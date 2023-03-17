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17 марта 2023, 15:04 Читати українською

Зачем J.P. Morgan спасает коллег от банкротства

Проблемы банковского сектора всколыхнули на этой неделе финансовый мир. Пока сектор держится на плаву благодаря государственным средствам и помощи коллег. Однако, распространение кризиса уже перечеркнуло часть наработок ФРС по борьбе с инфляцией, и может привести к отказу от повышения ставки, считает основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Проблемы банковского сектора всколыхнули на этой неделе финансовый мир.

Акулы Уолл-стрит спасают коллег

Начали с Silvergate, Silicon Valley и Signature, потом пришел черед швейцарского гиганта Credit Suisse, который сначала гордо рассказывал, что все нормально и проблем нет, а потом взял и одолжил 50 миллиардов франков у центрального банка Швейцарии, — пожалуй, чтобы стало совсем хорошо.

Пока ситуация менялась с «нормально» на «хорошо», акции Credit Suisse за день потеряли почти 25%, что вряд ли порадовало акционеров банка. Но им не привыкать: в последние годы банк столько всего пережил, столько законов нарушил, заплатив миллиарды долларов штрафов, что испугать их чем-то непросто. Вот вам и стойкость бренда «швейцарских банков»!

Последним в «параде банков» почти стал First Republic Bank, четырнадцатый по размеру в США, но, в конце концов, его не постигла беда коллег по цеху. В течение недели акции First Republic летели вниз с бешеной скоростью, и акционеры банка даже рассматривали возможность его продажи. В конечном итоге, продавать не пришлось, банк был спасен «старшими братьями» из Wall-Street.

Инициатором спасения выступил Джейми Даймон, СЕО J.P. Morgan Сhase, который уговорил коллег по цеху спасти First Republic, положив на депозит в нем немалые деньги. Инициатива была поддержана, и не только банкирами, но и на государственном уровне. В конце концов, J.P. Morgan, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo положили по $5 миллиардов, Goldman Sachs и Morgan Stanley — по $2,5 миллиарда, еще $5 миллиардов поступило от других пяти банков. Всего вышло $30 миллиардов, и банк был спасен!

А почему бы и не помочь коллегам, когда все равно правительство может гарантировать выплату депозитов в полном объеме? Кстати, это уже не первая попытка Даймона спасти кого-то. В 2008 году он купил обанкротившиеся Bear Stearns и Washington Mutual, что, в конце концов, помогло стать J.P. Morgan Chase крупнейшим банком Америки.

ФРС снова вливает деньги

Спасение банка коллегами — это, без сомнения, гораздо лучше, чем за счет налогоплательщиков, но есть опасения, что на этом история банковского кризиса не закончится, и, в конечном итоге, за все заплатят именно налогоплательщики. Хотя, пока тон американских чиновников достаточно оптимистичный, и по мнению Джерома Пауэлла, главы ФРС, и Джанет Йеллен, министра финансов США, «банковская система демонстрирует устойчивость». Так-то оно так, но хочется добавить, что эта «устойчивость» сопровождается вливанием в банковскую систему огромных денег.

За прошедшую неделю американские банки, чтобы удержаться на плаву и продемонстрировать «устойчивость», одолжили с «discount window» — программы краткосрочного кредитования ФРС — $153 млрд. За неделю до начала банковского кризиса объемы займов составляли $4,58 млрд. Почувствуйте разницу! Предыдущий максимум, когда банки за неделю одолжили $111 млрд, был достигнут во время кризиса 2008 года. Еще $12 млрд банки одолжили из новой программы кризисной поддержки Bank Term Funding Program, которая была создана в минувшее воскресенье. Еще $143 млрд поступило от FDIC — федерального агентства по страхованию вкладов — для спасения SVB и Signature Bank. В итоге, получается более $300 млрд.

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Итак, только за одну неделю кризиса «устойчивой» банковской системы баланс ФРС вырос на $300 миллиардов, сведя на нет четыре месяца достижений программы количественного сокращения ФРС (QT), цель которой — борьба с растущими ценами. Половина достижений программы с самого начала уничтожена и это, мне кажется, ставит под угрозу успехи ФРС в преодолении инфляции.

Как ФРС отреагирует на кризис

Можно ли считать, что кризис в банковской индустрии преодолен? Думаю, что для четкого ответа у нас слишком мало информации. Не уверен, что даже руководители ФРС и Министерства финансов США видят полную картину. Кстати, в Европе ситуация, думаю, похожая. Поговорить и сделать прогноз (угадать), конечно, можем, но думаю, что все эти разговоры и догадки мало чего стоят. Слишком много переменных в этом уравнении, чтобы полностью все учесть, даже, если ты очень приближенный к ФРС человек.

Наверное, многое будет зависеть от того, какое решение примет ФРС на следующей неделе по процентной ставке. Перед Пауэллом стоит непростая дилемма: оставить все без изменений — это перечеркнуть собственные заявления о решительной борьбе с инфляцией, повысить ставку даже на 25 б.п. — сделать жизнь компаний и банков более сложной, что еще опаснее на фоне банковского кризиса.

На мой взгляд, правильно было бы повысить, разделив проблемы банков и угрозу инфляции. Так, как это сделала в четверг Кристин Лагард, глава ЕЦБ, продемонстрировав последовательность монетарной политики. Будет ли последовательным Пауэлл — это вопрос! Но, по моему мнению, если повышения не будет, то последствия могут быть достаточно неприятными: инфляция активов, особенно рискованных, продолжится, мы уже видим, как растут криптовалюты и убыточные технологические компании, инфляционные ожидания тоже могут вырасти. Но Пауэллу и Co виднее, поэтому лучше просто подождем решения. Вряд ли кто-то в мире может сейчас дать обоснованный прогноз, чем закончится следующее заседание ФРС, от которого даже больше, чем всегда, зависит судьба финансовых рынков.

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Ну и самое важное: Pornhub (только не говорите, что вы не знаете, что это такое) был приобретен канадским фондом прямых инвестиций с красноречивым названием Ethical Capital Partners. Теперь будет не просто порно, а нравственное порно. И в отличие от банков, этой индустрии пока ничего не угрожает!

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
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Комментарии - 1

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Vasssiliy
Vasssiliy
17 марта 2023, 15:39
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Только 50 миллиардов, не миллионов… 50 миллионов для Креди свисс и на скрепки для офиса, думаю, не хватит, не то что кризис ликвидности преодолеть)
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