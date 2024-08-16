ОВГЗ приносят больший доход, чем депозиты: почему люди продолжают нести деньги в банки

По сравнению с февралем 2022 года, инвестиции украинцев в ОВГЗ выросли в два с половиной раза и уже превышают 65,5 млрд грн. В то же время на банковских счетах физлица содержат более 1,12 трлн грн, то есть в 17 раз больше средств, чем в государственных ценных бумагах. Из этой суммы на срочных депозитах украинцы разместили около 460 млрд грн. Почему депозиты остаются более популярными, чем ОВГЗ, и в чем их преимущество, разбирался «Минфин».

С доходностью не поспоришь

Ключевой фактор для многих инвесторов — это доходность, которую приносит тот или иной актив. И в этом случае ОВГЗ существенно опережают банковские вклады.

На момент написания статьи на вторичном рынке можно было купить гривневые облигации с погашением примерно через год, которые приносят около 15% годовых. В то же время средние проценты по годовым банковским вкладам составляли 12,1%. Самые щедрые банки были готовы платить около 15% годовых, но следует учитывать, что доходы по депозитам облагаются налогом (18% НДФЛ и 1,5% военного сбора), и благодаря этому доходность гривневых облигаций опережает вклады любого банка.

Долларовые ОВГЗ можно купить с доходностью около 4,4%, а максимальные ставки по годовым валютным вкладам составляют 3,2% — поэтому здесь разница еще более ощутимая.

Долгое время преимуществом депозитов было отсутствие комиссий, в то время как за покупку ОВГЗ нужно было платить посреднику. Однако в последние годы многие компании предлагают купить ценные бумаги без дополнительной платы. В частности, это можно сделать онлайн в приложении «Дія», в банковских приложениях Сенса и monobank, а также через сервисы ряда финансовых компаний.

Порог входа в ОВГЗ сейчас тоже невысокий. Как правило, покупать можно от одной бумаги, то есть достаточно иметь 1 тыс. гривен, или долларов, если интересуют валютные инвестиции.

Почему тогда украинцы в основном держат средства в банковских вкладах? Этому есть несколько причин.

Привычный и понятный инструмент

ОВГЗ стали действительно массовым инструментом всего несколько лет назад, а депозиты знакомы украинцам столько же, сколько существуют банки. Поэтому одна из причин популярности вкладов — это привычка и боязнь открывать новое. Те, кто никогда не покупал ценные бумаги, боятся запутаться в их особенностях.

«Депозиты будут более интересны клиентам, которые ищут простой и понятный способ сбережений», — убежден руководитель по вопросам сбережений и транзакционных услуг Райффайзен Банка Сергей Анников.

Новичкам может быть действительно сложно разобраться в некоторых особенностях облигаций. Например, на вторичном рынке они продаются на «круглый» короткий срок (например, год или полгода) до момента погашения. При этом доходность брокеры указывают годовую. Поэтому сразу может быть сложно понять, сколько действительно заработает инвестор.

С банковскими вкладами таких проблем нет. Если открывать депозит на год, то деньги будут возвращены именно через год. А скажем, 12% годовых будут означать, что через год будет начислено именно 12%.

Кроме того, депозит можно открыть в любом банке, который работает в массовом сегменте. Таким образом, если у человека уже есть зарплатная карта в определенном учреждении, для открытия вклада ему не нужно обращаться к другому. А вот удобный сервис покупки ОВГЗ предлагают далеко не все, и соответствующий банк или брокера еще нужно поискать, а затем открыть у него счет.

Для многих важны и более широкие возможности открытия депозита. «Доступность оформления и управления в мобильном приложении, оформление вкладов в разветвленной сети отделений, визит в которые можно спланировать в удобное время и получить детальную консультацию от менеджера по продукту, — все это делает депозиты более привлекательными для пользователей», — объяснили «Минфину» в Сенс Банке.

Если же говорить об ОВГЗ, то все еще далеко не все сотрудники банков могут предоставить консультацию по этому продукту. Часто для этого нужно звонить по специальному номеру телефона.

«Процесс размещения депозита несколько проще, чем покупка ОВГЗ, особенно если у физического лица еще нет счета в ценных бумагах», — убеждены специалисты Ощадбанка.

Деньги под рукой

Еще одно преимущество депозитов — более легкий доступ к деньгам. Хотя ОВГЗ в теории можно продать на вторичном рынке, на практике это очень сложно. Такого сервиса нет в «Дії», так же его не предоставляют ряд активно работающих на рынке облигаций банков. Поэтому после покупки облигаций лучше забыть о деньгах до момента их погашения.

В то же время банки предлагают открывать депозиты до востребования. Ставки по таким вкладам невысокие, обычно около 4−6% или меньше, но деньги при необходимости можно забрать в любое время.

Несколько более высокие ставки можно получить по краткосрочным вкладам на 3 месяца — в среднем 12% годовых. ОВГЗ, до погашения которых остается несколько месяцев, часто можно найти на вторичном рынке, но нет гарантий, что они будут в продаже, когда вы решите их купить.

«Предложение по краткосрочным ОВГЗ на рынке очень ограничено, поэтому депозиты будут интересны тем клиентам, которые планируют размещение средств лишь на недолгий период», — объяснили «Минфину» в Альт Банке. В то же время предложения краткосрочных депозитов есть всегда.

Ежемесячная выплата процентов

Большинство банков предлагают разнообразные депозитные программы и каждый клиент может «подстраивать» вклад для своих нужд.

«Значительное преимущество банковских вкладов заключается в широком выборе опций, которыми очень просто управлять. Вкладчик может самостоятельно выбрать все необходимые параметры вклада, включая валюту и срок, процентную ставку, опции выплаты процентов и автопролонгации, и быстро оформить его», — отмечает директор по маркетингу Unex Bank Алина Компанец.

Среди настроек, которые может выбирать клиент, — капитализация процентов или же их ежемесячная выплата. Второй вариант позволяет получать стабильный денежный поток. При этом по ОВГЗ проценты выплачиваются только дважды в год.

Естественно, ежемесячная выплата процентов снижает общую доходность депозита, но для многих клиентов регулярный доход может быть важнее.

Что выбрать

По словам начальника отдела по работе с физическими лицами Главного управления бизнеса Олега Зайца, депозиты лучше подойдут для тех, кто только в начале пути инвестирования. Еще нет достаточно знаний о различных инструментах, ни значительных сумм, чтобы заниматься диверсификацией и рисковать, открывая их для себя.

«К тому же, несмотря на более низкую доходность, ставки банковских вкладов все же превышают инфляцию, которая, по прогнозам чиновников, составит по итогам года около 8,5%», — отмечает директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

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Поэтому депозиты можно использовать параллельно с ОВГЗ для достижения других целей, таких как получение регулярного дохода или возможность при необходимости забрать деньги. Если же у человека еще не хватает знаний о ценных бумагах, банковские вклады могут на время стать и альтернативой им.

«Депозиты — это универсальный массовый продукт для клиентов любых сегментов, к которому население уже привыкло, знает о нем и хорошо его понимает», — отмечает директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович.

Правда, чтобы не терять потенциальные заработки, в новых инструментах со временем все же лучше разобраться.