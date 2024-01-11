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11 января 2024, 10:12 Читати українською

В США впервые разрешили ETF на биткоин

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США одобрила запуск 11 биржевых фондов (ETF), инвестирующих непосредственно в биткоины. Ожидается, что это станет знаковым событием для сектора цифровых активов и откроет доступ к крупнейшей криптовалюте на традиционном финансовом рынке США и за его пределами.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США одобрила запуск 11 биржевых фондов (ETF), инвестирующих непосредственно в биткоины.

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Кому разрешили торговлю акциями

SEC разрешила фондам от всех компаний-претендентов, включая BlacrRock и Fidelity Investments, начать торговлю акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), NASDAQ и Чикагской бирже опционов (CBOE) с 11 января.

Чем важен спотовый ETF на биткоин

Различные биржевые фонды (exchange traded fund, ETF), в том числе на золото, располагают активами под управлением на триллионы долларов. В криптовалютном сообществе принято считать, что даже небольшой процент этого капитала может в перспективе повлиять на глобальный крипторынок. После одобрения спотовых ETF на биткоин спрос на криптовалюту должен возрасти: при покупке акций фондов подразумевается поставка биткоина как базового актива, то есть его прямая покупка на рынке, влияющая на курс.

Читайте: X-аккаунт SEC сломали для публикации фейкового одобрения биткоин-ETF

Решение было принято спустя сутки после того, как в аккаунте SEC в X (ранее Twitter) появилось фейковое сообщение о том, что агентство одобрило ETF. Через несколько минут после появления публикации регулятор заявил, что аккаунт был взломан. Это привело к резким колебаниям курса биткоина, который реагировал резкими скачками на каждое из заявлений.

Предыстория

Регулятор больше десяти лет не давал одобрения на запуск ETF, отслеживающих спотовую цену биткоина, с тех пор как еще в 2013 году первый подобный фонд решили создать братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс — ныне владельцы криптовалютной биржи Gemini. В июне 2023 года заявку на регистрацию биткоин-ETF подала крупнейшая в мире управляющая компания BlackRock.

Решение в пользу биткоин-фондов было принято после того, как компания Grayscale Investments одержала ключевую победу над SEC в суде.

Федеральный апелляционный суд отменил отказ SEC в удовлетворении заявки Grayscale на превращение ее существующего биткоин-траста в полноценный ETF. Суд назвал отказ «произвольным и капризным», поскольку представители SEC не смогли привести убедительные аргументы в пользу запрета на спотовые фонды. Еще в 2021 году SEC одобрила несколько ETF, позволяющих инвесторам спекулировать на фьючерсах на биткоины, но акции таких ETF не имеют прямого влияния на рынок биткоина.

Как отреагировал курс биткоина

Курс биткоина отреагировал на новость об одобрении ETF незначительным понижением. Цена второй по капитализации криптовалюты-Ethereum (ETH) — наоборот, выросла в ожидании положительного решения относительно своих ETF и впервые с весны 2022 достигла отметки $2500. Заявки на спотовые Ethereum-ETF с ноября 2023 находятся на рассмотрении в SEC.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+11
Злий Інвестор
Злий Інвестор
11 января 2024, 10:27
#
Ти диви. Все ж таки продавили…
+
+6
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
11 января 2024, 12:21
#
Щось не видно цього на ціні. Раніше лиш думка про це, прозорий натяк на погодження штовхав битка на 10% вверх, а реальне погодження поки ніяк… це ще раз показує, що там все не ринково, там керують ручками.
+
0
Criptor82
Criptor82
11 января 2024, 13:46
#
Не видно, тому що рішення по ETF вже враховано в ціні. Зростання почалось після рішення суду по справі Grayscale. Наразі період фіксації прибутку з боку тих хто брав біток по ціні 28−37 тис.$ Да і нелогічно чекати, що інституційні інвестори відразу кинуться купувати акції ETF. Ринок так не працює, буде корекція спочатку. А потім побачимо:)
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