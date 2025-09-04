Цены на золото и серебро летят вверх: какие прайсы увидим до конца 2025 года

Усиливающиеся геополитические, военные и экономические риски продолжают вгонять мировые рынки в состояние повышенного стресса и турбулентности. Инвесторы реагируют на это уходом в один из самых проверенных активов-убежищ — в золото. С начала года оно подорожало более чем на 34%, и продолжает ставить новые рекорды.

Последний рост цен на золото, вызванный ожиданиями снижения процентных ставок в США, опасениями по поводу независимости Федеральной резервной системы и высоким спросом со стороны инвесторов и центробанков в ближайшие недели, вероятно, подтолкнут цены к новым рекордам.

График стоимости золота с начала 2025 года

Непрекращающиеся торговые войны и постоянная смена правил работы США со своими торговыми партнерами серьезно повлияли на психологию рядовых инвесторов и изменили поведение ведущих мировых игроков — от крупнейших хедж-фондов до центральных банков, которые снова делают ставку на золото. На фоне предстоящих уже в середине сентября изменений в политике Федрезерва США, для золота (и, опосредованно, серебра) наступает «момент истины»:

Ожидаемое снижение процентных ставок Федрезервом США 17 сентября. Чуть раньше, 11 сентября, по этому же вопросу будет заседать и ЕЦБ. А такие периоды всегда сопровождались активизацией инвесторов по покупке золота, как защитного актива. Рынок прогнозирует снижение ставок американского регулятора на 0,25−0,5% годовых (во многом — в угоду желаниям Дональда Трампа, а не только по сугубо экономическим причинам). И консервативными инвесторами это воспринимается как «прогиб» ФРС перед Трампом.

Кроме того, снижение ставок приведет к снижению доходности по долларовым инструментам в банках, а значит, часть инвесторов начнут искать дополнительное применение своим долларовым капиталам в надежных активах, к которым относится и золото.

Активные покупки золота мировыми центробанками. За первое полугодие 2025 года мировые центробанки купили 123 тонны золота, из которых 22 тонны — только за июнь (данные World Gold Council, WGC). Наиболее активно скупали желтый металл в июне Узбекистан (9 тонн), Казахстан (7,4 тонны), Турция (2,3 тонны), Китай (2,2 тонны), Чехия (1,6 тонны) и Киргизия (1,2 тонны), а единственным продавцом среди центробанков оказался национальный банк Сингапура (Денежно-кредитное управление Сингапура), который продал 6 тонн «желтого металла».

Косвенные признаки дальнейшей скупки золота центробанками прослеживаются и сейчас. Это поддерживает высокие цены на драгоценный металл.

Дальнейшее ослабление доллара. Классическим барометром для американской валюты можно считать поведение пары евро/доллар с февраля 2025 года. После укрепления позиций доллара почти до паритета с евро «зеленый» начал сдавать свои позиции: на фоне хаотичных решений Трампа инвесторы стали массово выходить из американской валюты.

График евро/доллар с января 2025 года

Недавнее решение апелляционного суда США, признавшего часть введенных Трампом повышенных торговых тарифов незаконными, привело к новому ситуативному ослаблению доллара и очередному хаосу на многих мировых торговых площадках.

Проседание курса доллара относительно многих валют, в свою очередь, сделало золото дешевле для иностранных покупателей, работающих с евро, швейцарским франком и некоторыми другими валютами. Тот факт, что цены на золото в мировой торговле всегда были в долларах, который просел, для таких групп иностранных покупателей стал сигналом к покупке драгметалла и повысил на него спрос с их стороны.

Например, таким падением доллара воспользовались многие европейские инвесторы, когда евро к доллару за относительно короткий период вырос с 1,02 до 1,17−1,18 доллара. Как следует из отчета того же World Gold Council, только во втором квартале 2025 года спрос на золото вырос на 3% в годовом пересчете, а в денежном выражении спрос увеличился сразу на 45% — до $132 млрд.

В Европе за этот период спрос вырос более чем в два раза — до 28,4 тонн, что на 156% выше, чем годом ранее. Это произошло в основном за счет Германии. Основная часть покупателей-европейцев делала ставку на физическое золото в виде слитков и монет небольшого веса (1−20 граммов). То есть это рядовой «средний класс», который таким образом спасал свои денежные накопления от инфляции, но в доступных пределах для своего кошелька — «с зарплат».

Ослабление позиций доллара будет провоцировать дальнейший рост цен на золото в мире и нынешней осенью. Инвесторы покупают не только физическое золото, но и активно вкладываются в него через ETF, чтобы защитить свои портфели от инфляционных рисков. По данным World Gold Council, за апрель-июнь 2025 года глобальные биржевые фонды, обеспеченные золотом, увеличили свои запасы на 170 тонн — почти в два раза, по сравнению с прошлым кварталом. Таким образом, за первое полугодие чистый приток в ETF составил 397 тонн, что является лучшим результатом с ковидного 2020 года.

