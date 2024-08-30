Глава концерна «Ярослав»: в какой-то момент солнечную генерацию начнут ограничивать

В Украине после непродолжительной паузы снова возвращаются отключения света, а эксперты все чаще пугают «суперсложной» зимой. «Минфин» пообщался с руководителем концерна «Ярослав» Александром Барсуком, который начал устанавливать солнечную генерацию еще с позапрошлого года.

Компания объединяет несколько крупных предприятий, которые специализируются на швейном и пищевом производстве. И большинство из них — уже почти полностью энергонезависимые, а в планах — перейти на полную автономность.

«Минфин» спросил у Александра Барсука, является ли идеальной энергетическая формула и сколько она стоит.

При нынешних показателях окупаемости солнечные станции выгодно устанавливать за кредитные средства

Концерн «Ярослав» одним из первых в Украине начал вкладываться в решение проблем с энергетикой. Что вам уже удалось сделать, и страхует ли это от блекаутов?

— Я еще в 2022 году понял, что энергосистема начала «сыпаться», и уже не будет ни прежней надежности, ни умеренных тарифов.

У нас же раньше была очень надежная энергетика, одна из самых лучших в мире. Даже во многих европейских странах бизнес не может рассчитывать на такое бесперебойное энергоснабжение, которое у нас было до войны. И это несмотря на то, что там цены заоблачные.

Но после того, как начались вражеские атаки на нашу энергетическую систему, эта почти идеальная модель сломалась.

Если же постоянно чинить поврежденное оборудование и латать систему, нам не избежать значительного удорожания электроэнергии. Ибо другого ресурса просто нет.

К сожалению, в энергетике у нас еще много популизма. Потому что, если честно, тариф для населения уже должен быть 10 гривен за киловатт, а на 4,62, как сейчас. А все финансовое бремя ложится на бизнес.

Поэтому, мы еще с позапрошлого года начали потихоньку переходить на «свою» электроэнергию. Ставили солнечные электростанции, и уже в 2023 году основные мощности были запущены. Наша станция в Богуславе Киевской области стала первой, которая подключилась к общей сети и начала отдавать туда излишки электроэнергии. С этого времени постоянно добавляем мощности, планируем обеспечить солнечной генерацией большинство наших предприятий.

Сколько инвестировали в эти проекты?

— Более 10 млн гривен. Инвестиции в один киловатт мощности — около 500 долларов.

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А почему выбрали именно солнечную генерацию?

— Когда мы начали устанавливать солнечные панели, окупаемость была около пяти лет. Сейчас она снизилась до трех. Это не просто выгодно, это очень выгодно. Своя солнечная генерация позволяет компенсировать высокие тарифы на сетевую энергию, потому что когда есть солнце, то электричество у тебя очень дешевое.

Те объемы, которые солнечная генерация не покрывает, мы добираем из сети по стандартному тарифу — 10 гривен за киловатт. А если у нас есть избыток, скажем, по выходным или по утрам, то, наоборот, сливаем ток в сеть. Нам компенсируют 1,5−2 гривны за киловатт. Заработки, конечно, небольшие, но они все-таки есть. По нынешним показателям окупаемости солнечные станции выгодно устанавливать за кредитные средства. Неудивительно, что сейчас в этот сегмент ринулись все.

Многие жалуются, что очень трудно подключить собственные солнечные панели к общей сети и продавать туда ток. У вас были с этим проблемы?

— Нет, мы удивительно быстро подключились. Возможно, потому, что делали это в небольшом городе. Я заметил, что с областными администрациями бизнеса сейчас гораздо проще и дешевле работать, чем с городскими. Мы за подключение к сети ни копейки не заплатили. А сейчас в некоторых регионах, в частности, в Киевской области, еще и действует программа, по которой вам компенсируют проценты по кредитам на установленную здесь солнечную генерацию.

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Сейчас предлагается немало кредитов, в том числе льготных, под энергетические проекты. Вы устанавливаете солнечные электростанции за счет кредитных средств?

— У нас есть кредиты, но брали их на хозяйственную деятельность, не на энергетику. А панели устанавливаем за свой счет, хотя, повторюсь, при нынешней окупаемости, можно спокойно брать кредиты, даже под проценты, если это не больше 20% годовых.

