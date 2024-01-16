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16 января 2024, 7:20 Читати українською

Золотой запас: сколько заработали инвесторы в золото в 2023 г и можно ли повторить этот успех

Золото закрыло 2023 год с годовым приростом — впервые за три года. Драгоценный металл поднялся примерно на 13%. Хватит ли у него запала расти и дальше, рассмотрим подробнее.

Источник: https://www.zolotoy-zapas.ru/news/market-analytics/zoloto-zavershilo-2023-god-s-prirostom-chego-zhdat-v-2024-godu/Для инвестировавших в золото 2023 год оказался очень удачным. Особенно для тех, кто покупал его осенью 2022 года, когда цена проседала до уровней около $1650 за тройскую унцию, или в начале октября 2023 года, когда золото стоило порядка $1825 за унцию.

Для инвестировавших в золото 2023 год оказался очень удачным.

Закрыв свои спотовые контракты сейчас, на момент написания статьи 15 января 2024 года ($2053,05 за унцию), они получили бы порядка $403,05 и $228,05 на унции соответственно.

Динамика цены на золото


Цена на золото в 2023 году отражала происходящее в мировой геополитике и экономике. Война в Украине, противостояние США-Китай вокруг Тайваня, сохранение все еще высоких показателей инфляции в большинстве ведущих стран мира, нападение ХАМАС на Израиль с последующей ответной военной операцией в Секторе Газы, бюджетный кризис в Германии и США, а также возможный скорый разворот ФРС США в отношении процентных ставок вот неполный перечень проблем, которые которые пришлось решать политикам и экономистам и переживать человечеству.

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Не удивительно, что напуганные такими вызовами, инвесторы реагировали ростом спроса на желтый металл, как на актив-убежище.

Причем, в этом процессе участвовали как центробанки ведущих стран мира, профессиональные игроки и спекулянты, так и рядовые инвесторы. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), только за январь — сентябрь 2023 года центробанки купили 800 тонн золота или на 14% больше, чем годом ранее. Данных за весь 2023 год пока еще нет, но аналитики называют общий объем покупок золота центробанками в не менее 1000 тонн.

Самым активным покупателем желтого металла был Китай — 181 тонны за 9 месяцев 2023 года и общими резервами в золоте 2192 тонн, что эквивалентно 4% от общего объема мировых резервов. На втором месте была Польша, которая за этот периодприобрела 105 тонн золота, и обгоняет по размерам свего залотого запаса, например, ту же Саудовскую Аравию.

Топ-20 стран по размеру золотого запаса (3 кв. 2023 г)

Место в рейтинге/страна Объем золотого запаса (т) Размер золотого запаса ($) и соотношение к общим резервам
1 США 8 133,46 489 133,74 (68,22%)
2 Германия 3352,65 201 623,07 (67,34%)
3 Италия 2451,84 147 449,64 (64,41%)
4 Франция 2436,88 146 551,80 (66,09%)
5 рф 2332,74 140 287,50 (24,67%)
6 Китай 2191,53 131 795,43 (3,98%)
7 Швейцария 1040 62 543,91 (7,65%)
8 Япония 845,97 50 875,51 (4,11%)
9 Индия 800,78 48 157,71 (8,13%)
10 Нидерланды 612,45 36 832,02 (56,06%)
11 Турция 478,97 28 804,60 (27,38%)
12 Тайвань 423,63 25 476,21 (4,38%)
13 Узбекистан 383,81 23 081,97 (74,4%)
14 Португалия 382,63 23 010,89 (70,73%)
15 Польша 333,71 20 068,84 (11,15%)
16 Саудовская Аравия 323,07 16 933,64 (4,3)
17 Великобритания 310,29 18 660,18 (10,95%)
18 Казахстан 309,38 18 605,42 (58,36%)
19 Ливан 286,83 17 249,75 (54,45%)
20 Испания 281,58 17 311,60 (17,25%)

По оценкам Всемирного совета по золоту

Аналитики не сомневаются, что ведущие покупатели продолжили пополнять свои запасы золота. А значит, взлет его котировок выше психологического порога в $2000 за унцию был не случаен. Именно в моменты проседания ценников на рынок выходили основные игроки и скупали ситуативно подешевевший благородный металл, что и приводило к быстрым взлетам цен на него.

Дополнительным «топливом» для роста котировок были катаклизмы 2023 года — от войн до политических конфронтаций.

Что будет влиять на «золотые» цены в 2024 году

В условиях повышенной турбулентности во всем мире потенциал роста цен на золото явно не исчерпан.

Что особенно важно для оценки перспектив «желтого металла» в 2024 году — это то, что почти четверть центробанков мира будет наращивать золотые резервы в ближайшие 12 месяцев, то есть, как минимум, до октября 2024 года. — Об этом говорится в свежем отчете WGC. По разным оценкам, такая активность центробанков может добавить 10% к цене золота в наступившем году.

Очень зависимым будет поведение американских и европейских инвесторов в золото от ситуации по паре евро/доллар на международных рынках и уровня инфляции.

Дело в том, что за счет скачков этой пары и частично различной скорости реакции инфляционных процессов в ЕС и в США на действия ФРС и ЕЦБ, в евро цена золота в 2023 году выросла приблизительно на 9,57% (фиксировались данные за 28 декабря 2023 года), а в долларах США по состоянию на ту же дату — на 13,84%.

