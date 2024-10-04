Денег много не бывает: нефть дорожает, а OpenAI вырос до $157 млрд

В последнее время к традиционным дискуссиям о ставке ФРС и искусственном интеллекте, которые являются основными катализаторами для рынков уже много месяцев, добавились еще две:

попытки Китая вернуться к высоким темпам экономического роста и война на Ближнем Востоке.

Именно эти факторы активно обсуждают инвесторы в последние недели, планируя, как дожить до Рождества, не только не потеряв кучу денег, заработанных с начала этого очень прибыльного года, а заработав еще немного. На финансовых рынках денег много не бывает!

Китайский прорыв

Стимуляционный пакет мер, провозглашенный Народным банком Китая (НБК), сделал свое дело, по крайней мере, частично.

Очевидно, что о возобновлении экономического роста бешеными темпами уже через неделю после объявления пакета говорить рано, но финансовый рынок, задача которого дисконтировать будущее к реалиям сегодняшнего дня, отреагировал значительным ростом: за пять дней индекс Шанхайской биржи вырос на 21%, а Гонконгской — на 14%. Впечатляет!

Большинство инвесторов считают, что пакет НБК — это лишь аванс, а основным блюдом станет комплекс фискальных мер, направленных на стимулирование экономики. Если так и будет, то китайский рынок вряд ли остановится на уровнях прошлой недели.

Ближний Восток и нефть

Конфликт на Ближнем Востоке еще раз напомнил миру о том, в какие опасные времена мы живем. Не будем вдаваться в политические аспекты проблемы, на эту тему уже много сказано, лучше сосредоточимся на ценах на нефть, колебания которых оказывают огромное влияние на все экономические и политические процессы в мире.

Только представьте, чем могут закончиться выборы в США, если в октябре цены на топливо на американских заправках взлетят к небесам! А цены растут: за последнюю неделю фьючерсы на нефть выросли более чем на 10% — до $78,26 за баррель.

Только после того, как президент Байден заявил, что власти США рассматривают, следует ли поддерживать удар Израиля по иранским нефтяным объектам, цена моментально взлетела на 5%, и это является наибольшим однодневным ростом со времен ранних этапов конфликта между Израилем и ХАМАС год назад.

Многие верят, что цены на нефть возрастут до $100 за баррель. При этом основные опасения связаны не с остановкой экспорта — Иран не является крупным экспортером в глобальном масштабе, а с проблемами, которые Иран может создать в Ормужском проливе, единственном выходе из Персидского залива в открытый океан и через который переваливают четверть всех объемов потребляемой в мире нефти и треть сжиженного газа.

Так что, как видите, перспективы не очень утешительные. В выигрыше разве что компании энергетического сектора — рост цен на нефть толкает вверх цены на их акции.

ИИ не сдает позиций

Среди корпоративных новостей невозможно не упомянуть достижения на ниве искусственного интеллекта (ИИ). OpenAI — один из самых известных стартапов отрасли — объявил о привлечении $6,6 миллиарда в очередном раунде финансирования, который оценивает компанию в $157 миллиардов долларов и является одним из крупнейших раундов сбора средств в истории финансовых рынков.

У еще одной известной компании, которая позиционирует себя как специалиста по ИИ и никак не хочет опускаться до уровня обычного автопрома, имею в виду Tesla, дела обстоят не так увлекательно.

Фактические поставки автомобилей в третьем квартале оказались хуже, чем ожидалось. Увидим, чем закончится долгожданное представление миру Robotaxi, которое сейчас является главной надеждой, мечтой и спасательным кругом компании, акции которой оценены раз в пятнадцать-двадцать дороже других глобальных автомобильных гигантов именно благодаря достижениям в сфере информационных технологий.

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Что с экономикой

Безусловно, основной темой для финансовых рынков как было, так и остается снижение ставки ФРС и дискуссия о том, как быстро или медленно это будет происходить. И с этой точки зрения, все важные макроэкономические отчеты играют роль незаурядных катализаторов для рынка.

Главным событием этой недели стало обнародование Отчета о состоянии рынка труда в сентябре, который просто превзошел все надежды. Количество созданных рабочих мест составило 254 тысячи, при том, что ожидалось всего 150 тысяч. Уровень безработицы с 4,2% в августе снизился до 4,1%, а почасовая оплата труда выросла на 0,4%, как и в августе.

Значит, при таких данных вряд ли у ФРС в ближайшее время возникнет острая потребность снова снижать учетную ставку на 50 б.п., но, с другой стороны, экономика держится, «мягкая посадка» в силе и это тот случай, когда хорошие новости являются хорошими новостями.

Что дальше? А дальше, вдобавок к геополитическим вызовам, уже на следующей неделе начинается сезон квартальных результатов. Рынки изрядно разогреты, ждут чудес и каждое разочарование может дорого стоить. Ожидать можно чего угодно!