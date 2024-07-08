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8 июля 2024, 12:19 Читати українською

В мире царит нестабильность: почему сейчас хорошее время для инвестиций

Ряд рыночных мультипликаторов находятся на минимальных значениях, в мире нестабильность, а инвесторы не готовы рисковать: почему именно в этих условиях складываются самые лучшие возможности, чтобы вкладывать деньги, в колонке для ЕС рассказал сооснователь синдиката Toloka.vc Игорь Шойфот. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Ряд рыночных мультипликаторов находятся на минимальных значениях, в мире нестабильность, а инвесторы не готовы рисковать: почему именно в этих условиях складываются самые лучшие возможности, чтобы вкладывать деньги, в колонке для ЕС рассказал сооснователь синдиката Toloka.vc Игорь Шойфот.

Все знают, что сейчас крайне тяжелое время в мире: война в Украине, нестабильность и война на Ближнем Востоке, неопределенность, в связи с предстоящими выборами в США, китайско-тайваньский кризис, грозящий началом еще одной войны и, наконец, большое количество экономических проблем, вызванных всем вышеперечисленным. Так почему же сейчас самое лучшее время «разбрасывать камни» и инвестировать, если мы объективно проживаем далеко не лучший бизнес-цикл?

События на инвестиционном рынке, как и цикличность в мире или в жизни каждого конкретного человека, имеют свою последовательность: рынки растут, достигают максимума, снижаются и затем снова растут. Когда один цикл заканчивается, начинается следующий. Однако многие инвесторы либо не в состоянии признать, что фондовые рынки цикличные, либо забывают об окончании текущей рыночной стадии.

Покупать нужно дешево

Одно из важнейших правил в инвестировании звучит так: «покупать нужно, когда дешево, а продавать, когда дорого». Кстати, это важнейший принцип американского инвестора Уоррена Баффета, состояние которого на 2022 год оценивается в $104,4 млрд.

Так вот, если проанализировать мультипликаторы The SaaS Capital Index и BVP Cloud Index, то, по данным графиков, можно предположить, что основные индексы достигли своих минимальных значений — 6−8. Это те мультипликаторы, которые сейчас есть до годовых продаж, и на данный момент они демонстрируют замечательные позиции. А еще недавно приравнивались к отметкам 15−20 и даже выше.

Воздействие AI

Дефицит качественного и эффективного ПО стал стимулом развития технологий искусственного интеллекта (AI). И если с позиции бизнеса проанализировать такие направления, как медицина, юриспруденция, страхование, логистика и другие, то можно отметить, что технологии AI уже в сотни раз повысили эффективность и прибыльность, а также упростили многие бизнес-процессы. Поэтому опытные инвесторы просто не могут позволить себе упустить перспективные возможности, связанные с растущей ролью АI, и вкладывают средства в эти технологии, формируя уникальную инвестиционную среду.

Опыт венчурного инвестирования показывает, что хороший венчур за семь лет примерно в три раза увеличивает свою инвестицию. И это действительно очень хороший результат.

То есть, если у вас сейчас есть $50 тыс. и вы, например, готовы проинвестировать их в хороший технологический стартап, то через семь лет их можно уверенно превратить в $150 тыс.

Основные преимущества, которые открывает кризисное время

№ 1. Сложная ситуация среди стартапов

В связи с экономическим кризисом стартапам сейчас очень сложно развиваться. К сожалению, большинство из них перестают существовать. К нам приходят замечательные ребята с крутыми идеями и технологиями, но у них нет роста, им не удается правильно организовать бизнес-процессы, заканчиваются деньги, у них слишком высокий показатель burn rate, и, конечно, мы в них инвестировать не можем. Но также сейчас то время, когда стартапы, которые выживают, становятся очень сильными. И для нас это в определенной степени является естественным отбором.

№ 2. Сокращение количества инвесторов и инвестиций

Количество инвесторов сейчас резко уменьшилось, и суммы, которые вкладывают инвесторы, также уменьшились. Поэтому, соответственно, конкуренции между инвесторами стало гораздо меньше.

№ 3. Снижение конкуренции среди стартапов и возможности блиц-масштабироваться

Третье преимущество состоит в том, что из-за того, что сейчас инвестируют все меньше, маркетинговые бюджеты компаний тоже сократились. Поэтому стоимость покупки клиента уменьшается, и это очень круто для тех же компаний, которые умеют быстро расти, дешево покупать клиентов, побеждать конкурентов и тем самым блиц-масштабироваться, а также быстро на этом зарабатывать.

№ 4. Низкие оценки мультипликаторов

Для тех, кто хотел бы лучше разобраться, следует объяснить, что мультипликатор является производным финансовым показателем, с помощью которого оценивается финансовая привлекательность актива. Так вот, сейчас мы видим, что оценки низкие, согласно тем же мультипликаторам.

№ 5. Все циклично, и большие выходы с высокими мультипликаторами вернутся

Капитализм перестал быть плановой экономикой, капитализм цикличен.

Сейчас идет война, нестабильность в любой экономике мира, нет периода роста, очень небольшое количество выходов по низким мультипликаторам, поэтому сейчас пора инвестировать, поскольку компании недорогие.

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Но при этом нужно отдавать себе отчет, что хайп вернется, ведь не бывает капитализма с бесконечным хайпом. Период, когда все на «низах» вернется, вернутся и большие выходы с высокими мультипликаторами. И если опять же посмотреть на те же мультипликаторы SaaS Capital Index и BVP Cloud Index, то мы видим, что дно стабилизировалось и падения нет.

Автор:
Шойфот Игорь
Сооснователь синдиката Toloka.vc Шойфот Игорь
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
8 июля 2024, 12:31
#
«купувати треба, коли дешево, а продавати, коли дорого». Правильний вислів:)))
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0
Dzyamko
Dzyamko
8 июля 2024, 13:47
#
Какие инвестиции в стране с безработицей 20 30 процентов и ЗП 300 долларов 🤦
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