То есть, если посмотреть на подобные инвестиции глазами европейских и американских инвесторов в золото, уровень перекрытия роста стоимости золота «местной» инфляции в США и в Европе выглядит по-разному. По итогам прошлого года американские инвесторы в золото оказались более «эффективными» в борьбе с местной инфляцией, нежели европейские. Хотя стоит соотношению пары евро/доллар провести одно-два серьезных ралли и пересчет эффективностей вложений в золото в Европе и Штатах относительно местных инфляций может стать совершенно другим.

Это означает, что в 2024 году, при сохранении нынешних тенденций, настроения инвесторов по вложению в золото будут иметь еще и географический оттенок.

В 2024 году будет расти и стремление ФРС США (частично, и ЕЦБ) к снижению процентных ставок, если национальные потребительские цены будут снижаться. Как правило, это положительно сказывается на цене золота — актива, не приносящего процентного дохода, а выигрывающего за счет роста своей стоимости.

Ведь на фоне геополитических и военных рисков постепенное снижение процентных ставок регуляторов приведет к понижению доходности вкладов и других вложений в процентные активы, привязанные к ставкам ФРС США и ЕЦБ. В таком случае часть средств консервативных инвесторов начнет перетекать из вкладов в банках и частично с фондового рынка в сектор золота, как потенциально растущего актива, подкрепленного еще и постоянными покупками центробанков. Это увеличит спрос на золото и снова сыграет «на повышение».

Кроме этого, часть стран в силу разных причин начинают снижать в своей торговле и расчетах долю доллара, что постепенно увеличивает ликвидную массу американской валюты в мире. Это тоже является «топливом» для роста цен на золото, как альтернативы доллару.

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Важным аспектом для золота в 2024 году будут и ожидания инвесторов по срокам изменения процентных ставок ФРС. После декабрьского заседания Федрезерва и недавних умеренных данных по инфляции в Штатах и Еврозоне рынок, да и сами чиновники, значительно снизили свои ожидания по срокам понижений ключевых процентных ставок.

Американские инвесторы теперь ожидают первого понижения процентных ставок уже в марте 2024 года, а чиновники ФРС США — с лета 2024 года. Поскольку крупнейшая экономика ЕС, Германия, уже практически находится в состоянии рецессии, то ЕЦБ ожидаемо также начнет снижать процентные ставки. Это уже привлекает на рынок золота дополнительные средства спекулянтов, которые в эпоху высоких ставок в 2023 году еще отдавали предпочтение другим инструментам.

Так что у золота достаточно радужные перспективы на 2024 год, так как основная часть экономических, геополитических и, к сожалению, военных событий — подталкивает инвесторов к вложениям в активы-убежища.

Насколько вырастет золото, будет зависеть от ряда факторов:

  1. как скоро и насколько упадут процентные ставки и как поведет себя доллар на валютном рынке относительно евро.

  2. геополитическая напряженность, война, а также уровень инфляции и показателей экономики США, ЕС и Китая;

  3. объемы покупок золота в резервы центральными банками и частными инвесторами;

  4. выборы в США, решение проблемы покрытия дефицита американского бюджета и потолка госдолга;

  5. поведение частных инвесторов;

  6. рост эксплуатационных расходов основных золотодобывающих компаний на фоне роста спроса со стороны промышленности и ювелирного бизнеса.

Три варианта развития событий

По моему прогнозу, есть три варианта развития ситуации с золотом в 2024 году:

Негативный для цен на золото, но позитивный для всего человечества — геополитическая напряженность снижается. Война в Украине, а также конфликты вокруг Тайваня, в Сирии, Секторе Газы и в части остальных «горячих точек» — переходят в фазу конструктива, рф покидает территорию Украины.

Снижение военных угроз и перестройка мировой экономики на восстановление активизируют фондовый рынок и инвесторы начинают выходить из актива-убежища в более перспективные направления вложения средств. В этом случае котировки золота постепенно снижаются к цели в $1600−1730 за тройскую унцию к концу 2024 года.

Позитивный для золота, но очень опасный для мировых перспектив — геополитическая, экономическая, военная и социальная напряженность только усиливаются.

Экономические и политические дисбалансы приводят к дополнительным очагам военных конфликтов с нарастанием угрозы ядерных ударов, крупнейшие мировые игроки замыкаются на решении национальных проблем. В итоге спрос на золото возрастает как в силу дополнительных страхов частных инвесторов, так и за счет действий центробанков, которые все активнее избавляются в своих резервах от фиатных валют, параллельно с этим используя все больше «печатный станок» для покрытия растущих военных и социальных затрат.

В итоге, спрос на золото подталкивает цены к уровням от $2450 до $2700−2800 за унцию к концу 2024 года.

Наиболее вероятный. Уровень напряженности в мире сохраняется на текущем уровне без появления новых «горячих точек» и ядерного шантажа.

Фактор геополитики остается главным маркетмейкером на всех рынках, в том числе и на рынке золота. В моменты относительной стабильности во время переговоров по выходу из кризисов и появления компромиссных решений по экономическим вопросам золото остается в пределах коридора от $1780 до $2150 за унцию.

После начала периода снижения процентных ставок ФРС США и ЕЦБ (ближе к лету 2024 года) цена золота начинает расти к цели в пределах коридора $2230-$2340 за унцию к концу 2024 году.

Если глобальная проблема выхода человечества из кризиса останется нерешенной и в 2024 году, интерес к золоту сохранится и в 2025 году с целью в $2500−2700.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
16 января 2024, 8:19
#
13% річних росту вперше, за три роки… Чи можна повторити такий успіх? Як два пальці… 13% на дистанції три роки… 4% річних — валютний депозит чи облігації. А з врахуванням, що доллар зжерла інфляція, яка за 3 роки була вищою, ніж 13%, то чи можна повторити такий успіх? А потрібно?
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