«В ближайшее время с солнечной генерацией у нас будет перебор»

Не рассматривали вопрос импорта электроэнергии, ведь сначала Кабмин пообещал не отключать те предприятия, которые используют не менее 80% импортного электричества, и только недавно расширил льготу и на тех, кто самостоятельно производит 80% тока?

— Нас даже подталкивали к идее импорта. Во время недавних отключений дополнительно урезали лимиты. Но я каждый раз говорил — зачем мне импортировать, давайте я сам произведу. Для государства это более выгодно, чтобы предприятия сами генерировали хотя бы часть нужного им электричества, вместо того, чтобы покупать его за границей.

Рад, что власти это поняли. На нашем предприятии в Богуславе мы спокойно произведем 80% от нужного нам электричества. Можем даже больше, потому что есть большие площади для установки панелей. В Киеве тоже планировали покрыть этот объем, но может быть проблема, потому что здесь высокие потолки в помещениях и ломаные крыши, что ограничивает установку оборудования.

Интересна ли продажа электроэнергии от солнечных электростанций, как отдельный бизнес?

— При том покрываемом тарифе — 1,5−2 гривны за киловатт — нет. Можно сливать излишки, когда тебе неважно, сколько ты на этом заработаешь, потому что у тебя солнце работает на нужды производства и ты там экономишь.

Но отдельный бизнес по такому тарифу нам неинтересен. Понимаю, что сейчас не время для щедрых «зеленых» тарифов, потому что идет война, а бюджет пуст. И нынешние низкие тарифы это, возможно, даже правильно, потому что и так солнечных панелей ставят очень много. В небольшом Богуславе, кроме нашей станции, есть еще одна большая и несколько малых, плюс люди активно устанавливают панели. Многие компании сейчас ставят генерации на несколько мегаватт.

Поэтому в ближайшее время с солнечной генерацией у нас будет перебор.

Что это значит?

—Для энергосистемы много солнечной генерации — это не очень хорошо. Летом все сливают излишки в систему, а зимой начинают из нее «тянуть». Если бы здесь была Калифорния с теплым климатом, то, возможно, такая модель работала бы. Но нам как-то нужно жить осенью, зимой и весной.

Потому, думаю, в какой-то момент солнечную генерацию просто начнут принудительно ограничивать. Например, не позволять ставить панелей более чем на половину ваших потребностей в электроэнергии, не брать в сеть излишков, или брать по еще более низким, чем сейчас, тарифам.

Все бы ничего, если бы власти откровенно об этом сказали, мол, через год будем принимать ток от солнца в сеть за 50 копеек. Но пока только поощряют вкладываться в энергетику, а люди выбирают солнечную генерацию, потому что она сравнительно дешевая.

Какие виды генерации в перспективе могут быть более выгодными, чем солнечная?

—После того, как все «наиграются» солнцем, начнут устанавливать ветровые установки, которые, хотя и дороже, могут работать ночью и в холодное время года. Очень перспективные направления — гидроаккумуляторы (мини-вариант ГАЭС, которые работают за счет движения воды — ред.) и газотурбинные установки. И те, и другие — это маневровая генерация, которую в пиковые часы можно дорого продавать в систему. Сейчас за нее платят до 15−20 гривен за киловатт, потому что в Украине острый дефицит маневровых мощностей.

Газотурбинные установки позволят производить не только ток, но и тепло. При этом электроэнергия там получается очень дешевой — по 2−4 гривны за киловатт. Но такое оборудование дорогое. Если солнечную электростанцию можно установить за 100−200 тысяч долларов, то на турбину нужно потратить хотя бы миллион долларов. Но нас останавливает даже не цена.

Такие установки очень мощные, а у нас предприятия разбросаны в разных регионах, нам столько не нужно. Хотя, например, для энергоемких предприятий, скажем, стеклозаводов, такой вариант интересен.

«Все будет дорожать, а пищепром стал невыгодным из-за произвола сетей»

Как инвестиции в энергетику влияют на рентабельность бизнеса и на цены на готовую продукцию? Будете их повышать?

