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4 октября 2024, 17:11 Читати українською

Денег много не бывает: нефть дорожает, а OpenAI вырос до $157 млрд

Как заканчивается неделя на фондовых рынках, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан. «Минфин» выбрал главное.

Как заканчивается неделя на фондовых рынках, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

В последнее время к традиционным дискуссиям о ставке ФРС и искусственном интеллекте, которые являются основными катализаторами для рынков уже много месяцев, добавились еще две:

  1. попытки Китая вернуться к высоким темпам экономического роста и
  2. война на Ближнем Востоке.

Именно эти факторы активно обсуждают инвесторы в последние недели, планируя, как дожить до Рождества, не только не потеряв кучу денег, заработанных с начала этого очень прибыльного года, а заработав еще немного. На финансовых рынках денег много не бывает!

Китайский прорыв

Стимуляционный пакет мер, провозглашенный Народным банком Китая (НБК), сделал свое дело, по крайней мере, частично.

Очевидно, что о возобновлении экономического роста бешеными темпами уже через неделю после объявления пакета говорить рано, но финансовый рынок, задача которого дисконтировать будущее к реалиям сегодняшнего дня, отреагировал значительным ростом: за пять дней индекс Шанхайской биржи вырос на 21%, а Гонконгской — на 14%. Впечатляет!

Большинство инвесторов считают, что пакет НБК — это лишь аванс, а основным блюдом станет комплекс фискальных мер, направленных на стимулирование экономики. Если так и будет, то китайский рынок вряд ли остановится на уровнях прошлой недели.

Ближний Восток и нефть

Конфликт на Ближнем Востоке еще раз напомнил миру о том, в какие опасные времена мы живем. Не будем вдаваться в политические аспекты проблемы, на эту тему уже много сказано, лучше сосредоточимся на ценах на нефть, колебания которых оказывают огромное влияние на все экономические и политические процессы в мире.

Только представьте, чем могут закончиться выборы в США, если в октябре цены на топливо на американских заправках взлетят к небесам! А цены растут: за последнюю неделю фьючерсы на нефть выросли более чем на 10% — до $78,26 за баррель.

Только после того, как президент Байден заявил, что власти США рассматривают, следует ли поддерживать удар Израиля по иранским нефтяным объектам, цена моментально взлетела на 5%, и это является наибольшим однодневным ростом со времен ранних этапов конфликта между Израилем и ХАМАС год назад.

Многие верят, что цены на нефть возрастут до $100 за баррель. При этом основные опасения связаны не с остановкой экспорта — Иран не является крупным экспортером в глобальном масштабе, а с проблемами, которые Иран может создать в Ормужском проливе, единственном выходе из Персидского залива в открытый океан и через который переваливают четверть всех объемов потребляемой в мире нефти и треть сжиженного газа.

Так что, как видите, перспективы не очень утешительные. В выигрыше разве что компании энергетического сектора — рост цен на нефть толкает вверх цены на их акции.

ИИ не сдает позиций

Среди корпоративных новостей невозможно не упомянуть достижения на ниве искусственного интеллекта (ИИ). OpenAI — один из самых известных стартапов отрасли — объявил о привлечении $6,6 миллиарда в очередном раунде финансирования, который оценивает компанию в $157 миллиардов долларов и является одним из крупнейших раундов сбора средств в истории финансовых рынков.

У еще одной известной компании, которая позиционирует себя как специалиста по ИИ и никак не хочет опускаться до уровня обычного автопрома, имею в виду Tesla, дела обстоят не так увлекательно.

Фактические поставки автомобилей в третьем квартале оказались хуже, чем ожидалось. Увидим, чем закончится долгожданное представление миру Robotaxi, которое сейчас является главной надеждой, мечтой и спасательным кругом компании, акции которой оценены раз в пятнадцать-двадцать дороже других глобальных автомобильных гигантов именно благодаря достижениям в сфере информационных технологий.

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Что с экономикой

Безусловно, основной темой для финансовых рынков как было, так и остается снижение ставки ФРС и дискуссия о том, как быстро или медленно это будет происходить. И с этой точки зрения, все важные макроэкономические отчеты играют роль незаурядных катализаторов для рынка.

Главным событием этой недели стало обнародование Отчета о состоянии рынка труда в сентябре, который просто превзошел все надежды. Количество созданных рабочих мест составило 254 тысячи, при том, что ожидалось всего 150 тысяч. Уровень безработицы с 4,2% в августе снизился до 4,1%, а почасовая оплата труда выросла на 0,4%, как и в августе.

Значит, при таких данных вряд ли у ФРС в ближайшее время возникнет острая потребность снова снижать учетную ставку на 50 б.п., но, с другой стороны, экономика держится, «мягкая посадка» в силе и это тот случай, когда хорошие новости являются хорошими новостями.

Что дальше? А дальше, вдобавок к геополитическим вызовам, уже на следующей неделе начинается сезон квартальных результатов. Рынки изрядно разогреты, ждут чудес и каждое разочарование может дорого стоить. Ожидать можно чего угодно!

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