Жара и «генераторная» наценка: на сколько подорожают осенью основные продукты

Инфляция снова набирает обороты: в прошлом месяце цены показали нулевой рост. Но в годовом выражении инфляция ускорилась с 4,3% в июне до 5,4% в июле. И это только начало. Почему уже в ближайшее время взлетят цены на еду, расскажет «Минфин».

Летом многие производители не решались переписывать ценники или повышали их минимально, опасаясь снижения продаж. Между тем затраты бизнеса только растут. Дополнительным испытанием для компаний стали массовые отключения света и жара, подпортившая урожай.

Поэтому на предприятиях все чаще говорят о том, что «запас прочности» у них заканчивается, и к осени готовят глобальный пересмотр ценников. Отдельные продукты могут подорожать на 20% и даже больше.

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Как изменились цены на еду в июле

По данным Госстата, в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,6%. Больше всего (на 19,6% и 11,4%) подешевели овощи и яйца. На 0,6−0,4% подешевело сало, мясо птицы.

Цены на некоторые позиции овощей, фруктов и ягод этим летом снизились ощутимо. «Скажем, цены на малину, по сравнению с прошлым сезоном, упали почти в два раза, на черешню — на треть, на вишню — на 20%», — приводят пример представители львовского оптового рынка «Шувар».

"Более умеренную, чем ожидалось, продовольственную инфляцию во втором квартале обусловили эффекты раннего потепления, что увеличило предложение ряда овощей и фруктов. Небольшим было и давление на затраты бизнеса на корма под влиянием значительных прошлогодних урожаев.

Дополнительно на предложение сырых продуктов повлияла временная переориентация производителей отдельных продуктов на внутренний рынок из-за блокады западной границы Украины. В итоге цены на сырые продукты питания продолжили снижаться (на 6,5% в июне, по сравнению с падением на 4,9% в марте)", — говорится в июльском инфляционном отчете Нацбанка.

В качестве примера можно привести, в частности, яйца: с начала года они упали в цене на 47,6%. «В апреле было минус 20%, в мае — минус 15%. Цены в июне подросли за счет активизации экспорта, но в июле из-за его снижения снова пошло удешевление», — рассказал «Минфину» руководитель Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко.

В июле Еврокомиссия включила «режим экстренного торможения» для украинских яиц из-за существенного превышения объемов экспорта средних показателей за 2021−2023 годы.

В то же время, согласно официальной статистике, в июле на 12,1% подорожал сахар, на 3,9−0,6% выросли цены на продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, хлеб, безалкогольные напитки, рис, фрукты, кисломолочную продукцию, молоко, макаронные изделия, масло.

Производители уже ощутили рост цен

Как утверждают многие производители, с которыми пообщался «Минфин», «запас прочности» у них заканчивается, и в дальнейшем цены на продукты будут только разгоняться.

Особенно большим ударом для многих предприятий стали массовые отключения электроэнергии в июле. Это заставило заводы работать на генераторах, а электроэнергия от них дороже сетевой в несколько раз: по словам эксперта энергорынка Олега Попенко, может достигать 20−30 гривен за киловатт.

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Негативные тенденции подтверждают и в Нацбанке.

«Рост цен в дальнейшем будет ускоряться из-за исчерпания эффектов высоких урожаев прошлых лет, значительного давления на бизнес в условиях дефицита электроэнергии и дефицита кадров, эффектов пересмотра административных тарифов и акцизных налогов и негативного влияния летней засухи на урожайность в этом году», — говорится в инфляционном отчете НБУ.

До конца года Нацбанк прогнозирует ускорение инфляции до 8,5% и ожидает смену тренда только с середины следующего года.

О масштабах предстоящего роста цен на потребительском рынке можно судить по динамике потребительской инфляции. В июне она установила 30-летний рекорд — плюс 14% за месяц.

Одним из главных факторов стало повышение цен на сетевую электроэнергию для бизнеса (на 48% в июне). Понятно, что промышленную инфляцию считают не только по предприятиям пищепрома. Но и у них цены растут. В частности, переписывали отпускные цены молокозаводы и сахарозаводчики. Переписывать ценники готовятся и другие предприятия пищепрома.

Макароны и хлеб: плюс 10−20% к ценнику

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании «Киев Хлеб» Юрий Дученко рассказал «Минфину», что в июне-июле основные производители хлеба в Украине сработали либо в минус, либо в ноль.

«Цены на муку за последние несколько месяцев выросли на 50% и продолжают увеличиваться. Если в апреле мы покупали муку по 10 тысяч за тонну, то сейчас она стоит уже 15 тысяч, а к ноябрю ожидается цена 16−16,2 тысячи.

Мука в себестоимости хлеба — это примерно 40%. Другое сырье (сахар, подсолнечное масло и пр.) подорожало с начала года более чем на 20%. Растут затраты на электроэнергию, логистику, упаковочные материалы и пр. Поэтому цены на хлеб вырастут на 15−20%. Если этого не произойдет, многие хлебозаводы могут попросту остановиться и в стране начнутся перебои с хлебом. Уже сейчас ряд предприятий на гране остановки, некоторые переходят на работу в одну смену", — говорит Дученко.

По его словам, существенный рост цен на муку объясняется тем, что на внутреннем рынке ограниченное предложение зерна второго класса (а именно такое идет на муку для хлебопекарной отрасли). Многие продавцы придерживают зерно в ожидании более выгодных цен. Кроме того, мукомолы несут большие затраты из-за отключений электроэнергии. Хотя, к примеру, у хлебозаводов, которые относятся к критической инфраструктуре, перебои со светом в июле были минимальными.

