Топ-10 акций технологических компаний для инвестиций в ближайшие полгода

Аналитики Rosenblatt назвали лучшие акции технологических компаний для инвестиций во второй половине 2024 года, сообщает Investing.com. При этом из «Великолепной семерки» крупнейших технологических компаний США аналитики включили лишь одну. На какие компании рекомендуют обратить внимание эксперты, рассказывает «Минфин».

Лучшие идеи для инвестиций, по мнению аналитиков Rosenblatt:

Advanced Micro Devices (AMD). Производитель полупроводников находится на пути к завоеванию двузначной доли рынка вычислительных графических процессоров, несмотря на впечатляющую линейку чипов для искусственного интеллекта у конкурента — Nvidia. С начала года акции AMD выросли на 8%, а за последние 12 месяцев — на 43%. По данным MarketWatch, 39 аналитиков из 49, отслеживающих компанию, рекомендуют покупать ее акции.

Apple. Программное обновление с возможностями ИИ Apple Intelligence обеспечивает «уникальные» функции конфиденциальности, которые востребованы потребителями. У Apple есть шанс привлечь внимание к бренду и увеличить свою долю на рынке благодаря уникальному фокусу именно на защите данных, отмечали аналитики Rosenblatt. С начала года акции Apple выросли на 10,5%, а за последние 12 месяцев — на 12%. Из 47 аналитиков 31 советует покупать ее акции.

Applied Optoelectronics. Производитель волоконно-оптических кабелей может воспользоваться ростом интереса к технологиям ИИ и извлечь выгоду из его роста. По сравнению с началом года, акции потеряли 55% (и почти на столько же выросли за год). У акций четыре рейтинга: два — рекомендация покупать, два — держать.

Autodesk. Американский производитель промышленного ПО отчитался о росте доходов в первом квартале 2025 финансового года (завершился 30 апреля). Аналитики ожидают, что операционный денежный поток компании будет «иметь тенденцию к росту» в ближайшие кварталы. 16 из 26 экспертов рекомендуют покупать акции Autodesk, девять советуют держать их, и лишь один — продавать.

CrowdStrike. По мнению аналитиков, группа по кибербезопасности демонстрирует заметное увеличение темпов роста, во многом связанное с успешной работой своей основной платформы Falcon. С начала года акции компании выросли на 52%, а за последние 12 месяцев — почти на 170%. Их рекомендуют покупать 44 аналитика, еще четверо — держать.

Five9. Поставщик программного обеспечения для облачных контакт-центров — «привлекательная инвестиционная возможность», считают в Rosenblatt. Five9 дала «сбалансированный прогноз, который учитывает текущие экономические проблемы и в то же время прогнозирует сильное восстановление во втором полугодии», отметили аналитики. С начала года акции подешевели почти на 50% и на столько же — за последние 12 месяцев.

Harmonic. Поставщик видеосерверов и систем хранения данных продолжает доминировать на пути к следующему поколению широкополосного интернета, считают аналитики. С начала года акции подешевели почти на 10% и за последние 12 месяцев — почти на 30%. Все аналитики, которые следят за компанией, рекомендуют покупать акции Harmonic.

Micron. Производитель микросхем находится на пороге «одного из крупнейших циклов в истории» для чипов памяти из-за увлечения искусственным интеллектом. С начала года акции компании выросли на 55%, а за год — почти на 106%. Их рекомендуют покупать 34 аналитика, еще двое — держать, двое — продавать.

Rambus. Разработчик интерфейсов чипов производит модули DDR5 (пятое поколение оперативной памяти с удвоенной скоростью передачи данных), которые используются во многих серверах ИИ. Аналитики считают, что многие инвесторы недооценивают этот факт: акции Rambus торгуются по более низкой цене, чем они могли бы. У акций пять рекомендаций к покупке и две рекомендации держать акции. С начала года они подешевели на 16%, за год — на 10%.

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Qualcomm. По мнению аналитиков, производитель чипов лидирует в разработке следующего поколения вычислительных платформ, многие из которых оснащены передовыми технологиями генеративного искусственного интеллекта. С начала года акции компании выросли на 35%, а за последние 12 месяцев — на 65%. Их рекомендуют покупать 23 аналитика, еще 11 — держать, двое — продавать.