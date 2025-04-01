Інвестори тікають з американських акцій: чи залишаються «тихі гавані»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 квітня 2025, 18:11

Інвестори тікають з американських акцій: чи залишаються «тихі гавані»

Американські акції зазнали сьомого за величиною падіння з 1929 року: S&P 500 втратив понад 10%, а індекс Nasdaq 100 — близько 14% від своїх нещодавніх максимумів. Чи може ця ситуація свідчити про уповільнення економічного зростання США та як вберегтись інвесторам, розповів у колонці для ЕП керівник аналітичного напряму компанії Blackshield Capital Ілля Кислицький.

Американські акції зазнали сьомого за величиною падіння з 1929 року: S&P 500 втратив понад 10%, а індекс Nasdaq 100 — близько 14% від своїх нещодавніх максимумів.

Тарифна політика: як вона впливає на фондовий ринок

Трамп оголосив, що взаємні мита набудуть чинності 2 квітня. Водночас 25% мита, запроваджені на імпорт із Канади та Мексики з 4 березня, будуть частково скасовані для деяких товарів, а їхнє призупинення продовжено до 2 квітня.

США імпортують переважно промислові товари, споживчі товари дискреційного призначення та сировину з Китаю, Канади та Мексики. Після оголошення підвищення мит у лютому 2025 року найвразливішими секторами стали саме споживчі та промислові товари. Після офіційного набуття митами чинності очікується, що значного тиску зазнають:

  • виробники важкого машинобудування, які залежать від мексиканських і китайських комплектуючих;
  • американські автовиробники, що мають виробничі потужності за кордоном;
  • транспортний сектор, який постраждає від уповільнення світових торговельних потоків через тарифний тиск;
  • ритейлери, які залежать від імпорту споживчих товарів.

З огляду на торгову напруженість між США та Китаєм у 2018 році, індекси Nasdaq 100 і Russell 2000 втратили понад 20% у період із кінця серпня до 24 грудня, тоді як S&P 500 знизився на 19,8%. У цей час всі ключові сектори демонстрували падіння, причому найкраще тримався сектор комунальних послуг. Водночас енергетика, IT, промисловість і споживчі товари в середньому втратили 24,6%.

З огляду на те, що тарифні заходи адміністрації Трампа можуть охопити більше країн, а інші держави можуть запровадити контрзаходи, споживчий та промисловий сектори, ймовірно, залишаться під сильним тиском після повної реалізації митної політики.

Макроекономічні сигнали

Щодо стану економіки, то в лютому 2025 року економічні показники США виявилися слабшими за очікування ринку: споживча впевненість, індекс менеджерів із закупівель у сфері послуг і продажі на вторинному ринку житла не виправдали прогнозів.

Історично під час торговельної напруженості між США та Китаєм у 2018 році такі випереджальні індикатори, як споживча впевненість, індекс ділової активності у сфері послуг та індекс оптимізму малого бізнесу Національної федерації незалежного бізнесу, знижувалися з четвертого кварталу 2018 року до третього кварталу 2019 року. Відновлення відбулося лише після того, як ФРС тричі поспіль знизила відсоткові ставки у період із серпня до жовтня 2019 року.

Доки немає зрозумілості щодо тарифної політики, інфляції, звільнень у федеральному секторі та скорочення державних видатків, побоювання щодо макроекономічної ситуації в США та фондових ринків, ймовірно, збережуться.

З початку 2025 року до кінця лютого рух капіталу в США свідчить про чистий відтік $50,5 млрд із активно керованих фондових інвестицій, тоді як казначейські облігації США та фонди грошового ринку залучили $20,9 млрд та $71 млрд відповідно. Це підкреслює зростання уникнення ризиків на тлі невизначеності, спричиненої тарифною політикою.

