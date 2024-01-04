По рыночной капитализации BYD Co. составляет лишь десятую часть Tesla Inc., но именно эта компания только что вырвалась вперед и стала крупнейшим в мире производителем электрокаров. Своим следующим шагом она собирается вырваться из китайского рынка и покорить мир, пишет Bloomberg. «Минфин» публикует перевод статьи.
Малоизвестная китайская компания уже продает больше электромобилей чем Tesla
Для многих BYD все еще остается малоизвестным автомобильным брендом, преимущественно знакомым из статей об инвестициях Уоррена Баффета в китайского производителя электромобилей в 2008 году.
Тем не менее, огромный объем продаж в Китае в сочетании с их ростом за рубежом привели к тому, что BYD опередила своего американского конкурента в четвертом квартале — 526 тыс. поставленных авто против 484,5 тыс. у Tesla.
Объем продаж BYD и Tesla в конце прошлого года
Источник: Bloomberg. BEV — электромобили на аккумуляторных батареях. PHEV — гибриды; ICE — авто на двигателях внутреннего сгорания.
Добавьте к этому грузовики, автобусы и гибриды, которые используют бензиновые двигатели для увеличения запаса хода, и общий объем продаж BYD на 75% превысит количество автомобилей только с аккумуляторами — 918 тыс.
Что еще более важно, почти по всем финансовым показателям китайская компания либо продвигается вперед, либо опережает своего американского конкурента.
В то время как многие конкуренты испытали трудности во время волны скидок, охватившей сектор электромобилей за последний год, BYD процветает. В отличие от Tesla, которая годами накапливала убытки, прежде чем стать прибыльной в 2019 году, BYD почти никогда не сообщала об отрицательной операционной прибыли — и в третьем квартале прибыль была немного ниже результата американской компании в $1,76 млрд.
Обладая собственной цепью поставок аккумуляторов и сосредотачиваясь на более дешевых элементах, использующих большое количество железа и фосфата вместо дефицитного кобальта и никеля, компании удалось повысить маржу, даже когда стоимость материалов выросла.
Операционная прибыль BYD и Tesla за последние 10 лет
Источник: Bloomberg
Рентабельность инвестированного капитала, показатель, показывающий, насколько успешна компания в получении прибыли от своих активов, также является лучшей среди массовых автопроизводителей во всем мире и постоянно росла в последние 18 месяцев, опередив Tesla.
ROIC BYD и Tesla
Источник: Bloomberg
Можно было бы ожидать, что такая эффективность приведет к эйфории акционеров, благодаря которой компанию Илона Маска оценивают в 64 раза выше соотношения цены и прибыли. Но до этого далековато: хотя коэффициент P/E BYD составляет 13,5 и это выше, чем 7,95 в индексе Hang Seng, китайская компания оценивается ниже индийской Tata Motors Ltd. и не намного выше Toyota и Ford.
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BYD уже открывает свои горизонты далеко за пределы Китая: в декабре каждый десятый автомобиль компании был продан за границей по сравнению с каждым 40-м в июле 2022 года.
В прошлом месяце производитель электромобилей объявил об открытии нового завода в Венгрии, а также готовится к производству в Мексике. Такие инвестиции будут отражением японских и южнокорейских автопроизводителей, обходивших протекционистские пошлины с 1980-х годов, строя производственные линии на ключевых рынках.
Источник: Bloomberg
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Если траектория работы компании верна, относительно малоизвестная вне Китая BYD вот-вот кардинально изменит свой статус.
Вскоре наступит то время, когда мы сможем посмотреть на 2024 год и вспомнить его как год, когда малоизвестная китайская BYD стала в один ряд с такими гигантами как Tesla, Hyundai, Toyota, Volkswagen и Ford. Которые тоже когда-то начинали с того, что были малоизвестными автомобильными брендами.
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