Финал Чемпионата инвестиций: что лучше акции или недвижимость

Продолжавшийся последние недели на «Минфине» чемпионат инвестиций подходит к концу. Из 8 активов, которые редакция выбрала для соревнования, осталось только 2, которые определят победителя. И фондовый рынок США, и недвижимость имеют свои сильные стороны, так что узнавайте о них и определяйте своего фаворита.

Кто победил на прошлой неделе

Во втором полуфинале , состоявшемся на прошлой неделе сошлись недвижимость и облигации. Оба актива очень популярны среди отечественных инвесторов, поэтому неудивительно, что борьба между ними оказалась ожесточенной.

Впервые за время Чемпионата голоса на сайте «Минфина» и нашем Telegram -канале разделились. Если на сайте победили облигации, одержав 55% голосов, то в Telegram победу праздновала недвижимость с 54% голосов. Для того чтобы определить победителя мы решили подытожить голоса и посчитать у кого их оказалось больше.

В результате оказалось, что победила недвижимость с 53%. Это ей удалось благодаря тому, что в Telegram голосование проходило более активно.

На пути в финал недвижимость, кроме облигаций, преодолела также наличную валюту. В свою очередь, американские акции обошли сначала депозиты , а в полуфинале в чрезвычайно напряженной борьбе победили золото.

Американский фондовый рынок

На первый взгляд может показаться, что сейчас не лучшее время для инвестиций в акции. В конце октября фондовый рынок США обновил свой исторический максимум, но с тех пор начал медленно снижаться. Сейчас падение выглядит незначительным — всего 0,7% от пиковых показателей, но инвесторы ведут себя все более настороженно, а аналитики говорят о возможной коррекции. В первую очередь угрозу представляет ситуация вокруг акций компаний, которые выросли благодаря развитию ИИ. Это направление считается перегретым, а его падение может повлиять и на другие сектора.

Президент Goldman Sachs Group Джон Уолдрон предупредил о возможной дальнейшей коррекции на рынках. «Рынки внимательно следят за развитием ИИ: сможем ли мы получить ожидаемую отдачу от инвестиций, и учтена ли она в ценах? Это важный вопрос», — говорит Уолдрон.

О возможности коррекции говорит и генеральный директор Morgan Stanley Тед Пик. «Мы должны быть готовы к тому, что на рынке будут происходить временные спады на 10−15%, не связанные с какими-либо серьезными экономическими проблемами», — отметил он.

В то же время, несмотря на риски, американский фондовый рынок продолжает привлекать миллионы розничных инвесторов со всего мира. В первую очередь на его авторитет играет высокая доходность в долгосрочной перспективе. Средняя доходность рынка за последние 100 лет составляет 10% годовых. После громких падений он мог восстанавливаться в течение лет, но каждый раз все же обновлял исторические максимумы и продолжал рост.

«Американский бизнес — а, следовательно, и корзина акций — наверняка будет стоить гораздо больше в будущем», — говорит легендарный инвестор Уоррен Баффет. Основное преимущество рынка США в том, что он опирается на самую прочную и инновационную экономику.

Акции отдельных компаний могут как расти, так и падать. В случае банкротства они даже полностью обесцениваются. В то же время сам фондовый рынок обычно не замечает потерю отдельных участников, ведь на месте тех, кто выбыл, появляются новички.

Мы можем вспомнить Intel или IBM, золотые времена которых на фондовом рынке прошли, но их место заняли NVIDIA, Apple и Microsoft. Вполне возможно, что вскоре на вершине окажется OpenAI. Из-за высокой конкуренции, появления новых технологий и трендов, покупать акции конкретных компаний может быть рискованно, но инвесторы всегда могут выбирать ETF — фонды, которые вкладывают средства в сектора или индексы, такие как S&P 500 или Nasdaq-100. Таким образом, инвестор фактически покупает долю всего рынка и зарабатывает на глобальной тенденции его роста.

Среди преимуществ инвестиций на фондовом рынке — высокая ликвидность активов, возможность получать дивиденды и, главное, зарабатывать на глобальном росте экономики. Нынешнее же снижение может стать более удобной точкой входа для новичков.

В то же время не стоит забывать, что рынок акций все же считается рискованным направлением. Здесь нет гарантированной доходности, а эксперты могут ошибаться в прогнозах. Поэтому вкладывать в него стоит часть средств, которой вы готовы рискнуть.

