Тарифные войны в разгаре: как свои интересы должна отстаивать Украина

Трамп ввел тарифы на импорт из Канады и Мексики, и угрожает сделать то же самое и с ЕС. Как свои интересы должна отстаивать Украина, рассказал заместитель министра экономики Украины — торговый представитель Украины Тарас Качка. «Минфин» выбрал главное.

Тарифные решения возмутят международную торговлю. Что же тогда делать Украине — и власти, и бизнесу? Прежде всего — дальше экспортировать. Какие бы заявления ни звучали.

Закрыть границу, даже если у вас есть соглашение о свободной торговле, — ситуация нам знакома с 2023 года по запретам наших соседей. Но торговля продолжается и барьеры снимаются. И в нашем случае, и в случае США, Канады и Мексики конфликт лишь сильнее подчеркивает важность соглашений о свободной торговле.

В конце концов при первой администрации Трампа NAFTA был обновлен до USCMA/CUSMA/MUSCA. Не стоит также забывать, что не менее важным праволиберальным лидером в мире является президент Аргентины Хавьер Милей, который против тарифов, как таковых, и отменяет их в Аргентине. Так что протарифное мышление не является монолитным в мире.

В случае США per se следует учитывать, что украинский экспорт в 2024 году составил $869 млн — 2,08% всего экспорта. Экспорт вырос на 67%, по сравнению с 2023 годом, из-за того, что львиная доля нашего экспорта в США — металл, который начал транспортироваться по морю.

Импорт из США составил $3,4 млрд, или 4,95% всего импорта в Украину. Цифра огромная, но в ней доминирует безопасная составляющая и подержанные машины. По логике президента США, Украина заслуживает отмены тарифов, чтобы выровнять торговлю. Но вряд ли это самый вероятный сценарий. Однако шансы на прагматическую договоренность с США по тарифам на сталь есть.

Большим вызовом будет волна мер по корреляции товаропотоков. К примеру, как ЕС ввел защитные меры по поводу стали, как реакция на пошлины Трампа, но под меры ЕС тогда попали и мы. Поэтому главный фокус сейчас — все же поддерживать и развивать отношения и снимать тарифы с более близкими торговыми партнерами.

Наша торговля Европо-Средиземноморская — сюда мы экспортировали 76,8% товаров в 2024 году. Страны этого региона объединены в единые правила происхождения ПанЕвроМед, что позволяет строить беспошлинные цепи поставок на основе сертификата происхождения EUR.1.

Наша текстильная промышленность теперь хорошо понимает, что, имея возможность импортировать сырье с этим сертификатом, у нас есть конкурентные преимущества по выполнению заказов на рынок ЕС.

Какие шаги Украина делает в торговле с ЕС

1. Интеграция во внутренний рынок ЕС

У нас нет пошлин более чем на 10 000 товаров. Лишь 7 товаров сейчас частично ограничены де-юре. К тому же, чтобы учесть отличные условия сельского хозяйства, мы не экспортируем 4 товара в соседние государства-члены ЕС. Наша задача на этот год — как минимум сохранить существующие параметры торговли с ЕС. Но это важно только для чувствительных аграрных товаров.

Для промышленности таможенных барьеров нет. Мы перешли на новые правила ПанЕвроМед (и добавляем через несколько недель и переходные правила). Уже через несколько месяцев 20-летняя сага с промбезвизом АСАА войдет в завершающую стадию — официальных переговоров. Поэтому уже в этом году торговля промышленной продукцией по факту будет происходить в режиме свободы движения товаров ЕС.

2. Ратифицировать соглашение с Турцией

Это соглашение, как застрявшее в порту судно, — обросло моллюсками-предубеждениями. Но у Турции и без Трампа есть традиция внезапно и резко увеличивать пошлины. ЗСТ — это важная гарантия от увеличения пошлин и уменьшения их даже для тех товаров, которые частично либерализируются, ведь будут действовать тарифы по состоянию на начало переговоров (2012 год). Не говоря уже о том, что для всех товаров создаются возможности торговать без пошлин. И количество запросов на ускорение ратификации бизнеса растет.

Главное же — превратить Турцию в часть нашей матрицы ПанЕвроМед. С ратификацией ЗСТ с Турцией турецкое сырье станет основой продукции с добавленной стоимостью для экспорта в ЕС. Звучит как сказка, но спросите у знакомых производителей текстильной продукции.

