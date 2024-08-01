Свет в кредит: все нюансы покупки оборудования «от блекаутов», о которых не говорят вслух

В Украине набирает обороты кредитование под закупку оборудования «от блекаутов» — солнечных панелей, накопителей электроэнергии, инверторов, генераторов и пр. С 20 июля стартовали льготные программы для частных домохозяйств и ОСМД. Впрочем, пока и среди частников, и у ОСМД немало страхов, связанных с «энергетическим» кредитованием.

В нескольких ОСМД, с которыми пообщался «Минфин», жалуются на сложную процедуру получения льготных кредитов. Да и сами люди пока осторожничают.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорит, что кредиты, пусть даже под 0%, пугают многих жильцов. И они в итоге не дают согласие ОСМД на оформление займов.

«Не все хотят ввязываться в кредиты. Есть даже страшилки, что под уплату кредитов, если что-то пойдет не так, пустят квартиры. Это, конечно, бред, но люди осторожничают. В некоторых домах, несмотря на то, что есть масса кредитных программ, сейчас собирают с квартир по несколько тысяч гривен на подготовку к зиме», — отметил Попенко.

«Минфин» разбирался, насколько оправданы такие страхи и насколько реально привлечь льготный энергокредит.

Кредиты для частников — с льготами и без

С 20 июля в Украине стартовало сразу несколько льготных программ под закупку техники «от блекаута». Есть предложения и для частных домохозяйств, и для ОСМД и жилищных кооперативов.

Для частников предлагают кредиты под 0% под закупку солнечных панелей с системами накопления энергии и ветровых установок. Такие займы доступны, в частности, в Приватбанке, Ощадбанке, Укргазбанке, Глобус Банке, Sense Bank и др.

«Государство будет полностью компенсировать процентную ставку по таким кредитам в течение 10 лет. Сумма кредита может составлять до 480 тысяч гривен на приобретение и установку гибридной системы электроснабжения», — заявила глава Минэкономики Юлия Свириденко.

«Приобрести по такой программе можно только солнечные панели с накопителями или ветровую установку. Другое оборудование, к примеру, генераторы, по ней недоступно. Но, например, что касается тех же солнечных панелей, кредит распространяется не только на само оборудование, но и на работы по его установке, а их стоимость может составлять достаточно большую часть общего бюджета», — объяснил «Минфину» Александр Щербаха, заместитель главы правления Укргазбанка.

Он также добавил, что оформить такие кредиты могут лишь собственники частных домов, для жителей многоэтажек они недоступны.

Отметим: не факт, что обещанных государством 480 тысяч гривен хватит, чтобы обеспечить энергонезависимость отдельно взятого дома. Солнечные электростанции для дома, которые сейчас предлагаются на рынке, в зависимости от мощности, варьируются в цене от 200 тысяч до миллиона гривен и даже больше.

За 480 тысяч уже с установкой, которые предлагают под 0% по государственным программам, реально приобрести небольшую станцию мощностью до 5 кВт, которой хватит на освещение дома и работу минимального набора бытовой техники.

Этого вполне достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно при отключениях света. Но, чтобы подключить всю технику, включая бойлер, электроплиту с духовкой и пр., нужно от 10 кВт, а такие электростанции стоят от 500 тысяч. То есть в этом случае кредит обеспечит лишь часть затрат.

В Укгазбанке говорят, что по программе льготного кредитования реально приобрести солнечные панели с инверторами до 10 кВт или ветровую установку с инверторами и аккумуляторами до 10 кВт. В банке также уточнили, что «энергетические» кредиты не предусматривают залога.

Льготные условия кредитования большинство банков включили в свои «энергетические» кредитные программы.

Скажем, у того же «Укргазбанка» есть кредит «Энергонезалежный». Можно взять займ от 20 до 480 тысяч гривен с первым взносом 10%. Есть разовый платеж — комиссия в размере 1,5%. Процентная ставка — UIRD (3 месяца) плюс 7 процентных пунктов. Банк указывает реальную годовую ставку на уровне 23,07%.

По факту «льготные» заемщики будут оформляться по этой же кредитной программе, с той разницей, что проценты за них будет погашать государство.

Если же брать кредит без льготы, с учетом процентов реальная стоимость кредита на 480 тысяч гривен составит за весь период пользования уже более 980 тысяч, то есть вырастет более чем в два раза.

В Приватбанке отметили, что у них получить кредит с полной компенсацией государством процентных ставок смогут физлица на покупку и установку солнечных или ветровых гибридных систем энергоснабжения мощностью до 10 кВт для дома, площадь которого не превышает 250 квадратных метров.

