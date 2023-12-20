ОВГЗ, еврооблигации, оборонка: куда инвестировать в следующем году

Следующий год может стать годом «дорогих денег», что будет означать высокую доходность облигаций и популярность консервативных портфелей. Куда при таких условиях инвестировать деньги, и какие инструменты все еще доступны украинцам, рассказал Fintech insider директор по инвестициям в компании Capital Times Артем Щербина. «Минфин» выбрал главное.

Как меняются глобальные тренды

Если мы говорим о глобальном рынке, то 2023 год стал годом «blue chips». Это так называемые синие фишки — всем понятные активы, у которых высокие рейтинги и высокое доверие инвесторов. Это акции Apple, Amazon, Meta, Netflix, Microsoft, Google, Tesla. Эти компании на фондовом рынке показали самый большой рост.

Второе — это золото. Для золота это был самый лучший год за долгий период. Доля золота в портфелях инвесторов, обычно, 5%, но в этом году — 10−15%. Золото никогда не является основой, но это ценный актив, который вырос в этом году на 25%.

Следующее — криптовалюты: биткоин и эфириум. Это синие фишки крипты, они растут. Тысячи альткоинов не показывают такого роста.

Что будет в следующем году? Многие капиталы будут перетекать в международные облигации. Повторюсь, что рост ставок означает, что облигации во всем мире будут давать доходность 6−8%, что для среднестатистического инвестора, который не хочет сильно рисковать, абсолютно нормально. Поэтому это будет основой многих портфелей.

Что касается рынка акций, то у меня нет уверенности, что это будет растущий сегмент. Потому что, например, Германия уже в рецессии, другие страны Европы также войдут в рецессию, по разным прогнозам. США вряд ли будут в рецессии в год выборов, но предвыборные баталии, затягивание с решением по бюджету — все это не будет играть в пользу американских компаний и экономики страны. Поэтому у меня нет уверенности в росте фондовых индексов, и советовал бы быть сбалансированными в следующем году. То есть зафиксироваться в облигациях (7−8%), и половина — на активное управление.

Я думаю, что следующий год может оказаться интересным для японской иены. Банк Японии может впервые повысить учетную ставку за очень долгий период, и этот фактор может пойти на пользу валюте. Иена была слабой по отношению к доллару на протяжении многих лет, а в 2024-м она может показать неплохой рост.

Посмотрим, что будет на крипторынке в следующем году. Очень интересная динамика. Такие известные имена, как JPMorgan, Blackrock и другие, делают крипту максимально доступной даже для тех, кто не является криптоинвестором. Они создают фонды и переводят цифровые активы в форму ценных бумаг. А с другой стороны, мы видим, что американцы усиливают регулирование.

Возможно, мы скоро увидим, что на рынке останется лишь максимально зарегулированная криптоинфраструктура, а это ограничит многие процессы. Как результат, мы перейдем к прозрачной инфраструктуре, которая не будет уже децентрализованной, но она будет более понятной и для банков, и для регуляторов. Что будет способствовать росту криптовалют.

Куда инвестировать в Украине

В Украине развиваются ОВГЗ — государство привлекает средства на финансирование своих нужд. Это абсолютно нормальный инструмент, государству действительно нужны средства, мы находимся в состоянии войны. В следующем году Минфин планирует выпустить в валютном эквиваленте облигаций на $11 млрд. Это очень много. Это станет рекордной эмиссией за все годы независимости Украины. Но эта эмиссия будет, по сути, просто перекредитованием, потому что погасить нужно около $12 млрд, то есть даже не будет никакой добавленной стоимости.

Мой совет для рассмотрения: если Нацбанк будет удерживать стабильную процентную ставку, как он декларирует, то есть 15% без изменений в течение года, то ОВГЗ является достаточно неплохим инструментом для бизнеса, в первую очередь, для удержания ликвидности, которая пока не нужна. Банки предлагают меньшие проценты. А вот для населения ОВГЗ — не супер инвестиция, особенно учитывая риски и возможную девальвацию и инфляцию.

