Цена на золото поднялась выше $2000: почему оно будет дорожать еще полгода

Золото уже подорожало до максимума за год. Стоимость июньского фьючерса на Нью-Йоркской бирже Comex в четверг, 13 апреля, поднялась до $2060,8 за унцию. Это максимальный уровень цены на драгметалл с 8 марта 2022 г. Почему цена на благородный металл будет расти и дальше, пише т The Wall Street Journal.

В этот четверг цены на золото достигли максимума за год, при том, что инфляционные ожидания и не думают снижаться. Наиболее активно торгуемый фьючерсный контракт на золото достиг $2055.30 за тройскую унцию, прибавив 13% с начала года.

В первом квартале инвесторы вложили $653 млн в SPDR Gold Shares, крупнейший в мире ETF, обеспеченный физическим золотом. По данным Dow Jones, это самый большой квартальный приток по сравнению с $7.29 млрд в первом квартале 2022 года. За тот же период фонд вырос на 8%, что стало самым большим процентным приростом после трехмесячного периода, закончившегося в декабре 2022 года.

Акции компаний, добывающих драгоценные металлы, выиграли от роста цен на золото в этом году. Акции Newmont Corp. подскочили на 8.1%, акции Barrick Gold Corp., зарегистрированные в Канаде, — на 15%, а Kinross Gold Corp. — на 28%.

Что происходит в экономике и почему золото растет

Индекс цен производителей, который отражает состояние предложения по всей экономике, вырос в марте на 2.7% по сравнению с предыдущим годом, опустившись при этом с максимумов 2022 года.

Потребительская инфляция в марте выросла на 5% по сравнению с предыдущим годом, упав с многолетнего максимума, достигнутого в июне прошлого года, но это все еще намного выше нормы.

Банковский кризис. Несмотря на хорошие показатели по рынку труда, он усиливает опасения инвесторов в замедлении экономического роста. Особенно в краткосрочном периоде.

Снижения доходности казначейских облигаций. Взволнованные инвесторы в последнее время стали скупать казначейские облигации, пытаясь при этом разобраться в противоречивых сигналах о состоянии американской экономики. Это привело к падению доходности казначейских облигаций и повысило привлекательность золота, даже несмотря на то, что оно не приносит регулярного дохода, как облигации.

Ослабление доллара. Снижение доходности также ослабило доллар. Благодаря этому иностранным инвесторам стало выгоднее покупать золото, стоимость которого выражена в долларах. Фьючерсный контракт на золото с поставкой в следующем месяце вырос в этом году примерно на 12%, тогда как базовый индекс S&P 500 прибавил 8%.

Ожидание смягчения политики ФРС по ставке. Некоторые инвесторы расчитывали на то, что замедление роста и охлаждение инфляции вынудят ФРС отказаться от агрессивной монетарной политики.

Что говорят эксперты

«В последнее время наблюдается очень сильный рост», — говорит Мэтт Дмитришин, директор по инвестициям Telemus, который ожидает, что цены будут колебаться в диапазоне $1900 — $2100 в течение следующих 6−12 месяцев.

Он планирует воспользоваться более высокими ценами и продать часть активов из ETF на золото. В последние недели не было новых банкротств банков, а экономика продолжает оставаться сильной по многим показателям. Недавние прогнозы показывают, что чиновники ФРС ожидают роста ставки по федеральным фондам как минимум до 5.1%.

Брайан Джейкобсен, старший инвестиционный стратег Allspring Global Investments, заявил, что цены на золото растут из-за необычного сочетания ожиданий относительно снижения экономического роста и повышения инфляции.

«Суровая реальность встряхнула многих людей, показав, что мы не сможем достичь целевого уровня инфляции ни в этом, ни в следующем году. К сожалению, в то же время снижаются ожидания в плане роста», — отметил Джейкобсен.

Судя по протоколам заседаний Федеральной резервной системы, опубликованным на этой неделе, чиновники ожидают дальнейшего повышения краткосрочных процентных ставок с недавнего целевого показателя в 4.75% — 5%, однако рынки облигаций уже давно сомневаются в подобных намерениях.

«Есть основания полагать, что ФРС, скорее всего, откажется от ястребиной риторики, о которой они говорили. Рынок как бы говорит: „Здорово, но мы думаем, что вы капитулируете быстрее“», — считает Барт Мелек, глава отдела по сырьевым стратегиям TD Securities.

Потрясения в банковском секторе, произошедшие в прошлом месяце, также могут привести к изменению процентной ставки ФРС. Многие аналитики считают, что банки могут сократить объемы кредитования, ужесточив тем самым экономические условия. Это, в свою очередь, может вынудить ФРС отказаться от повышения ставки.