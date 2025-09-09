Дивидендные аристократы, продукты и прочее: 7 вариантов защититься от рыночного шторма

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом в начале 2025 года финансовые рынки вошли в фазу повышенной волатильности. Торговые войны, пошлины против ключевых партнеров и резкие заявления Вашингтона стали катализатором стремительных котировочных движений. Сейчас рынки настроены положительно, но инвесторы по всему миру понимают, что это временно. Но на рынке есть проверенные инструменты, которые могут оградить инвестпортфель и сохранить капитал.

Текущие риски для рынка

Если в первые месяцы основным драйвером волатильности была политика Трампа, то сейчас к этому добавляется уже ряд факторов — от монетарной политики ФРС до геополитических конфликтов, которые формируют непредсказуемый инвестиционный климат.

Политика Трампа и торговые конфликты. Трамп продолжает активно пересматривать торговые соглашения и усиливать тарифное давление на ключевых партнеров США. Последний шаг — введение дополнительных пошлин на ряд товаров из стран Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам, Малайзию и Индонезию, которые стали важными производственными хабами для американских компаний после частичного ухода из Китая.

Эти шаги уже привели к росту расходов для импортеров и вызвали опасения по поводу инфляционного давления.

Показательно, что индекс волатильности VIX на пике торгового напряжения подскочил до ~50 (7 апреля 2025) — самого высокого уровня со времен COVID19.

Динамика индекса волатильности VIX

Источник: fred.stlouisfed

Монетарная политика и инфляция. Несмотря на то, что ФРС в начале года намекала на возможность снижения ставок, во 2-м квартале 2025 года регулятор занял более осторожную позицию. Задержка со смягчением монетарной политики поддерживает доллар, но давит на рынки, которые уже учли в ценах ожидания более дешевых денег. На выступлении в Джексон Хоул в конце августа глава ФРС намекнул на возможное снижение, если этому будут способствовать показатели рынка труда.

Снижение Moody's кредитного рейтинга США. Впервые за более чем десятилетие агентство понизило рейтинг Америки с наивысшего уровня Aaa до Aa1. Оно указало на политическую поляризацию, риск дефолта в случае новых противостояний по госдолгу и отсутствие долгосрочной бюджетной стратегии. Это привело к росту доходности облигаций и повышению стоимости заимствований, создавая дополнительное давление на финансовые рынки.

Все это создает неопределенность — а именно ее инвесторы не любят больше всего. В такой ситуации важно искать не только доходность, но и стабильность.

Защитные сектора: бизнес, который актуален всегда

Некоторые отрасли экономики менее чувствительны к политическим потрясениям и экономическим циклам, поскольку предлагают товары и услуги первой необходимости. Это — потребительские товары повседневного спроса (еда, напитки, бытовая химия), коммунальные услуги (электро- и водоснабжение) и здравоохранение.

Спрос на продукты питания, напитки или лекарства остается стабильным даже в периоды неопределенности — люди продолжают покупать необходимое при любой политической ситуации. Примерами фондов в этих секторах являются:

XLP — Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (товары повседневного спроса),

XLU — Utilities Select Sector SPDR Fund (коммунальные услуги),

XLV — Health Care Select Sector SPDR Fund (здравоохранение).

Защитные сектора исторически показывают лучшую динамику в неблагоприятные периоды и опережают широкий рынок во время спадов. И начало 2025 года не стало исключением.

Сравнение динамики доходности компаний защитных секторов с циклическими 01.01.-22.08. 2025 г.

Источник: https://www.longtermtrends.net/cyclical-stocks-vs-defensive-stocks/

MSCI: USA Cyclical Sectors, MSCI: USA Defensive Sectors

Дивидендные акции компаний с сильными показателями

Акции компаний, стабильно выплачивающих значительные дивиденды, — это «тихая гавань» для капитала в нестабильные времена. Эти бизнесы обычно зрелые, с предсказуемой прибылью и прочным балансом.

Особенно привлекательными являются так называемые дивидендные аристократы — компании, которые не менее 25 лет подряд повышают выплаты акционерам. Эта история роста показывает их способность проходить кризисы без потерь для инвесторов. Дивиденды приносят доход даже тогда, когда рынок стоит на месте, и обеспечивают инвесторам дополнительный стимул удерживать акции благодаря регулярным выплатам.