Что еще есть? Как ни странно, хорошо себя ведет сейчас рынок недвижимости. Если мы говорим о довоенном времени, то бум наблюдался на загородную недвижимость и недвижимость бизнес-класса. Сейчас мы видим бум на совсем другой сегмент — это смарт-квартиры площадью от 17 до 30 квадратных метров. На этот сегмент действительно есть спрос, туда инвестируют средства и зарабатывают 20−30% годовых, даже сейчас.

Еще есть Defence Tech, куда могут зайти и частные инвесторы. Этот сегмент сейчас развивается, в том числе, через такие инструменты, как синдикаты, то есть совместное инвестирование стартапов. В основном, средства идут на R&D. И остается надеяться, что технология будет интересна Укроборонпрому, потому что это сразу контракт на большие объемы. Такие компании действительно активно привлекают денежные средства.

Еще один сегмент для желающих инвестировать в бизнес — МСБ сейчас активно ищет финансирование на свои экспортные решения. Это может быть интересно, это не просто об инвестировании и получении дохода, это соучастие в бизнесе и его развитии. Сейчас это актуально, и поверьте, в Украине очень много проектов, которые могут преуспеть за рубежом.

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Еще есть еврооблигации Украины. Их активно пиарили разные инвестиционные компании за месяц до вторжения, и люди их покупали. Я лично отговаривал, но некоторые клиенты не послушали. Один из клиентов купил определенное количество по цене 90 долларов за облигацию, а к концу прошлого года их стоимость составляла 20 долларов за облигацию, сейчас — где-то под 40. И они уже никогда не будут 90. Надо признать, что довоенные еврооблигации Украины уже никогда не будут погашены на 100% от их стоимости, в лучшем случае еще будет 50−70% от стоимости.

Инвестируют ли иностранцы в Украину

Если коротко — то нет. Но всегда есть «но». Какие инвестиции есть сейчас? Первое — иностранные инвесторы, которые реинвестируют в свои бизнесы. К примеру, Nestle, Coca-Cola, Kronospan, ArcelorMittal. То есть это определенные корпорации, которые уже работали в Украине, они инвестируют в релокацию или в восстановление своих мощностей. Это небольшие деньги, возможно, до $500 млн. В рамках глобальной экономики и бизнеса — это мало.

Также инвесторами являются международные финансовые организации, финансирующие разные проекты в Украине. Это грантовая поддержка, например ЕБРР, USAID. Это очень важно, потому что это поддержка малого бизнеса.

Отмечу, что хороший финансовый ресурс есть у украинских корпораций. Они могут выступать инвесторами. Я думаю, что до конца этого или следующего года мы увидим несколько достаточно больших для Украины соглашений между украинскими компаниями. Есть ряд корпораций в Украине, у которых есть иностранные инвесторы. Из-за ограничений они сейчас не могут вывести капитал из Украины. Так что у них есть возможность расширять свой бизнес здесь. Они готовы рассматривать разные предложения уже сейчас. Кроме корпораций с зарубежными инвесторами, есть крупные украинские корпорации — Rozetka, Новая почта. У них есть деньги для финансирования бизнесов. Так что, если банки не будут расширять кредитование, в ближайшее время крупные корпорации откусят у них часть рынка.

На прямые иностранные инвестиции в Украину пока спроса нет. Исключение — это оборонная отрасль. Rheinmetall, BAE Systems официально выходят на украинский рынок. А также строительная отрасль — логично заходить сюда уже сейчас, ведь восстановление есть, в частности, уничтоженной инфраструктуры.

Украинское айти также интересно иностранным инвесторам. Оценка бизнеса украинского айти-аутсорса, который уже пережил почти два года полномасштабной войны, удержал команду и продолжает генерировать прибыль, упала, а значит, это может быть интересно для инвесторов.

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Есть также фонды, вроде Horizon Capital. Фонд аккумулирует инвестиции через определенные инструменты совместного инвестирования. Но опять же, у двух компаний, в которые Horizon Capital уже инвестировал, украинские учредители, но привлекли средства для расширения на иностранных рынках. То есть эти средства не заходят в Украину.