Глава концерна «Ярослав» (в его структуру входит Киевская макаронная фабрика) Александр Барсук говорит, что они уже повысили цены на макароны на 2 гривны (до 22 гривен за килограмм). Аргументы такие же, как и у хлебопеков, — существенное подорожание муки.

Но, в отличие от пекарей, производители макарон сильно страдают из-за отключений света.

Так, Киевской макаронной фабрике, по словам главы концерна «Ярослав», в июле «резали лимиты», предлагая переходить на импортную электроэнергию по 18 гривен за киловатт (а это почти в два раза дороже сетевой украинской электроэнергии). Работа на генераторах для макаронного производства — тоже не вариант, так как требуются большие мощности, а это очень дорого.

Поэтому цены на макароны снова будут повышаться. «Энергия растет в цене, как и зерно. Кроме того, повышаются зарплаты. Поэтому и продукция продолжит дорожать», — говорит Барсук.

Ценники на молоко, мясо и яйца ждут осени

В этом году в Украине ожидается снижение урожая по многим зерновым и масличным. Из-за аномальной жары, которая накрыла страну в июле и снова ожидается в августе, урожай кукурузы может снизиться на треть, — прогнозируют в Укргидрометцентре.

Bloomberg писал, что аномальная жара больше всего бьет по двум крупным производителям зерна в Восточной Европе — Румынии и Украине. Румыния уже запросила компенсацию в размере 500 млн евро у ЕС, но все равно не исключает банкротств агропредприятий по итогам сезона.

В Украине ситуация более сложная: компенсаций ждать неоткуда, плюс из-за перебоев с электроэнергией повышаются затраты на кондиционирование хранилищ за счет «прожорливых» генераторов.

Президент ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич говорит, что многие хозяйства рискуют потерять до 40−50% зернового вала. Особенно большие проблемы с кукурузой и подсолнечником на юге страны — в Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской областях.

И.о. аграрного министра Тарас Высоцкий озвучил прогноз о снижении урожая на 5−7%. Украинская зерновая ассоциация снизила оценку будущего урожая до 71,8 млн тонн (в прошлом сезоне было 82,8 млн т).

Это может ударить по ценам как на само зерно, так и на комбикорма, что, в свою очередь, повысит затраты животноводов. Поэтому цены на мясо, которые в последнее время не только не росли, а даже снижались, с осени могут повысится.

Впрочем, по этой категории эксперты ожидают сравнительно небольшое удорожание — на уровне 10%, поскольку на ценники давит ограниченная платежеспособность украинцев — многие не могут позволить себе разнообразить рацион мясными блюдами, даже по нынешним ценам на мясо.

Сергей Карпенко не исключает и подорожания яиц. Правда, пока сложно сказать, насколько существенным оно будет.

«Сейчас отпускные цены на яйца ниже себестоимости производства. Отключения электроэнергии только увеличивают себестоимость. Пока это не отражается на ценах из-за большого предложения на рынке и невысокого спроса. В июле Госстат снова показал минус по ценам. Но все, что происходит сейчас, повлияет на цены с осени», — уверен Сергей Карпенко.

В Ассоциации производителей молока отмечают, что на начало августа из-за сокращения производства молока и его подорожания, а также перебоев с электроэнергией, молочные продукты уже подорожали.

К примеру, пастеризованное молоко прибавило в цене 1%, по сравнению с предыдущим месяцем, и 18%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Йогурты подорожали на 2% за месяц и на 16%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Творог за месяц подорожал на 4,6%, сливочное масло — на 4%, твердые сыры — 3−5%. Производители молочных продуктов не исключают, что с осени им придется повысить ценники еще на 5%.

«Запас роста цены еще есть, так как себестоимость увеличивается значительно быстрее, чем мы меняем прайсы. В прошлом месяце, когда тотально отключали электричество, сети массово возвращали нам испорченную продукцию, все пошло в минус. Но, согласно договоренностям с теми же розничными сетями, мы не можем повышать цены больше, чем на 5% в месяц. Поэтому разбили подорожание на несколько месяцев», — пояснил «Минфину» руководитель одного из молокозаводов.

«Рост цен по молочке и мясу летом либо незначительный, либо вообще откладывается, из-за того, что не сезон. Но с осени они пойдут в рост», — прогнозирует Томич.

Будет ли в Украине «овощной кризис»

По словам Ивана Томича из Ассоциации фермеров и частных землевладельцев, ожидается и подорожание овощей. «По овощной группе хороший урожай в этом году будет только у тех хозяйств, которые вложились в капельное орошение», — поясняет он.

Владелец компании «СП ПАЭК» Юрий Кормышкин утверждает, что жара, накрывшая Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области, вообще может спровоцировать «овощной кризис» в стране. Даже в тех хозяйствах, где есть системы полива, из-за отключений электричества были проблемы, так как не работали насосные станции.

К примеру, может снизится урожай картофеля, так как температура грунта в этом году превысила оптимальные показатели на несколько градусов.

По данным профильной площадки EastFruit, за последнюю неделю июля картофель в опте, по сравнению с предыдущей неделей, уже подорожал с 8−15 гривен до 10−16 гривен, белокочанная капуста — с 8−10 гривен до 19−20 гривен, лук — с 10−12 до 12−13 гривен, огурец — с 25−30 до 35−55 гривен. При этом, к примеру, свекла, наоборот, подешевела с 13−20 гривен до 9−10 гривен, а морковь — с 18−20 до 12−15 гривен.

Но ситуация на плодоовощном рынке быстро меняется. Что будет с ценами с осени во многом зависит от того, как сработают хранилища овощей. И, если отключения света в Украине продолжатся, не исключено, что на овощах появится «генераторная наценка». Итоговые ценники может откорректировать и импорт овощей — продукция может подорожать из-за роста валютного курса, а вслед за ней подтянутся и цены на украинские овощи.