Боргове навантаження та інверсія кривої дохідності

Невизначеність щодо можливого перемир’я в Україні може ще більше прискорити відтік капіталу з американських акцій. Крім того, державний борг США зростає з листопада 2024 року, досягнувши $937 млрд на кінець січня 2025 року, що перевищило попередній історичний максимум із кінця 2021 року.

Однак, зважаючи на те, що поточні витрати на фінансування акцій значно вищі, ніж у 2021 році, а невизначеність у зв’язку з другою адміністрацією Трампа зростає, інвестори, які утримують фондові індекси та окремі акції «з кредитним плечем», ймовірно, почнуть скорочувати свої позиції.

З 26 лютого дохідність десятирічних казначейських облігацій США стала нижчою за дохідність тримісячних облігацій, що свідчить про інверсію кривої дохідності. Історично, з початку 1990-х років до старту програми кількісного пом’якшення в грудні 2008 року, середня різниця між десятирічними та тримісячними облігаціями становила 160 базисних пунктів.

Однак у період кількісного пом’якшення до лютого 2025 року середній спред скоротився до 136 базисних пунктів, а після завершення операції Twist у 2012 році зменшився до 93 базисних пунктів. Операція Twist знизила короткострокову ліквідність, а чотири раунди кількісного пом’якшення штучно стримували довгострокову дохідність, що робило інверсії кривої дохідності ймовірнішими під час наступних циклів підвищення ставок.

Читайте також: Штраф у 91,5 квінтильйона і найдорожча покупка: чи варто інвестувати зараз в Alphabet

Історично інверсія кривої дохідності сигналізує про початок циклів пом’якшення монетарної політики. Якщо поточна інверсія збережеться, це може вказувати на уповільнення економічного зростання США.

Перспективи фондового ринку: які сектори в зоні ризику

У найближчій перспективі американські акції зіткнуться з низкою викликів: тарифна політика Трампа, рішення ФРС щодо відсоткових ставок і повільніше, ніж очікувалося, зростання хмарних обчислень та центрів обробки даних деяких технологічних гігантів.

Крім того, американські акції залишаються дорогими: індекси S&P 500 і Dow Jones торгуються з форвардним коефіцієнтом ціни до прибутку 21 і 20 відповідно, що перевищує 79% і 82% історичних значень. Це означає, що акції оцінюються дуже дорого — значно вище середнього рівня. Після того, як ринок повністю заклав до цін оптимізм щодо відсутності рецесії, податкових пільг і дерегуляції, ознаки ослаблення фундаментальних показників можуть спричинити подальшу корекцію оцінки.

Станом на середину березня компанії з індексу S&P 500 завершили сезон корпоративної звітності та оприлюднили результати за четвертий квартал 2024 року. На порівняльній основі річні темпи зростання виторгу та прибутку склали 5,1% та 14,9% відповідно. Темпи зростання виторгу трохи сповільнилися, порівнюючи з третім кварталом 2024 року, тоді як прибутковість прискорилася на понад шість відсоткових пунктів.

Однак у четвертому кварталі 2024 року темпи зростання корпоративних прибутків почали знижуватися, а прогнозні оцінки на 2025 рік переглядаються у бік зменшення. Це свідчить про поступове погіршення фундаментальних очікувань щодо американських акцій. З огляду на сукупність невизначеностей і вже врахований у цінах ринковий оптимізм, очікується, що американські акції збережуть помірний низхідний тренд до кінця березня — початку квітня.

Читайте також: Де шукати акції майбутнього: 5 галузей, що можуть змінити фондовий ринок США

В таких умовах варто зосередити увагу на акціях секторів охорони здоров’я, споживчих послуг, традиційних телекомунікацій та комунальних підприємств. Як тільки ситуація з тарифами та монетарною політикою ФРС стане зрозумілою, а баланс ризиків і потенційної прибутковості вирівняється, інвестори, ймовірно, повернуть інтерес до акцій «блакитних фішок» із великою капіталізацією.

Автор:
Кислицький Ілля
Керівник аналітичного напряму Blackshield Capital Кислицький Ілля
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами