерции и развития онлайн-торговли в офлайн-сегментах. Технологии, в частности, ИИ и мессенджеры для покупок могут изменить структуру рынка и способствовать новым бизнес-моделям.

Ведущими акциями этой арены, в которые можно инвестировать на фондовом рынке, являются:

Amazon Inc. (AMZN). Компания превзошла квартальные ожидания и продолжает инвестировать в ИИ и розничную торговлю. Однако инвесторы опасаются роста капитальных затрат, которые могут достичь $100 млрд в 2025 году из-за расширения AWS. Кроме того, менеджмент анонсировал снижение операционной прибыли на $700 млн.

JD.com (JD). У компании положительная динамика, оптимистичные прогнозы прибыли и она занимает ведущие позиции, по рейтингу Zacks. Она демонстрирует финансовую стабильность и потенциал для роста рынка с оценкой стоимости «A», что делает акции привлекательными для инвесторов.

Mercado Libre (MELI). Финтех-компания из Латинской Америки, показывающая 59% среднегодового роста благодаря локализованным финансовым решениям и поддержке продавцов. Ее активные инвестиции в ИИ и финансовые технологии подчеркивают потенциал бизнеса.

Программное обеспечение и услуги ШИ

Основные компании сферы ИИ делятся на две группы: разработчики фундаментальных моделей (OpenAI, Google, Anthropic, Cohere) и компании, создающие решения. Первые работают над многофункциональными моделями, требующими значительных ресурсов, а вторые — внедряют ИИ в разные отрасли: здравоохранение, энергетику, логистику. Они используют как готовые модели, так и собственные алгоритмы.

McKinsey прогнозирует рост рынка ИИ с $85 млрд в 2022 году до $1,5−4,6 трлн в 2040 году, что соответствует среднегодовому темпу в 17−25%. Главными драйверами станут автоматизация бизнеса и производительность работы, тогда как развитие зависит от доступности полупроводников, регулирования и конкуренции. Успех будет у компаний, которые предложат уникальные технологические решения.

Среди ключевых компаний, представленных в этом секторе на американском рынке, есть:

Alphabet Inc. (GOOGL). Это самая дешевая акция среди «Великолепной семерки» с сильными финансовыми показателями, но высокой зависимостью от рекламных доходов. Компания активно инвестирует в ИИ и облачные вычисления, и уже запланировала $75 млрд капитальных расходов в 2025 году. Несмотря на антимонопольное давление в США, акции остаются недооцененными и привлекательными для долгосрочных инвесторов.

Nvidia Corp. (NVDA). Компания лидирует в сфере ИИ благодаря своим GPU-процессорам, широко используемым в дата-центрах. В четвертом квартале 2025 финансового года выручка выросла на 78% — до $39,3 млрд, а прибыль — на 71% — до $0,89 за акцию. Увеличение поставок процессоров Blackwell укрепляет ее позиции. По оценке Bridgewater Associates, NVDA — одна из самых лучших акций сейчас.

Microsoft Corp. (MSFT). Финансовые показатели компании стабильно растут: средний прирост прибыли на акцию за пять лет составляет 18%, а рентабельность собственного капитала в 2025 году эксперты ожидают на уровне 37%. В 2025—2026 годах прибыль может вырасти на 12−14%, а дивидендная доходность 0,9% остается ниже среднего уровня S&P 500. Институционная поддержка компании высокая — 41% акций находятся в собственности фондов.

Электромобили

Электромобили становятся более популярными благодаря технологическим прорывам и спросу на экологичный транспорт. В 2023 году их доля составила 18% всех новых авто, а к 2030 году продажи могут вырасти в 3−4 раза. Однако отрасль сталкивается с проблемами, в частности, с высокой стоимостью батарей и ограниченной инфраструктурой.

В январе 2025 года Трамп отменил цели по электротранспорту в США, что может замедлить переход на экотранспорт. Лидерами рынка остаются Tesla и BYD, а китайские производители занимают около 50% рынка. BMW, Ford и другие компании увеличивают долю электромобилей и корректируют стратегии из-за конкуренции с Китаем. К 2040 году электромобили могут составлять до 96% новых продаж, а рынок вырастет с $590 млрд до $2,5−3,2 трлн.

Предстоящий рост отрасли зависит от регуляторных условий, снижения стоимости производства, улучшения качества и дальности пробега, расширения зарядной инфраструктуры и обеспечения экологической энергии. Эти факторы влияют также на акции ключевых компаний, в частности, переоцененной Tesla Inc. и перспективной Ford Motor Company.

Ford лидирует с рекордными продажами электрокаров — 285 тыс. в 2024 году. Компания инвестирует в новые аккумуляторные заводы и следующее поколение EV, чем укрепляет свой потенциал. В США количество владельцев электромобилей выросло до 6 млн, а доля бензиновых авто упала ниже 80%. Несмотря на это, политическая нестабильность и возможная отмена стимулов усложняют развитие инфраструктуры. Ford остается недооцененной и привлекательной возможностью для инвесторов.

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Цифровая реклама

Цифровая реклама продолжает расти благодаря широкому доступу к интернету, увеличению экранного времени и совершенствованию технологий. В то же время внедрение ИИ снижает затраты на создание контента, что еще больше стимулирует спрос на диджитал-рекламу.

По прогнозам McKinsey, доходы от цифровой рекламы возрастут до $2,1 трлн в 2040 году, со средним темпом роста в 8−10% в год. В итоге цифровая реклама может составлять до 80−90% всех рекламных затрат в будущем.

В настоящее время четыре компании доминируют на рынке: Alphabet (30%), Meta (21%), Amazon (7%) и ByteDance (6%). Рост цифровой рекламы поддерживается развитием среднего класса, смещением внимания потребителей на цифровые медиа и инновациями в рекламных форматах. При этом распространение популярности соцсетей и инфлюенсеров также влияет на распределение рынка.

Интересной акцией американского рынка является Meta Platforms Inc. (META). Эта технологическая компания владеет Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus VR. Ее акции выросли на 116% за 3 года, превзойдя Nasdaq 100. Благодаря внедрению ИИ Meta улучшает пользовательский опыт и привлекает больше рекламных бюджетов. В 2024 году ее доход достиг рекордных $16,5 млрд, что на 22% больше показателя 2023 года. По версии Bridgewater Associates, META входит в тройку лучших акций для инвестирования.

Что должны учесть инвесторы

У каждого сектора есть краткосрочные и долгосрочные перспективы. ИИ остается основным двигателем фондового рынка, а компании, инвестирующие в его развитие, могут получить прибыль уже в ближайшее время. В то же время следует учитывать риски перегрева рынка и коррекции.

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Кроме этого, регуляторный контроль, антимонопольные меры, геополитическая нестабильность и высокая конкуренция оказывают все большее давление на рынок. Важно не только искать акции будущего, но и диверсифицировать портфель ради хеджирования рисков.

Автор:
Пронько Юлия
Инвестиционный эксперт Пронько Юлия
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