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16 июля 2025, 15:40 Читати українською

Во что следует вкладывать в условиях неопределенности

Когда мы слышим слово «инвестиции», чаще всего представляем фондовый рынок, биржи, волатильные графики и советы из Youtube-каналов о «пассивном доходе». Однако сейчас, в условиях войны, затяжной неопределенности и морального истощения, инвестиция перестает быть финансовым термином. О нынешних инвестиционных приоритетах пишет для Э П Игорь Приходько, финансовый директор NovaPay.

Когда мы слышим слово «инвестиции», чаще всего представляем фондовый рынок, биржи, волатильные графики и советы из Youtube-каналов о «пассивном доходе».

Стоимость решений, которые не измеряются гривной

Я, как финансовый директор, привык оценивать эффективность инвестиций в цифрах: ROI, процентная ставка, рост портфеля. Однако не все решения, определяющие качество нашей жизни, можно посчитать в деньгах.

Способность адаптироваться, внутренняя устойчивость, здоровье, знание, репутация — не менее важные активы, чем ценные бумаги или депозиты. Они тоже нуждаются в системном вложении: времени, внимания, энергии. Самое главное — осознание того, что именно эти нематериальные инвестиции часто дают самую высокую отдачу в моменты кризиса.

Ниже — несколько направлений, которые я предлагаю рассматривать, как полноценные инвестиции в собственную стратегию жизни.

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Инвестиции в себя: образование, навыки, энергия

Образование — это не «галочка в резюме». Это инструмент выживания и развития в мире, где знания быстро обесцениваются. Новые языки, аналитическое мышление, навыки работы с данными, понимание принципов искусственного интеллекта, цифровая гигиена, навыки коммуникации — это уже не бонус, а базовый набор для конкурентного специалиста. Стоимость незнания — упущенные возможности, а иногда — упущенные доходы.

Инвестирование в себя — это также о физической и ментальной энергии. Если тело и мозг не выдерживают темпа, не поможет ни один сертификат в LinkedIn.

Инвестиции в качественный инструмент для работы

Когда моя родственница решила перейти во фриланс, она купила ноутбук, казавшийся ей дорогим и «слишком профессиональным». Однако он позволил ей расширить клиентскую базу, быть мобильной, работать более быстро и качественно. Инвестиция окупилась практически за первый квартал. Такие вложения не всегда «ощущаются», как инвестиции, но они оказывают прямое влияние на производительность, а следовательно, и на доход.

Инвестиции в отношения и репутацию

В кризисные времена сильнейший капитал — доверие. Не только к финучреждениям, но и человеческое. Профессиональные связи, команда, к которой можно обратиться в сложную минуту, — это тот самый социальный капитал, который годами формирует репутация.

Его нельзя купить, но его можно «строить» честной коммуникацией, открытостью, партнерским подходом, поддержкой других. Особенно в украинских реалиях, когда бизнес часто держится не только на договорах, но и на доверии.

Инвестиции в детей и близких

Психологи говорят: стабильность в семье — это самый сильный фактор долгосрочного успеха. Речь идет не только о материальных затратах.

Качественное образование для детей, время вместе, стабильная среда, в которой ребенок может расти, — это долгосрочные вложения, формирующие будущее страны. Это уже не об эмоциях, а о стратегическом видении, потому что сформированный, образованный и психически здоровый ребенок — это будущий инженер, военный, предприниматель, врач.

Инвестиции в безопасность и финансовую подушку

Все, что дает базовое чувство контроля, это инвестиция. Аптечка, генератор, страхование, подготовленный тревожный рюкзак. А еще — депозит, купленные облигации или отдельный счет с резервом на несколько месяцев на случай потери дохода.

Парадоксально, но именно столь незаметные, «недоходные» расходы часто позволяют избежать значительно больших потерь. Конечно, ощущение стабильности хорошо усиливают диверсифицированные финансовые инструменты: депозит в надежном банке, ОВГЗ или облигации стабильных и прибыльных предприятий.

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Вместо резюме: не прибыльность, а долгосрочность

Современное инвестирование уже не о «хитрых инструментах», а об ответственности за себя и свою траекторию. Это стратегия не выигрыша, а стабильности. Это не только о росте активов, но и об укреплении основы, на которой держится все остальное.

Поэтому, когда увидите очередную рекламу брокера или криптоплатформы, сделайте еще одну простую инвестицию: в себя. Вместо покупки актива, спросите: что сейчас поддержит мою стабильность, силу и способность двигаться дальше? Это и будет самым мудрым вложением в ваш капитал, который не рухнет, даже если рухнет рынок.

Источник: Минфин
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