Например, Realty Income (O) — знаменитый «месячный» дивидендный фонд недвижимости (REIT), который более 50 лет ежемесячно повышает размер выплат акционерам. Другие компании — Coca-Cola (KO), PepsiCo (PEP) и Procter & Gamble (PG) — являются потребительскими гигантами, продающими товары повседневного спроса и ежегодно увеличивающими дивиденды.

Название компании (тикер) Доход за последний год Доход за 5 лет Дивиденды Realty Income (O) -4,54% -4,01% 5,48% (3,23$) Coca-Cola (KO) -1,18% 40,16% 2,90% (2.04$) Pepci Co (PEP) -15,00% 6,93% 3,82% (5.69$) Procter & Gamble (PG) -6,86% 14,37% 2,66% (4.23$)

В формате фонда это может быть Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) или Vanguard High Dividend Yield Index ETF (VYM), которые фокусируются на качественных дивидендных акциях со стабильным доходом.

Название фонда (тикер) Доход за последний год Среднегодовой доход за 5 лет Затраты на управление Дивиденды Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) 0,29% 8,97% 0,06% 3,87% Vanguard High Dividend Yield Index ETF (VYM) 8,50% 12,96% 0,06% 2,57% Краткосрочные treasuries и TIPS Государственные казначейские облигации США (Treasuries) часто служат убежищем для инвесторов во время политических бурь. Даже на фоне противоречивой риторики в Вашингтоне суверенные облигации США остаются одним из самых надежных инструментов в мире. Их преимущество — предсказуемость и защита капитала. Правительство чаще всего выполняет свои обязательства, поэтому риск дефолта минимален. Лучшую защиту имеют кратко- и среднесрочные облигации. Эти фонды, такие как iShares 0−3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и SPDR Bloomberg 1−3 Month T-Bill ETF (BIL), могут стать альтернативой депозиту или наличным деньгам, ведь почти не колеблются в цене. TIPS — государственные облигации США, которые автоматически корректируются с учетом инфляции. С ростом цен инвестор получает более высокие выплаты. Это особенно ценно, когда политика Трампа (тарифы, дотации, бюджетные стимулы) способна «разогреть» инфляцию. Во время рыночных колебаний TIPS ведут себя более устойчиво, чем обычные облигации, ведь инфляционный рост частично компенсирует изменение ставок. Инвестировать в них можно через ETF, например iShares TIPS Bond ETF (TIP). Золото — традиционный защитный актив Золото заслуженно называют «тихой гаванью»: когда политические риски и неопределенность растут, цена золота, как правило, движется вверх благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов, стремящихся сохранить капитал. В истории финансов неоднократно случалось, что золото устанавливало рекорды стоимости на фоне геополитической напряженности или экономических кризисов. Наиболее активные фьючерсы на золото достигли новых максимумов с учетом инфляции.

Источник: tradingview.com

В условиях тарифной войны и непредсказуемых политических рисков интерес к золоту резко возрос. Тарифы Трампа подогрели страхи инфляции и подорвали уверенность в стабильности рынка — поэтому многие инвесторы перебросили средства в золото, как в хедж от этих рисков. Например, в 1-м квартале 2025-го наблюдались рекордные притоки капитала в золотые ETF-фонды, а крупнейший фонд SPDR Gold Trust (GLD) увеличил запасы до максимумов с 2023 года.

Золото выполняет двойную роль: защищает от политической нестабильности и служит страховкой от инфляции, которая может усиливаться из-за торговых войн, однако оно не должно составлять основу вашего портфеля, поскольку отвечает больше за защиту капитала.

ETF низкой волатильности

Стратегия Low Volatility предусматривает отбор компаний со стабильными доходами и ценовой динамикой, которая менее подвержена резким скачкам. В периоды неопределенности такие фонды способны переигрывать рынок, уменьшая просадку. Так произошло в 2025 году: пока широкий рынок США падал на опасениях по поводу тарифов Трампа, ETF минимальной волатильности, например, iShares MSCI USA Min Vol (USMV), терял значительно меньше. Причина — структура портфеля смещена в сторону защитных секторов (таких, как здравоохранение, потребительские товары) и избегала перегретых технологических гигантов.

Название фонда (тикер) Доход за последний год Среднегодовой доход за 5 лет Затраты на управление Дивиденды iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) 4.67% 8.97% 0.15% 1.59% Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) 6.04% 7.3% 0.25% 1.79% Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) 1.08% 8.85% 0.30% 3.48%

Когда растет волатильность рынка, ценность low-volatility стратегии также повышается — инвесторы переходят в такие фонды, поднимая их стоимость. Стоит отметить, что в годы стремительного ралли эти консервативные фонды могут отставать от рынка. Однако их роль проявляется именно в трудные времена: «минимальная волатильность» — это своеобразная подушка безопасности, сдерживающая падение портфеля.

Компании внутреннего рынка США Политические потрясения, в частности торговые конфликты и пошлины, не влияют одинаково на все компании. Больше всего теряют транснациональные корпорации, чья прибыль зависит от глобальной торговли — экспорта, импорта и международной логистики. Напротив, бизнес, сосредоточенный преимущественно на внутреннем рынке США, оказывается более устойчивым к таким рискам. Чтобы сделать ставку на внутренний спрос США, можно инвестировать в: Малый и средний бизнес США (small/mid caps) через ETF на индексы Russell 2000 (малый бизнес) или S&P 400 MidCap (средний бизнес).

Фонды на локальные отрасли через ETF на американский ритейл, коммунальные услуги, региональные банки — сектора, которые в основном обслуживают внутренний потребительский спрос и менее чувствительны к глобальным потрясениям.

Название фонда (тикер) Доход за последний день Среднегодовой доход за 5 лет Затраты на управление Дивиденды iShares Russell 2000 ETF (IWM) 6.52% 9.90% 0.19% 1.11% Vanguard Mid-Cap ETF (VO) 13.48% 12.22% 0.04% 1.51% SPDR S&P Retail ETF (XRT) 9.20% 12.43% 0.35% 1.35% SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) 13.16% 12.97% 0.35% 2.63% Utilities Select Sector SPDR (XLU) 13.34% 9.13% 0.09% 2.77%

Конечно, полностью изолироваться от мировой экономики невозможно — даже локальные компании испытывают давление со стороны макроэкономических факторов, но они могут создать своеобразный буфер, который смягчит негативный эффект внешних политических обострений.

Географическая диверсификация портфеля

Еще один подход для повышения «иммунитета» своих инвестиций — географическая диверсификация, то есть распределение активов между разными странами и регионами. В глобальной экономике все рынки в определенной степени связаны, однако специфические политические решения одного государства не одинаково влияют на другие страны. Например, если американский рынок переживает спад из-за торговых войн, есть шанс, что рынки Европы или Азии пострадают меньше, или местные компании займут нишу, освобожденную американскими конкурентами.

Название фонда (тикер) Доход за последний год Среднегодовой доход за 5 лет Затраты на управление Дивиденды Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) 14.23% 8.25% 0.03% 2.71% Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) 16.50% 3.11% 0.07% 2.75% Vanguard Total World Stock ETF (VT) 15.40% 12.20% 0.06% 1.75%

Распределенный между акциями разных рынков портфель позволяет дополнительно застраховаться: падение на одном рынке может частично компенсироваться ростом на другом, или же по крайней мере не все активы просядут одновременно. Важно также распределять инвестиции по валютам — вкладывать не только в долларовые активы, но и в евро, фунты, иены, что дополнительно снизит риски.

Политические решения в США, геополитическая напряженность, колебания на товарных рынках и изменения монетарной политики создают дополнительный шум и риски для инвесторов. Однако сбалансированная стратегия помогает минимизировать влияние таких факторов. Распределенный капитал между защитными секторами — надежными облигациями, золотом, низковолатильными фондами и активами из разных регионов — создает свой «иммунитет"-портфель, способный выдержать турбулентность. Он, возможно, не покажет сверхприбыли в периоды бурного роста, зато сохранит ваш капитал и спокойствие во времена нестабильности.