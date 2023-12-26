Доходность трежерис упала: как это использовать инвестору

После значительного роста доходности облигаций в конце лета и начале осени 2023 года, в последние недели октября произошло снижение. Эта тенденция сохранилась и в декабре: инвесторы обретают уверенность в том, что Федеральная резервная система (ФРС) завершила повышение процентных ставок. Как этот фактор будет влиять на рынок облигаций и смогут ли инвесторы использовать это в свою пользу, рассказал инвестиционный эксперт Евгений Тригубченко.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла почти 5% в начале октября 2023 года, но к декабрю упала ниже 4%. Октябрьский пик стал самой высокой доходностью для 10-летних казначейских бумаг с 2007 года, тогда как краткосрочные долговые ценные бумаги обладали даже более высокой доходностью.

Доходности US Treasuries

Источник: Bloomberg

Эта ситуация создала исключительную возможность для инвесторов использовать облигации для формирования значительного потока купонного дохода, и ее можно охарактеризовать как лучшую ситуативную возможность на рынке облигаций за последние годы.

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Что будет делать ФРС

Федеральная резервная система продолжает придавать приоритет борьбе с инфляцией, но в ее политике процентных ставок могут произойти изменения. Несмотря на понижение инфляции до 3,1%, она все еще превышает цель ФРС в 2% в год. После декабрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам глава ФРС Джером Пауэлл предположил, что дополнительного повышения ставок может не быть на горизонте, и намекнул на возможность многократного снижения ставок в 2024 году.

Глава Джером Пауэлл и его коллеги скорректировали свои экономические прогнозы, предусмотрев снижение инфляции и повышение уровня безработицы к 2024 году. Это согласуется с ожиданием ФРС по снижению ставки на 75 базисных пунктов на следующий год по сравнению с предыдущими 50 базисными пунктами в сентябре.

В ходе вопросов и ответов после совещания Пауэлл признал возможность дальнейшего усиления политики, но подчеркнул, что рынок находится на пиковой ставке для этого цикла. Это утверждение, считающееся одним из наиболее категорических и грубых выражений в риторике ФРС, хорошо сочетается с аргументом Пауэлла по смягчению монетарных мер до того, как инфляция достигнет цели ФРС в 2%. Целью этого подхода является уменьшить риск непреднамеренного слишком сильного замедления экономического роста и потенциального вызова рецессии.

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Как реагируют трежерис

Инвесторы положительно отреагировали на изменение политики Пауэлла. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 14 базисных пунктов после заседания 13 декабря и закрыла день на уровне 4,02%. К концу недели доходность 10-летних бумаг упала до 3,91%, что явилось первым закрытием ниже 4% с августа.

Аналитики прогнозируют, что учетная ставка достигнет своего минимума к концу 2025 года и остановится на уровне 3,09%, согласно аналитическим данным Bloomberg.

Рынок прайсит нижний уровень ставки в цикле понижения в районе 3.09%

до конца 2025 года

Источник: Bloomberg. Использованные форвардные ставки свопов

Из интересного, что касается госдолга США, также следует обратить внимание на то, что в следующем году ожидается очень большое размещение US Treasuries в объеме $2,5 трлн. Отсюда возникает логичный вопрос, сможет ли система абсорбировать это предложение и какие именно институты станут источником спроса (иностранные инвесторы, банки или сама ФРС и т. п. ).

Базовый сценарий на 2024 г. предполагает, что рост предложения по трежерису вместе с невнятными перспективами разрешения ситуации с фискальным дефицитом в США приведут к временному росту доходностей.

Также неизвестно, на каком уровне стабилизируются доходности 10-летних облигаций после падения на прошлой неделе, но исходя из наших оценок, равные по 10-леткам ниже 4% — неустойчивы и составляют благоприятную возможность для фиксации позиций с прибылью в длинных бондах. Тем более что на новостях об изменении ставки они очень хорошо подросли в цене, особенно корпоративные бумаги длинной дюрации.