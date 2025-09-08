Multi от Минфин
українська
8 сентября 2025, 15:50

+500% или стабильность: какие IPO 2025 действительно приносят прибыль

В 2025 году компании CoreWeave, Circle Internet Group (Circle) и Venture Global стали одними из самых заметных участников первичных публичных размещений акций (IPO) года. Их акции привлекли значительное внимание инвесторов благодаря потенциалу роста в секторах искусственного интеллекта (AI), финансовых технологий (финтех) и энергетики. Но удачный ли сейчас момент для инвестирования в эти компании? Об этом рассказал «Минфину» инвестиционный эксперт Евгений Пилипец.

В 2025 году компании CoreWeave, Circle Internet Group (Circle) и Venture Global стали одними из самых заметных участников первичных публичных размещений акций (IPO) года.

CoreWeave — лидер в облачных вычислениях для AI

CoreWeave — это технологическая компания, специализирующаяся на облачных вычислениях для искусственного интеллекта. Она предоставляет инфраструктуру для обучения и развертывания моделей AI, используя 33 дата-центра, оснащенных графическими процессорами (GPU). Эта инфраструктура делает ее привлекательной для компаний, которые нуждаются в значительной вычислительной мощности.

В 2025 году CoreWeave провела IPO, привлекая $1,5 млрд. Акции компании, торгуемые под тикером CRWV на Nasdaq, выросли на 220% с момента дебюта. Значительную поддержку компании оказывает NVIDIA, которая владеет акциями на $900 млн, что подчеркивает ее стратегическую важность в секторе AI.

Финансовые показатели:

  • Доход $982 млн — в 1-м квартале 2025 года, что в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
  • Операционная прибыль — $163 млн, что в 6,5 раза превышает показатель прошлого года.
  • Рост продаж на 420% год к году и значительный бэклог ($25,9 млрд) указывают на высокий спрос.
  • Сделка с OpenAI на $11,9 млрд обеспечивает стабильный доход.

Активное расширение сети дата-центров позволяет компании отвечать на рыночный спрос.

Однако существуют и риски для инвесторов. Акции торгуются с мультипликатором продаж 27, что значительно выше среднего для технологического сектора (8). Кроме того, значительная доля доходов зависит от нескольких крупных клиентов, таких как Microsoft.

Circle Internet Group — финтех с фокусом на стейблкоины

Circle Internet Group известна как эмитент стейблкоина USDC, одного из крупнейших в мире. Бизнес-модель компании основана на инвестировании резервов, поддерживающих USDC, в низкорисковые активы, в частности государственные облигации, которые приносят процентный доход. Circle вышла на биржу 5 июня 2025 года на NYSE. Ее акции более чем удвоились в день дебюта и сейчас торгуются на уровне, в 6 раз превышающем цену IPO, с рыночной капитализацией $42 млрд.

Финансовые показатели:

  • Доход — $579 млн в 1-м квартале 2025 года.
  • Прибыль — $65 млн за тот же период.
  • Операционные расходы составляют лишь 24% от дохода, что свидетельствует о высокой маржинальности.

При инвестировании в акции компании Circle Internet Group, вы получаете доступ к бизнесу с низкими капитальными затратами и высокой маржинальностью, что обеспечивает финансовую устойчивость компании. USDC, как один из наиболее используемых стейблкоинов, генерирует стабильный доход.

Впрочем, инвесторам стоит учесть и риски: изменения в регулировании или рыночных условиях, конкуренция со стороны других стейблкоинов, таких, как Tether, снижение процентных ставок, что может сократить прибыль от резервов.

Venture Global — энергетический гигант в сфере СПГ

Venture Global — второй по величине экспортер сжиженного природного газа (СПГ) в США. Компания реализует пять проектов вблизи Мексиканского залива и Луизианы с совокупной пиковой производственной мощностью 143,8 млн тонн в год.

В январе 2025 года компания провела IPO, привлекая $1,75 млрд путем продажи 70 млн акций по $25 каждая на NYSE под тикером «VG». Изначально компания планировала получить $2,3 млрд по более высокой цене, однако была вынуждена снизить оценку из-за опасений инвесторов относительно долгосрочной прибыльности.

Финансовые показатели:

  • Доход — $2,9 млрд, что на 105% больше, чем в 1-м квартале 2024 года.
  • Операционная прибыль — $1,1 млрд, рост на 75% по сравнению с 1-м кварталом 2024 года.
  • Чистая прибыль — $0,4 млрд, что на 39% меньше, чем в 1-м квартале 2024 года, из-за разовых расходов и корректировок.
  • Консолидированная скорректированная EBITDA — $1,3 млрд, рост на 94% по сравнению с 1-м кварталом 2024 года.

Преимущества компании:

  • Глобальный спрос на чистые источники энергии обеспечивает стабильный доход.
  • Политика администрации Трампа способствует развитию энергетического сектора.
  • Инвестиции в инфраструктуру укрепляют конкурентоспособность.

Однако перед покупкой акций стоит учесть риски. Колебания цен на СПГ могут влиять на доход компании. Арбитражные споры с крупными энергетическими компаниями создают неопределенность, а возможные регуляторные изменения могут осложнить операции в политике.

Читайте также: Киевстар: что происходит с акциями мобильного оператора на американской бирже Nasdaq

Стоит ли покупать акции?

Каждая из этих компаний предлагает уникальные возможности для инвесторов, но также имеет собственные риски:

  • CoreWeave привлекательна для тех, кто верит в рост AI, однако ее высокая оценка требует осторожности. Покупка акций во время коррекции цены может быть разумным решением.
  • Circle обеспечивает стабильность и высокую доходность, что делает ее интересным выбором для долгосрочных инвесторов, готовых к рискам крипторынка.
  • Venture Global имеет потенциал в секторе СПГ, но юридические риски делают ее более спекулятивной. Инвесторам стоит дождаться ясности по арбитражным делам.

Инвесторам рекомендуется диверсифицировать портфель и учитывать свою толерантность к риску. Перед покупкой акций стоит провести дополнительное исследование.

Автор:
Пилипец Евгений
Инвестиционный эксперт Пилипец Евгений
