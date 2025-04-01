Інвестори тікають з американських акцій: чи залишаються «тихі гавані»

Американські акції зазнали сьомого за величиною падіння з 1929 року: S&P 500 втратив понад 10%, а індекс Nasdaq 100 — близько 14% від своїх нещодавніх максимумів. Чи може ця ситуація свідчити про уповільнення економічного зростання США та як вберегтись інвесторам, розповів у колонці для ЕП керівник аналітичного напряму компанії Blackshield Capital Ілля Кислицький.

Тарифна політика: як вона впливає на фондовий ринок

Трамп оголосив, що взаємні мита набудуть чинності 2 квітня. Водночас 25% мита, запроваджені на імпорт із Канади та Мексики з 4 березня, будуть частково скасовані для деяких товарів, а їхнє призупинення продовжено до 2 квітня.

США імпортують переважно промислові товари, споживчі товари дискреційного призначення та сировину з Китаю, Канади та Мексики. Після оголошення підвищення мит у лютому 2025 року найвразливішими секторами стали саме споживчі та промислові товари. Після офіційного набуття митами чинності очікується, що значного тиску зазнають:

виробники важкого машинобудування, які залежать від мексиканських і китайських комплектуючих;

американські автовиробники, що мають виробничі потужності за кордоном;

транспортний сектор, який постраждає від уповільнення світових торговельних потоків через тарифний тиск;

ритейлери, які залежать від імпорту споживчих товарів.

З огляду на торгову напруженість між США та Китаєм у 2018 році, індекси Nasdaq 100 і Russell 2000 втратили понад 20% у період із кінця серпня до 24 грудня, тоді як S&P 500 знизився на 19,8%. У цей час всі ключові сектори демонстрували падіння, причому найкраще тримався сектор комунальних послуг. Водночас енергетика, IT, промисловість і споживчі товари в середньому втратили 24,6%.

З огляду на те, що тарифні заходи адміністрації Трампа можуть охопити більше країн, а інші держави можуть запровадити контрзаходи, споживчий та промисловий сектори, ймовірно, залишаться під сильним тиском після повної реалізації митної політики.

Макроекономічні сигнали

Щодо стану економіки, то в лютому 2025 року економічні показники США виявилися слабшими за очікування ринку: споживча впевненість, індекс менеджерів із закупівель у сфері послуг і продажі на вторинному ринку житла не виправдали прогнозів.

Історично під час торговельної напруженості між США та Китаєм у 2018 році такі випереджальні індикатори, як споживча впевненість, індекс ділової активності у сфері послуг та індекс оптимізму малого бізнесу Національної федерації незалежного бізнесу, знижувалися з четвертого кварталу 2018 року до третього кварталу 2019 року. Відновлення відбулося лише після того, як ФРС тричі поспіль знизила відсоткові ставки у період із серпня до жовтня 2019 року.

Доки немає зрозумілості щодо тарифної політики, інфляції, звільнень у федеральному секторі та скорочення державних видатків, побоювання щодо макроекономічної ситуації в США та фондових ринків, ймовірно, збережуться.

З початку 2025 року до кінця лютого рух капіталу в США свідчить про чистий відтік $50,5 млрд із активно керованих фондових інвестицій, тоді як казначейські облігації США та фонди грошового ринку залучили $20,9 млрд та $71 млрд відповідно. Це підкреслює зростання уникнення ризиків на тлі невизначеності, спричиненої тарифною політикою.

Боргове навантаження та інверсія кривої дохідності

Невизначеність щодо можливого перемир’я в Україні може ще більше прискорити відтік капіталу з американських акцій. Крім того, державний борг США зростає з листопада 2024 року, досягнувши $937 млрд на кінець січня 2025 року, що перевищило попередній історичний максимум із кінця 2021 року.

Однак, зважаючи на те, що поточні витрати на фінансування акцій значно вищі, ніж у 2021 році, а невизначеність у зв’язку з другою адміністрацією Трампа зростає, інвестори, які утримують фондові індекси та окремі акції «з кредитним плечем», ймовірно, почнуть скорочувати свої позиції.

З 26 лютого дохідність десятирічних казначейських облігацій США стала нижчою за дохідність тримісячних облігацій, що свідчить про інверсію кривої дохідності. Історично, з початку 1990-х років до старту програми кількісного пом’якшення в грудні 2008 року, середня різниця між десятирічними та тримісячними облігаціями становила 160 базисних пунктів.

Однак у період кількісного пом’якшення до лютого 2025 року середній спред скоротився до 136 базисних пунктів, а після завершення операції Twist у 2012 році зменшився до 93 базисних пунктів. Операція Twist знизила короткострокову ліквідність, а чотири раунди кількісного пом’якшення штучно стримували довгострокову дохідність, що робило інверсії кривої дохідності ймовірнішими під час наступних циклів підвищення ставок.

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Історично інверсія кривої дохідності сигналізує про початок циклів пом’якшення монетарної політики. Якщо поточна інверсія збережеться, це може вказувати на уповільнення економічного зростання США.

Перспективи фондового ринку: які сектори в зоні ризику

У найближчій перспективі американські акції зіткнуться з низкою викликів: тарифна політика Трампа, рішення ФРС щодо відсоткових ставок і повільніше, ніж очікувалося, зростання хмарних обчислень та центрів обробки даних деяких технологічних гігантів.

Крім того, американські акції залишаються дорогими: індекси S&P 500 і Dow Jones торгуються з форвардним коефіцієнтом ціни до прибутку 21 і 20 відповідно, що перевищує 79% і 82% історичних значень. Це означає, що акції оцінюються дуже дорого — значно вище середнього рівня. Після того, як ринок повністю заклав до цін оптимізм щодо відсутності рецесії, податкових пільг і дерегуляції, ознаки ослаблення фундаментальних показників можуть спричинити подальшу корекцію оцінки.

Станом на середину березня компанії з індексу S&P 500 завершили сезон корпоративної звітності та оприлюднили результати за четвертий квартал 2024 року. На порівняльній основі річні темпи зростання виторгу та прибутку склали 5,1% та 14,9% відповідно. Темпи зростання виторгу трохи сповільнилися, порівнюючи з третім кварталом 2024 року, тоді як прибутковість прискорилася на понад шість відсоткових пунктів.

Однак у четвертому кварталі 2024 року темпи зростання корпоративних прибутків почали знижуватися, а прогнозні оцінки на 2025 рік переглядаються у бік зменшення. Це свідчить про поступове погіршення фундаментальних очікувань щодо американських акцій. З огляду на сукупність невизначеностей і вже врахований у цінах ринковий оптимізм, очікується, що американські акції збережуть помірний низхідний тренд до кінця березня — початку квітня.

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В таких умовах варто зосередити увагу на акціях секторів охорони здоров’я, споживчих послуг, традиційних телекомунікацій та комунальних підприємств. Як тільки ситуація з тарифами та монетарною політикою ФРС стане зрозумілою, а баланс ризиків і потенційної прибутковості вирівняється, інвестори, ймовірно, повернуть інтерес до акцій «блакитних фішок» із великою капіталізацією.