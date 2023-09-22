Главным событием этой недели стало заседание ФРС. Американский регулятор оправдал надежду на рынки, не повысив ставку. Но вопросы, которые беспокоили инвесторов больше всего, — как руководство центрального банка видит будущее, и что планирует делать со ставкой дальше, — остались нераскрытыми. Как на такую неопределенность реагируют рынки, рассказывает основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.
Почему инвесторам пока «не светит» возвращение «рая дешевых денег»
ФРС сохранила ставку, но надолго ли
Видение ФРС с одной стороны оптимистичное: прогноз ВВП на этот и следующий год повышен, ожидается, что уровень безработицы будет меньше, чем считали ранее, а инфляция уменьшится, но не настолько, чтобы начать снижать ставки и вернуть инвесторам потерянный «рай дешевых денег».
Прогноз по уровню ставки в 2024−25 годах теперь выше, чем был сделан в июне: в 2023-м ставка прогнозируется на уровне 5,6%, а значит, нас может ожидать еще одно повышение до конца года, а в 2024-м — на уровне 5,1%, что совсем не соответствует ожиданиям «разворота», которые доминировали на рынке еще несколько месяцев назад. В этом и состоит пессимизм ситуации и разочарование инвесторов результатами заседания.
На самом деле, выглядит так, что ФРС попал в достаточно затруднительное положение: закрутить гайки монетарной политики немного сильнее и экономика может не выдержать, не дожать — тоже плохо, потому что есть угроза возврата инфляции.
Вот руководство центрального банка и не устает повторять, что все «зависит от данных» о состоянии экономики, которые будут поступать в ближайшее время, пытаясь спрятаться за занавесом объективизма так же, как многие компании пытаются скрыть слабенькие текущие результаты за щедрыми обещаниями о будущей магии искусственного интеллекта.
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На рынке акций — небольшой переполох
Очевидно, что рынкам неопределенность совсем не нравится, да и, скажите, кто любит, когда ничего не ясно?! Вот инвесторы, на всякий случай, и решили после выступления Джерома Пауэлла избавиться от лишнего груза активов, одновременно распродавая акции и облигации, и снова нанося удар по теории «защитных» активов.
Рынки акций краснели, начиная со среды, но без лишнего драматизма: потери составили около 3%, объемы торгов были не столь уж большими, а «индекс страха» VIХ не смог дотянуться даже к отметке в 20 пунктов.
Выходит, что не так все и страшно… Да и даже этот небольшой испуг длился не так долго, потому что в пятницу, перед открытием торгов, на рынке акций все снова зазеленело, и, прежде всего, акции крупных технологических компаний, которые в этом году держат на себе весь рынок.
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Облигации: доходность растет, цены падают
С облигациями все гораздо печальнее: доходность растет, следовательно, цены падают. Даже трудно представить, что еще недавно доходность десятилетних государственных облигаций составляла менее 1%, а в минувший четверг достигла уже 4,5%. Доходность двухлетних облигаций выросла до 5,13%, чего не случалось с 2006 года.
Более того, «умные» деньги, а рынок облигаций всегда считался «более умным», чем рынка акций, считают, что это еще не конец, и доходность продолжит расти, следовательно, цена падать.
Печальные предсказания для крупнейшего в мире сегмента финансовых рынков, который на этой неделе поставил не очень утешительный рекорд — общий объем государственного долга США вырос до $33 триллионов, добавляя по триллиону в месяц после того, как закончился кризис, связанный с «потолком» долга. Если так пойдет и дальше, то $50 триллионов и процентные платежи в $1 триллион — это лишь вопрос нескольких лет.
Основания для скептицизма
Безусловно, в последнее время ФРС достиг определенных успехов в борьбе с инфляцией, но насколько реалистична цель вернуться к целевому показателю в 2% в мире, который вынужден платить более высокую цену за геополитические конфликты, жертвуя эффективностью ради безопасности, где переход к возобновляемым источникам энергии оказался не таким простым и дешевым, как казалось в начале, и нефть снова стоит почти $100 за баррель, и в котором объемы и стоимость долгов растут быстрее, чем мы успеваем считать?
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