Минимальная сумма кредита в Приватбанке составит 100 тысяч гривен, максимальная — 480 тысяч. Срок кредитования — от года до 5, первый взнос — 10% от стоимости оборудования. Если вы выберете льготное кредитование, то ставка — 0% годовых, если обычное, под программу банка «Источники энергии», — UIRD (3 месяца) плюс 7 процентных пунктов. Реальная процентная ставка, озвученная Приватбанком, — 23,52% годовых.

Но в любом случае нужно будет заплатить разовую комиссию — 1,5% от суммы кредита.

При этом есть перечень требований к заемщикам.

«Размер среднемесячного совокупного дохода заемщика и его жены (мужа) за последние 6 месяцев не превышает десятикратный размер месячной средней зарплаты в Украине», — говорится в перечне условий от Приватбанка. Другими словами, украинцам с высокими зарплатами, которые в десять раз превышают средние по стране, льготный кредит не дадут.

У Sense Bank также есть свой кредит под покупку энергооборудования. Условия такие: сумма кредита от 50 до 500 тысяч гривен, срок кредитования — от 3 до 60 месяцев, первый взнос — от 30% от стоимости оборудования. Процентная ставка — одна из самых низких на рынке — 0,01% годовых. Но есть ежемесячная комиссия в размере 1,1% и комиссия за выдачу кредита — 1−2%.

В Ощадбанке предлагают и льготный, и обычный кредиты под покупку энергооборудования.

По первому условия такие же, как и в других банках, — только под покупку солнечных и ветровых установок до 10 кВт. Максимальная сумма — 480 тысяч гривен, срок кредитования — до 10 лет. Есть ограничения по доходу — не выше 10-кратного размера средней зарплаты по стране, площади дома — не больше 250 «квадратов».

Собственная программа Ощадбанка «Моя энергонезависимость» допускает к участию уже не только владельцев частных домов, но и жильцов многоэтажек. По ней можно брать займы на покупку зарядных станций, тепловых котлов, солнечных электростанций, ветровых установок и пр. Сумма кредита — от 50 до 400 тысяч гривен, срок — до 5 лет. Процентная ставка такая же, как и у других банков по таким программам, — UIRD (3 месяца) плюс 7 процентных пунктов, то есть порядка 23,5% годовых. Разовая комиссия — 1,5% от суммы кредита.

Согласно калькулятору Ощадбанка, если взять в кредит 100 тысяч гривен на пять лет, то ежемесячный платеж составит 1 667 гривен. Если сумма кредита 480 тысяч гривен, то придется платить по 8 тысяч гривен в месяц.

То есть у украинцев есть выбор — покупать энергооборудование по льготному или обычному кредиту. Первый более выгодный, так как не нужно платить проценты (хотя все равно есть разовая комиссия банку). Но по нему есть ограничения по видам оборудования, площади домов и доходам.

Кроме того, у «льготников» есть потенциальный риск — что будет, если государство в какой-то момент не сможет погашать банкам процентные ставки? В этом случае заемщику могут предложить погасить кредит досрочно или же перевести его на «коммерческую ставку», и тогда придется платить уже по полной.

Те, кто не проходит по требованиям льготного кредитования, могут оформить покупку оборудования по обычным банковским кредитам. Там есть процентная ставка (до 23,5% годовых), но нет жестких условий по видам техники, под которую можно взять заем, и площади жилья.

Технические нюансы

Глава комитета домашних солнечных электростанций Сергей Ручко обращает внимание на технические нюансы, которые могут оказаться неприятным сюрпризом для покупателей солнечных электростанций.

По его словам, обязательный «комплект» к льготному кредиту на солнечную электростанцию — реле напряжения, которое, согласно постановлению НКРЭ, также придется устанавливать (но этого можно не делать, если все финансировать за свой счет и не сверять проекты с банком).

Приближается зима, солнечные панели будут генерировать по минимуму, может случить так, что вы не сможете даже зарядить аккумулятор, так как в сети не будет нужного напряжения. Реле напряжения «держит» его в диапазоне 198−242 вольта. То есть на минимальных значениях много техники попросту не будет работать. «В итоге вы будете без света и с кредитом», — иронизирует Ручко.

Олег Попенко считает, что накануне зимы солнечные электростанции — не лучший вариант, так как в холодное время года генерация резко падает. «Зимой больше подойдут инверторы и генераторы», — уточняет он.

Варианты для многоэтажек

Еще один вид кредитов под закупку энергооборудования, которые начали выдавать в Украине, — для ОСМД и жилищных кооперативов.

Льготные кредиты под технику идут по программе «5−7−9». Под них можно оформить покупку и монтаж генерирующих установок альтернативной энергетики (солнечные панели, ветровые станции и пр.), накопители и дополнительное оборудование.

Сумма такого кредита — до 5 млн гривен. Сроки кредитования — до 5 лет.