3. Модернизировать Соглашение о свободной торговле с EFTA

Соглашение переговорено в прошлом году и в первом полугодии будет подписано министрами экономики Украины, Норвегии, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейна. Суммарный экспорт в эти страны в 2024 году составил всего $143 млн, но это рынки, наиболее интегрированные с ЕС и являются желаемыми для многих наших производителей.

4. Заключение соглашений о свободной торговле с другими странами ПанЕвроМеда

Такими как:

Египет (экспорт в 2024 году — $1,6 млрд),

Ливан ($412 млн),

Тунис ($330 млн),

Алжир ($314 млн),

Марокко ($160 млн),

Сербия ($130 млн),

Иордания ($98 млн),

Албания ($31 млн),

Босния и Герцеговина ($21 млн),

Палестина ($20 тыс.),

Сирия ($8 млн),

Фареры ($14,2 тыс.).

Здесь важен не столько объем торговли, сколько возможность построения производственных цепей.

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Что нужно сделать еще

Другой вектор — развивать отношения с теми странами, которые ставят на развитие торговли.

Канада, Британия, ОАЭ — их стиль в торговле разный, но они являются важными торговыми центрами в своих регионах.

Соглашение с Канадой мы модернизировали в прошлом году. Соглашение с ОАЭ будет подписано прямо очень в скором времени (ЕС здесь отстает и только собирается начать переговоры с ОАЭ). Соглашение с Британией активно развивается и мы намерены сделать еще несколько усовершенствований в ней в этом году.

С этими странами у нас есть и соглашения о цифровой торговле. Сейчас эти соглашения не кажутся важными, но когда торговые антагонизмы зайдут в цифровую сферу, именно соглашения о цифровой торговле будут являться инструментом защиты доступа на внешние рынки. Мы будем расширять сеть таких сделок. Как и соглашений о взаимной защите инвестиций.

Риторика президента Трампа универсализирует экономический дискурс, когда к балансу причисляется не только торговля товарами, но и поток наркотиков и миграции. В ответ США упоминается поток инвестиций и роялти, исходящий от торговых партнеров. Поэтому соглашения, вроде цифровой торговли или защиты инвестиций, должны гарантировать наши интересы во всех сферах международной экономики.

Отстаивать свои интересы в ВТО

Да, идея превратить ВТО в смотрителя за торговлей провалилась, но глобальный диалог в части торговли никуда из ВТО не девался. И довольно интересно, в основном у нас общая позиция с ЕС и США, но в вопросах аграрной торговли мы большие союзники с другими странами — Канада, Австралия, Бразилия и другие участники Кейрнской группы.

Разговоры в ВТО — это стратегическая работа по формулированию нового баланса в глобальной торговле. Конфликты когда-нибудь закончатся новым набором глобальных правил. В конце концов нынешние правила ВТО готовились почти 10 лет. И именно в рамках глобальных разговоров можно почувствовать себя внутри мурмурации — то есть почувствовать все новые тенденции в торговой политике и формировать свои интересы на актуальном языке, чтобы не отстать, как это было в наших 90-х.

Какими будут соглашения будущего

В настоящее время нужно делать ставку на двусторонние отношения с ключевыми партнерами и на активные инструменты защиты национального производителя — торговую защиту, административные меры, и, в случае необходимости, повышать тарифы и запрещать импорт там, где нужно, а не только там, где можно. Но это должно развиваться только в контексте промышленной политики Украины «Сделано в Украине».

Это достаточно тривиальная стратегия, основанная на современном дискурсе, но все может измениться. Сегодня для нас странным звучит язык торговых соглашений 19 века, но тогда ключевым был вопрос физического захождения на рынок — возможности отправлять суда с товаром в порты других государств. И уже сейчас в вопросе пошлин громкое мнение, что их увеличение ведет к удорожанию продукции, производимой из товаров, обложенных пошлиной. К примеру, введение СВАМ приведет к удорожанию металла, что еще больше повредит европейскому автопрому.

Какими же будут соглашения будущего? Я думаю, что это будут соглашения не о свободной торговле, а об экономической безопасности, когда гарантии безопасности будут идти рука об руку с доступом на рынок и гарантиями для частных компаний. Вполне возможно, что это и есть логика нашего будущего соглашения с США.