Покупки золота частными инвесторами, рост вложений в золотые ETF и покупки центробанков — все это вместе позволило золоту устанавливать новые ценовые рекорды в мире в последние дни. Так, утром 3 сентября 2025 года были зафиксированы уровни котировок золота в пределах свыше $3 540 за тройскую унцию.

График стоимости золота с конца августа до 3 сентября 2025 года

Прогноз цен на золото до конца года

Учитывая повышенную турбулентность всех мировых рынков осенью 2025 года, золото продолжит пользоваться повышенным спросом среди всех групп инвесторов. Центробанки многих стран также сохранят к нему повышенный интерес с дальнейшей покупкой в свои резервы. Особенно, если торговые «перемирья» США-Китай не принесут реального снижения напряженности на мировых площадках.

По моим прогнозам, ежемесячно до конца 2025 года центробанки будут увеличивать свои резервы в золоте в пределах 17−26 тонн. Чистый приток вложений инвесторов до конца 2025 года через ETF с сентября по декабрь включительно добавит спрос на золото в различных формах (от металлического до безналичного) в пределах до 220−300 тонн.

То есть в целом за год приток в золотые ETF составит от 617 до почти 700 тонн. А дополнительная покупка инвесторами (в основном физлицами) именно монетарного золота в виде слитков и монет, по моим расчетам, до конца 2025 года составит еще не менее 270−490 тонн.

Из-за такого стремительного роста цен на золото ювелирная промышленность уже точно не станет драйвером дальнейшего роста цен на этот металл. Но покупки центробанков, переток капиталов в золотые ETF и скупки слитков частниками поддержат цены на золото на высоком уровне в пределах ситуативного коридора от $3 250 до $3 690 за унцию до конца 2025 года.

Добыча золота продолжит расти благодаря высоким ценам и расширению производства. А вот его переработка и дальнейшая продажа слитков аффинажными компаниями будет проходить «без фанатизма». Ведь при таком рынке им нет смысла обваливать цены за счет выброса на Лондонскую и другие биржу значительных объемов физического золота. Таким образом, придерживая продажи производимого драгметалла, они продолжат играть «на повышение».

Куда улетели цены на серебро и что будет с ними дальше

На фоне очередных ценовых рекордов золота постепенно дорожает и серебро. Цена на этот металл быстро закрепилась выше психологического порога в $40 за унцию. На утро 3 сентября серебро стоило уже порядка $40,8 за унцию.

Cоотношение пиковых цен унции золота ($3 540 на момент написания статьи) к унции серебра ($40,8) составило около 86,76. Это свидетельствует о серьезных перекосах в ценообразовании драгметаллов на данный момент.

Но сейчас ситуация нестандартная. Нынешний взлет цен на золото вызван не только предстоящими заседаниями ЕЦБ и ФРС США, продолжением торговых войн, которые создают реальный риск обвала мировой экономики, но и с военными рисками. События в Украине, на Ближнем Востоке в миксе с сохранением угрозы высокой инфляции в мировом масштабе подогревают ценники золота.

В сочетании с продолжением роста внешнего долга США (в августе он достиг $37 трлн) и мировыми геополитическими «разборками» (например, ситуация вокруг Тайваня) — в цену золота для инвесторов сейчас заложена огромная премия за риск и наблюдается определенный «разогрев» цен на него за счет спекулятивных капиталов, делающих ставку на еще больший его дальнейший рост. При снижении ставок Федрезервом у спекулянтов есть потенциал для дальнейшего разогрева цены на золото за счет дополнительного притока капитала и спроса на золото со стороны «напуганных и мечущихся» инвесторов.

До тех пор, пока инвесторы и сами рынки не выработают определенный иммунитет к описанным выше рискам и не сменят тактику своего реагирования на новостной фон (часто меняющиеся высказывания Дональда Трампа и его команды), они останутся в заложниках геополитики США.

Соотношение пиковой цены унции золота к унции серебра 86,76 выглядит, как дополнительный рыночный сигнал о сохраняющейся недооцененности серебра, как актива и инвестиции.

Дело в том, что на рынке драгметаллов существует показатель, позволяющий спрогнозировать дальнейшее поведение цен основных драгметаллов (золото/серебро) по аналогии с валютным рынком (пара евро/доллар). Этот индекс называется GSR (Gold-Silver Ratio).