— Конечно, все дополнительные расходы снижают рентабельность и заставляют пересматривать цены. Мы, например, купили на макаронную фабрику (Киевская макаронная фабрика — ред.) мощный генератор на 500 киловатт, но только для того, чтобы подстраховаться по нашим европейским контрактам. Если бы мы включили этот генератор, то по продукции, которая идет на внутренний рынок, просто не влезли бы в цену. Вот и весь бизнес.

Макароны, кстати, все равно подорожали на 10%, потому что мука была по 9 гривен за килограмм, а сейчас по 18. И еще будет повышение цен на 10−20%. В швейном производстве все проще, потому что оборудование там не очень энергозатратное, а рентабельность больше, чем в пищепроме. Поэтому есть простор для маневра, но цены все равно будут меняться.

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Так шить сейчас более выгодно, чем производить еду?

— Шить выгодно, а у кого еще есть и оборонные заказы, тот вообще «ухватил Бога за бороду». Но и без них неплохо, потому что люди покупают и одежду, и домашний текстиль. Что касается продуктов питания, то на этом рынке очень трудно работать из-за безумной конкуренции и произвола торговых сетей.

У нас по факту не работает антимонопольное законодательство и защита украинского производителя. Чтобы зайти в торговую сеть, нужно потратить миллионы — заплатить за место на полке, маркетинг и еще кучу всего. Ваш товар могут просто взять под реализацию. А потом вам еще придется ездить собирать его по магазинам.

Именно поэтому вы развиваете свою сеть магазинов «Ярослав»?

— Да, даже несмотря на войну, открываем новые магазины. Сегодня собственная сеть дает 50% всех продаж и генерирует 80% прибыли. Но самое главное — мы там можем продавать все, что считаем нужным, а не выполнять прихоти сетей по ассортименту.

До войны большой проблемой для легпрома было засилье китайской продукции. «Закрытие» моря и смена логистических маршрутов помогла нашим швейникам избавиться от конкуренции с дешевыми товарами из Поднебесной?

— Китай по-прежнему едет. Логистика не слишком подорожала, поэтому ничего не изменилось. Но легпромовцев сейчас больше пугает начало работы зоны свободной торговли с Турцией. Ждем очень больших объемов швейной продукции оттуда. В основном будут вести разные стоки — остатки, некондиционные товары, брак. Они могут быть в пять раз дешевле «нормальных» товаров, и поэтому конкурировать с турками украинским производителям будет очень трудно.

«Или воюй, или работай, или штраф плати»

Бизнес жалуется на большой дефицит кадров. У вас тоже не хватает людей?

-Да, на рынке действительно большой кадровый кризис. Нам, например, не хватает высококлассных швей. Глобальная проблема в том, что люди просто увольняются: кто-то мобилизации боится, кто-то за границу едет, а кто-то просто не хочет работать.

Законы, принятые в начале войны, существенно упростили процесс увольнения — не нужно даже две недели отрабатывать, можно просто бросить заявление и хлопнуть дверью. Полагаю, усилиями работодателей эту проблему не решить.

Нужно вмешательство власти, возможно, даже непопулярные законы военного времени, которые бы четко прописали, что граждане либо воюют, либо работают, третьего варианта нет. Это может быть даже что-то вроде советских штрафов за тунеядство, временно, на период действия военного времени.

Есть ли сложности с бронированием сотрудников?

— Сейчас уже нет. После того как запустили бронирование через «Дію», процедура занимает не более 15 минут. Наше предприятие признано стратегическим, потому мы можем бронировать персонал. Но раньше на это уходило до 2 месяцев, а пока заявку рассматривали, человек был фактически вне закона, могли повестку вручить вместо отсрочки.

Справка

Концерн «Ярослав» объединяет Стеблевскую прядильно-ткацкую фабрику (Черкасская область), Кролевецкую швейную фабрику (Сумская область), Богуславскую суконную фабрику, швейную фабрику «Проминь» (Киевская область), швейную фабрику в Киеве, Киевскую макаронную фабрику и сеть из более 90 магазинов «Ярослав».