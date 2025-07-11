Страшно вкладывать деньги? — как сместить фокус со сбережений на инвестиции

Многие украинцы привыкли накапливать средства, так формировался менталитет сбережений. Но мир изменился — сегодня деньги, которые просто лежат, теряют свою ценность. Почему стоит сделать так, чтобы они работали, то есть перейти к менталитету инвестиций, MC.today рассказала эксперт и спикер по вопросам корпоративных и персональных финансов Елена Шепель. «Минфин» выбрал главное.

Так сложилось, что финансовые привычки украинцев формировались под влиянием нестабильности, неопределенности и множества кризисов. Мы испытывали несколько банковских дефолтов, экономические потрясения, падение валют и изменения курса. В результате люди сформировали менталитет сбережений и привыкли к нему — это уже как базовая настройка.

В современном мире деньги, которые просто лежат, быстро обесцениваются и теряют свою покупательную способность. А возможности для роста и приумножения капитала доступные, как никогда, благодаря доступу к информации, различным инвестиционным инструментам. Поэтому все больше людей готовы попытаться инвестировать.

Но для этого нужно развить в себе мышление инвестора и перейти к менталитету инвестиций.

Менталитет сбережений

Что такое менталитет сбережений? В целом это фокус на сохранении. Это идея, которая предполагает, что у человека есть основная цель — сохранить деньги от потери.

Это может проявляться по-разному, если у человека есть деньги. Она может, например, просто покупать наличную валюту — доллары, евро — и ничего с ними не делать. Иметь большие суммы, которые просто лежат, никуда не вложены.

Эти деньги откладываются где-нибудь или под матрас, или на так называемый черный день. Человек с менталитетом сбережений не доверяет банкам, финансовым инструментам и тому, что уже давно стало нормой, — инвестициям в фондовые рынки, криптовалютам, которые уже занимают место даже в структуре резервных фондов ряда стран. А здесь действительно есть с чем работать. За криптовалютами точно будущее — рынок начинают регулировать, в США уже можно криптовалютой официально рассчитываться чуть ли не за коммуналку.

Одним словом, это уже становится реальностью, но люди с менталитетом сбережений в это не верят и этого боятся.

В целом люди с таким менталитетом боятся рисков даже с минимальными суммами — даже с очень низкорисковыми инвестиционными инструментами. Им страшно потерять то, что у них есть, и поэтому они не доверяют даже очень консервативным инструментам.

Это естественная защитная реакция, часто основанная на опыте.

Когда человек, например, пережил гиперинфляцию в 1990-х, понес какие-то существенные потери в экономический кризис в 2008-м, в 2014-м. Кто-то пережил турбулентность уже военного времени, релокацию, потерю всего имущества — как, например, на ныне оккупированных территориях, когда люди должны были оставить все, что выстраивали на протяжении всей своей жизни. Поэтому трудно сказать, что эти люди мыслят очень нелогично, неправильно.

При этом важно понимать, что сейчас просто откладывать деньги недостаточно для того, чтобы защитить свое финансовое будущее. И следует постепенно переходить к менталитету инвестиций.

Что означает менталитет инвестиций

Это мышление, основанное на идее приумножения капитала. То есть задача — уже не просто сохранить средства, а увеличить их объем в долгосрочной перспективе.

Это не о мгновенном обогащении, это об игре в долгую. И люди с таким подходом не боятся вынуждать деньги работать. Они ищут способы для вложений, учитывая риски и глубину планирования.



Люди с менталитетом инвестиций:

Сознательно начинают использовать разные финансовые инструменты — от простейших депозитов, инвестиций в военные и государственные облигации до инвестиций в ценные бумаги на фондовых рынках, в недвижимость, в собственный бизнес или бизнес-проекты, вроде стартапов. Обязательно применяют диверсификацию — распределяют средства между разными активами для того, чтобы снизить риски. Понимают, что умеренный риск — это часть финансового роста, готовы к нему, и верят в перспективу, мысля стратегически и действуя стратегически. Инвестиции, по умолчанию, предусматривают риск, и чем больше ожидаемая доходность — тем выше его уровень. Чем меньше риски, к которым мы готовы, тем меньше заработки на том или ином инвестиционном инструменте. Здесь есть прямая зависимость. Не питают иллюзий о том, что можно быстро обогатиться. Постоянно учатся — овладевают новыми инструментами, следят за событиями в мире, они читают экономические, финансовые, политические новости для того, чтобы понимать, что происходит с капиталами. Обычно у них есть финансовый план — они четко понимают, до какого капитала хотят дойти, сколько нужно инвестировать, в течение какого периода времени при прогнозируемой прибыльностью — и так постепенно двигаются.

Почему важно переходить к менталитету инвестиций

Согласно неофициальному исследованию, у 54% украинцев вообще нет сбережений, а еще у 19% — есть накопления, которые покроют только один месяц расходов. Вот чему научиться накапливать и экономить деньги — это очень важно.

Однако этого уже недостаточно, чтобы деньги приносили дополнительный доход. Мир меняется быстро, и люди, которые остаются только в модели накоплений, по факту становятся беднее, потому что инфляция съедает часть покупательной способности.

Инвестиции на самом деле помогают защитить деньги от инфляции, получить пассивный доход, создать капитал, который в долгий срок будет работать на человека, а также повысить финансовую устойчивость даже в кризисные времена.

Люди с мышлением инвестора понимают, что в кризисное время стоимость их активов может просесть.

Фондовые рынки, например, падают во время каждого мирового кризиса, но со временем они возобновляются. И здесь важно не паниковать и не распродавать все свои активы. Потому что восстановление рынка — это закономерный процесс.

Вот откуда пошла фраза о том, что бедные беднеют в кризис, а богатые — богатеют. Вся идея в том, что люди с мышлением бедных, в попытках сохранить хоть что-то, распродают свои активы. А богатые их на просадке покупают по низким ценам и потом просто ждут, пока рынок естественно восстановится. Уже через год-два они могут существенно приумножить свой капитал.

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Как это сделать

1. Нужно постоянно изучать финансовую грамотность — есть консультации у экспертов, курсы, книги, разные подкасты, YouTube-каналы. Все это помогает людям разобраться в базовых инструментах — депозитах, облигациях, акциях, фондах, недвижимости, бизнесе и т. д.

2. Создать финансовую подушку безопасности, потому что инвестиции — это не о последних средствах, а о свободных, которые человек готов вкладывать себе в капитал.

Сначала есть смысл обеспечить себе резервный фонд на 3−6 месяцев расходов в стабильной валюте на счете или на депозите с возможностью в любой момент достать эти средства.

3. Начинать следует с малого. Когда человек переходит от менталитета сбережений к менталитету инвестиций, не стоит вкладывать сразу большую сумму.

Можно начать с $500−1 000 и выбрать консервативные инструменты — индексные фонды или ОВГЗ — и просто понаблюдать за своими реакциями, внутренним состоянием и результатами. А потом постепенно увеличивать суммы.

4. Диверсификация инструментов. Если человек инвестирует в ценные бумаги, то можно подобрать целый портфель, когда речь идет о криптовалютах — есть ряд монет.

5. Мыслить долгосрочно. Инвестиции — это стратегия на годы, а иногда и десятилетия.

6. Быть готовы к колебаниям и держать свои эмоции в пределах нормы. Это не значит полностью стать роботом и ничего не ощущать. Волноваться о своих активах — это нормально, но без перегибов.

У рынков всегда есть фазы роста и фазы падения — это естественный процесс. Поэтому очень важно сформировать план. И если рынок пошел вниз — не паниковать, а придерживаться плана и финансовой дисциплины.