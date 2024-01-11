Колыбель мемных акций Reddit и другие: 5 самых ожидаемых IPO в 2024 году

Рынок IPO в 2022 и 2023 гг. пережил самое большое снижение за последнее десятилетие. Количество IPO за два года составило 71 и 108 соответственно. Для сравнения: в 2021 году было проведено 397 IPO. Как изменится рынок IPO в этом году, и какие ключевые компании планируют выйти на биржу, рассказал в статье для «Минфина» инвестиционный эксперт Евгений Пилипец.

Тенденции рынка и возможности IPO

Ожидается, что рынок первичных публичных размещений акций США в 2024 году начнет постепенно восстанавливаться после «засухи» последних двух лет.

На мой взгляд, у рынка IPO сильный потенциал в таких сферах: искусственный интеллект, корпоративное облачное программное обеспечение, финансовые технологии и космические технологии. Не исключаем возможности проведения IPO компаниями, связанными с Илоном Маском. Starlink, возможно, является главным кандидатом на проведение публичного размещения акций. Компании, связанные с искусственным интеллектом, OpenAI и Anthropic, привлекательны для инвесторов.

Несмотря на некоторые положительные тенденции, мы не ожидаем, что рынок полностью восстановится. Почему? Розничные инвесторы, которые покупают акции после IPO, вошли в петлю расходов и потратили $2,1 трлн сбережений с августа 2021 года, а теперь их сбережения составляют примерно $100 млрд.

В 2024 году ожидается от 120 до 170 IPO, которые принесут от $20 млрд до $45 млрд. Эта цифра прогнозная на основе слухов и обсуждений, и фактические показатели могут значительно отличаться.

Самые ожидаемые кандидаты на IPO в 2024 году

Shain

Китайская онлайн-компания модной одежды. Это безусловный лидер на рынке «быстрой» моды. Бизнес построен таким образом, что доставка товаров непосредственно из производств в Китае производится потребителям на Западе. У компании 11 тыс. работников. В 2022 году Shein заработала $22,7 млн, за 6 месяцев 2023 года — $14,7 млн.

Сообщается, что компания конфиденциально подала заявку на IPO в США в конце 2023 года. Андеррайтерами выступят Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley. Базирующаяся в Сингапуре Shain получила оценку примерно в $66 млрд в раунде финансирования в 2023 году. По данным Bloomberg, сейчас компания рассчитывает на оценку до $90 млрд. Если Shein проведет IPO, то станет одной из самых дорогих публичных китайских компаний, которые разместили свои ценные бумаги на бирже в США.

Reddit

Американская социальная сеть планирует провести IPO в первом квартале 2024 года. Компания подала первую заявку на проведение IPO еще в 2021 году, но этот процесс был поставлен на паузу, так как рыночные условия стали заметно хуже.

В настоящее время Reddit уделяет внимание аспекту прибыльности. За этот период количество активных пользователей увеличилось с 52 млн до 70 млн. После раунда финансирования в 2021 году компанию оценили в $10 млрд. Reddit привлек к работе над запланированным IPO инвестбанки Morgan Stanley и Goldman Sachs, и смог получить оценку в $15 млрд.

Plaid

Американская финансово-технологическая компания, которая позволяет компаниям, которые предоставляют финансовые услуги, получать доступ к банковской информации клиентов. Стоимость компании к концу 2021 года составила $13 млрд. «IPO станет важной вехой, которую мы рассматриваем в будущем, но не можем раскрыть ближайшие сроки», — заявил представитель Plaid.

В конце 2022 года компания уволила около 20% своего персонала. Этот шаг можно считать благоприятным, потому что компания планирует выйти на биржу. Это также может сигнализировать о том, что затраты приводят к беспокойству, а увеличение прибыли является приоритетом.

Skims

Американская компания по производству корректирующей одежды, сооснователем которой является Ким Кардашьян. Компанию оценили в $4 млрд после июльского раунда финансирования, что в три раза больше, по сравнению с 2021 годом. Skims привлекла от инвесторов $670 млн США, а чистый объем продаж составил в 2023 году около $750 млн.

Меньше чем за пять лет компания Ким Кардашьян прошла путь от нулевых продаж до $750 млн, а недавно привлекла капитал, оценив компанию в $4 млрд. Skims выделяется благодаря своим рыночным позициям и быстрому масштабированию за короткий период. Для инвесторов компания представляет срез современных тенденций в сфере розничной торговли и потребления.

Kaspi

Казахстанская финтех-компания. Kaspi.kz — самое известное потребительское мобильное приложение в Казахстане с 13,5 млн активных пользователей в среднем в месяц. Morgan Stanley, JP Morgan и Citigroup выступят, как ведущие андеррайтеры. Приложение предоставляет бесперебойные и удобные финансовые услуги для удовлетворения ежедневных потребностей пользователей.

Размер и ценовой диапазон возможного предложения еще не определены, они будут зависеть от рыночных условий. Ценные бумаги Kaspi уже торгуются на биржах в Алма-Ате и Лондоне.

Чистая прибыль в размере $1,3 млн демонстрирует прибыльность, инвесторы и эксперты отрасли будут внимательно следить за показателями акций, когда они выйдут на рынок.

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У компании клиентоориентированный подход и разнообразный портфель услуг, что продолжает стимулировать расширение и обеспечивает стабильную ценность для акционеров в долгосрочной перспективе.

Компания ставит целью обслуживать 100 млн пользователей во всем мире, что отражает агрессивную стратегию расширения компании на международном рынке.