Мировые торговцы драгметаллами используют данную информацию, чтобы хеджировать свои риски и заработки, занимая длинную или короткую позицию по золоту или серебру. Если соотношение достигает экстремальных уровней, по сравнению с историческими показателями, это означает выгодную возможность для покупки одного или другого металла.

Средний показатель соотношения золото/серебро на протяжении 20 века находился на уровне 47:1, а за первые 20 лет этого столетия из-за активного потребления золота и серебра промышленностью он повысился до 60:1. С 2020 года на фоне непредсказуемости ситуации (вначале пандемия, потом война россии против Украины, напряженность на Ближнем Востоке, вокруг Тайваня и т. д. ) данный показатель существенно волатильный, но с сохранением определенных тенденций.

Исторически ранее средний максимум находился на отметке 80, а минимум — 40. То есть золото всегда было дороже серебра, и эти средние значения показывают, что сейчас серебро продолжает оставаться недооцененным активом, по сравнению с золотом.

Нынешнее соотношение золота к серебру в пределах 86,76, по сравнению с еще недавними уровнями около 90, говорит и о том, что цена на серебро проходит коррекцию, и уже снова начинает стремится к обычным, установленным ранее, историческим соотношениям к золоту.

Учитывая все указанные выше нюансы, вряд ли золото осенью — зимой 2025 года особо просядет, по сравнению с действующими сейчас уровнями.

То есть если посмотреть на перспективу серебра, то оно после прихода к уровням около $40 за унцию уже частично восстановило условное историческое соотношение к золоту, но еще имеет потенциал к росту, если золото останется приблизительно на текущих уровнях или будет дороже.

Если золото на факторах повышенного геополитического риска продолжит свой постепенный рост к цели в $3 600−3 700 за унцию и выше к концу года, то серебро может вырасти до уровней $45−46,25 за унцию. То есть еще на 10−13% к действующим сейчас ценам. В этом будет дополнительный инвестиционный доход для игроков, делающих сейчас ставку на серебро.

Но если фактор геополитики перестанет подталкивать котировки золота вверх, то и у серебра особого потенциала к дальнейшему росту (с учетом его уже достигнутого уровня в $40,8 за унцию) уже не будет.

К факторам, работающим в пользу укрепления позиций серебра на мировом рынке, стоит отнести то обстоятельство, что из-за стремительного роста золота в настоящее время ювелирная промышленность, микроэлектроника и другие отрасли промышленности стали, по возможности, заменять золотые составляющие на более дешевые аналоги, в том числе и серебряные. А это увеличивает спрос на физическое серебро со стороны промышленности и ювелирки. То есть поддерживает спрос на него на рынке.

Кроме того, многие инвесторы, которым сейчас из-за дороговизны уже не по карману покупка золотых слитков и инвестиционных монет, перешли к покупке серебряных. Что также играет в пользу серебра, как инвестактива.

Мой прогноз по серебру до конца 2025 года — это коридор от $38 до $45 за унцию со значительными колебаниями ценников, в зависимости от геополитических и экономических факторов, а также опосредованно — и от тренда по цене золота.

Хочу подчеркнуть, что вложения в золото и серебро будут интересны только инвесторам, которые готовы к инвестициям с горизонтом в 2−5 лет.

При инвестициях до 1 года и меньше можно даже потерять за счет ситуативных колебаний ценников. Особенно, учитывая украинскую специфику, когда банки сильно занижают котировки стоимости слитков и инвестиционных монет при их приеме и одновременно завышают цену продажи.

В развитых странах рынок драгметаллов сейчас настолько зажат конкуренцией и регуляторами, что там разница между текущими мировыми ценами на драгметаллы и котировками, которые предлагают банки и инвесткомпании, обычно значительно меньше, нежели тот огромный разброс ценников, которые предлагают украинские финучреждения.

Поэтому считаю, что краткосрочные инвестиции в драгметаллы именно в Украине пока могут оказаться малоэффективными не только из-за серьезных колебаний цен на золото и серебро в период до конца 2025 года в мире, но еще и с учетом наших ценников.

В любом случае, для диверсификации своих рисков при формировании инвестиционного портфеля я бы рекомендовал в сентябре 2025 года держать в драгметаллах около 10−15% ваших денежных сбережений.

Чтобы не терять деньги, я советую, в любом случае, перед совершением операций купли/продажи слитков или инвестмонет обязательно промониторить предложения всех банков, чтобы выбрать оптимальную цену.

Если же у вас есть золотые или серебрянные памятные, или старинные обиходные монеты из этих металлов, и вы хотите их продать, то настоятельно советую перед этим провести мониторинг цен на них на сайтах коллекционеров. Так как, в случае редкости данных монет, их нумизматическая стоимость может оказаться в десятки и сотни раз выше, нежели просто цена драгоценного металла в них.