Недвижимость

Даже среди известных инвесторов, работающих с акциями, есть немало поклонников недвижимости. Например, известный американский финансист-миллиардер Джон Полсон отмечал, что покупка дома — лучшая инвестиция, которую может сделать любой человек. Согласен с ним и известный инвестор Роберт Кийосаки: «Инвестиции в недвижимость, даже в очень малом масштабе, остаются проверенным и надежным способом построения денежного потока и богатства для отдельного человека».

Главное преимущество инвестиций в недвижимость в том, что при любых финансовых условиях у инвестора останется его актив. К примеру, даже если рынки обрушатся, цены на акции, криптовалюту, золото, да и саму недвижимость пойдут вниз — квартира или дом будут у инвестора. Стены останутся такими же прочными, а крыша будет защищать от дождя точно так же, как и до пертурбаций на рынке. В этом жилье можно будет жить, отдать детям или сдавать в аренду.

Такой «прочный фундамент» инвестиций в недвижимость делает их понятными для большинства инвесторов, которые могут не бояться, что в один день цифры на их электронных счетах просто исчезнут.

«Рынок недвижимости значительно менее волатилен, чем рынок ценных бумаг или криптовалюты. Отдельные акции могут терять до 60% стоимости. Иногда почти мгновенно. Рынок недвижимости реагирует на конъюнктурные изменения медленнее, давая инвесторам пространство для маневра, а следовательно — чувство уверенности и большей стабильности. Что очень важно в период турбулентности, когда на рынки влияют макроновости или непредсказуемые заявления политиков и бизнеса США», — объясняет коммерческий директор S1 REIT Виктор Бойчук.

Подорожание недвижимости — глобальная тенденция. К примеру, в США средняя стоимость продажи дома 10 лет назад составляла $357 тыс., а сейчас — $534 тыс., то есть выросла почти на 50%. При этом все это время инвесторы могли получать доходы от аренды. Средняя окупаемость инвестиций от аренды недвижимости оценивается в 15−20 лет, в зависимости от страны, типа жилья, текущих расходов и т. д. Исходя из этих цифр, американские инвесторы, кроме инвестиционной прибыли в 50% от стоимости, еще как минимум столько же заработали от аренды.

В Украине рынок недвижимости также демонстрирует рост. По оценкам OLX Недвижимость, за год жилье дорожало в большинстве крупных городов. К примеру, в Киеве стоимость однокомнатной квартиры прибавила 13%, а во Львове, несмотря на то, что рынок уже разогрет, — еще 10%. Даже в городах, находящихся ближе к линии фронта, эксперты зафиксировали рост стоимости недвижимости — в Днепре «одношка» подорожала на 5%, а в Харькове — на 16%. Наиболее стремительный рост среди крупнейших городов Украины демонстрирует Одесса, где стоимость квартиры за год взлетела на 22%.

Стоимость аренды также идет вверх, за исключением отдельных регионов. К примеру, по данным Госстата, с января 2022 г. в Ивано-Франковской и Закарпатской областях она повысилась, соответственно, на 246% и 194%. Также ощутимо подорожала аренда в центральных областях Украины — Кировоградской 132%, а Черкасской — 123%. В Киевской области рост скромнее — 66%.

Одновременно зарабатывать на подорожании метров и аренде можно не только покупая непосредственно недвижимость, но и инвестируя в REIT-фонды (Real Estate Investment Trusts). Это упрощает заработки и позволяет избегать трудностей с управлением жильем, ведь такие фонды самостоятельно покупают или возводят здания и решают все вопросы по аренде.

Подобные фонды приобрели большую популярность в западных странах. Например, крупнейший REIT-фонд в США Prologis Inc оценивается в $115 млрд. Капитализация же ключевого такого фонда в Европе Unibail-Rodamco-Westfield превышает 13 млрд евро.

В качестве примера подобного фонда в Украине можно рассмотреть инвестиционный инструмент S1 REIT, созданный девелопером Standard One. Через него инвесторы могут вкладывать средства в два его фонда: S1 ВДНХ и S1 Obolon. Фактически речь идет об инвестициях в многоквартирные здания возле метро Выставочный центр и Минская. Дома ориентированы на арендаторов и обеспечивают им высококачественный сервис. Ориентировочная доходность фондов составляет 8,2%* и 10% годовых в валюте.

Фонды берут на себя все вопросы, связанные с управлением недвижимостью, начиная с приобретения квартир, ремонта, поиска арендаторов, начислением прибыли инвесторам и даже уплатой за них налогов.

По сравнению с «классической» недвижимостью инвестиции в S1 REIT имеют и несколько дополнительных преимуществ. В частности, порог входа составляет всего $3 тыс. Кроме того, если продажа квартиры может растянуться на месяцы, то выйти из инвестиций в фонде и зафиксировать прибыль можно за считанные часы.