Программа будет идти через Фонд развития предпринимательства в комбинации с другим проектом для ОСМД — «ГринДим», по которому ОСМД и жилищные кооперативы могут получить компенсацию на установленное оборудование — до 70% от стоимости.

Работают похожие программы на местном уровне. К примеру, в Киеве компенсируют до 75% стоимости энергетического оборудования. И, как заявил недавно заместитель мэра Петр Пантелеев, «все заявки будут согласовываться, дадим столько средств, сколько потребуется».

Компенсируют часть средств на закупку энергетического оборудования для ОСМД также во Львовской, Хмельницкой и других областях.

Впрочем, во многих ОСМД предложение государства по кредитованию покупки техники «от блекаута» восприняли скептически.

«Как показывает опыт прошлых проектов, которые шли через Фонд, там достаточно громоздкая процедура оформления и есть вопросы по условиям. К примеру, мы хотели оформить кредит на тепловые насосы на полгода, а нам предложили увеличить срок до нескольких лет, очевидно, чтобы набежало больше процентов.

Кроме того, нужно собирать очень много документов. В том числе нужно провести общее собрание жильцов и получить согласие на оформление кредита 2/3 собственников квартир, что очень непросто", — говорит Денис Кукса, руководитель ОСМД «Араван» на проспекте Владимира Ивасюка, 12-д в Киеве и глава ассоциации объединений жителей многоквартирных домов Оболони.

«Кроме того, чтобы претендовать на льготный кредит, нужно сначала провести энергоэкспертизу за собственные деньги, а это удовольствие не из дешевых», — добавил Кукса.

Он также обращает внимание на следующий нюанс. Если в многоэтажке установят солнечные панели, «сливать» излишки электроэнергии в сеть ОСМД не сможет.

«Есть законодательные ограничения. ОСМД не может получать прибыль, в том числе продавать электричество. Мы не можем даже отдавать излишки электричества на условиях, чтобы в пиковые часы, когда нам его не хватает, получать такие же объемы из сети. То есть первым делом нужно было бы внести изменения в законодательство, а потом раздавать льготные кредиты на солнечные панели», — говорит Кукса.

Он прогнозирует, что процесс массовой установки солнечных электростанций в многоэтажках может застопориться и из-за нехватки на рынке специалистов.

«В прошлом году у нас были грантовые деньги, но мы не смогли реализовать проект из-за дефицита специалистов. В итоге пришлось перенести его на этот год, хотя и оборудование, и услуги по его установке уже подорожали», — говорит Кукса.

Кроме того, льготный кредит по госпрограмме можно получить только на покупку определенного вида оборудования, скажем, тех же солнечных панелей. Но их можно установить далеко не во всех многоэтажках. Плюс — они достаточно дорогие, даже с учетом компенсаций.

«Некоторым ОСМД проще закупить генераторы под компенсации от киевских властей: 100 тысяч на покупку генератора в домах до 9 этажей, 200 тысяч — до 16 этажей, 300 тысяч — свыше 16 этажей», — говорит Кукса.

В целом, по его словам, кредитные программы больше подходят для бизнеса, чем для ОСМД, так как последние не ведут хозяйственную деятельность и ничего не зарабатывают. «Платить по кредиту и процентам жильцам придется со своего кармана», — добавил Кукса.

Олег Попенко отмечает, что многие жильцы многоэтажек попросту боятся кредитов. «Уже пошли страшилки, что главы ОСМД хотят „загнать их в долги, и в итоге придется рассчитываться квартирами“. Понятно, что это бред, но собрать голоса большинства владельцев квартир, а это обязательное условие кредитования, будет не так просто, как кажется на первый взгляд», — говорит Попенко.

Он рассказал, что сейчас во многих столичных многоэтажках собирают деньги и покупают генераторы вскладчину — безо всяких кредитов — считая, что так более надежно.

«Скажем, покупают мощный генератор за 1,5 млн гривен — нужно сброситься по 2 600 грн с каждой квартиры, плюс еще будет ежемесячный платеж на обслуживание техники. Но, если покупать ту же солнечную панель, то там суммы уже совсем другие — до 10 млн гривен. Даже частичное кредитование и компенсации не освободят жильцов от затрат», — говорит Попенко.

В то же время руководитель Ассоциации энергоаудиторов Украины и член правления ОСМД по улице Вербицкого, 10-а в Киеве Вадим Литвин считает, что возможность взять льготный кредит, тем более с последующей компенсацией части стоимости оборудования, — это неплохое предложение для ОСМД.

Но есть риски. «Если в дальнейшем средства на компенсации по льготным ставкам не будут закладываться в бюджет или возникнет дефицит финансирования, жильцам придется платить уже по коммерческим ставкам», — подытожил он.