Малоизвестная китайская компания уже продает больше электромобилей чем Tesla

По рыночной капитализации BYD Co. составляет лишь десятую часть Tesla Inc., но именно эта компания только что вырвалась вперед и стала крупнейшим в мире производителем электрокаров. Своим следующим шагом она собирается вырваться из китайского рынка и покорить мир, пишет Bloomberg. «Минфин» публикует перевод статьи.

Для многих BYD все еще остается малоизвестным автомобильным брендом, преимущественно знакомым из статей об инвестициях Уоррена Баффета в китайского производителя электромобилей в 2008 году.

Тем не менее, огромный объем продаж в Китае в сочетании с их ростом за рубежом привели к тому, что BYD опередила своего американского конкурента в четвертом квартале — 526 тыс. поставленных авто против 484,5 тыс. у Tesla.

Объем продаж BYD и Tesla в конце прошлого года

Источник: Bloomberg. BEV — электромобили на аккумуляторных батареях. PHEV — гибриды; ICE — авто на двигателях внутреннего сгорания.

Добавьте к этому грузовики, автобусы и гибриды, которые используют бензиновые двигатели для увеличения запаса хода, и общий объем продаж BYD на 75% превысит количество автомобилей только с аккумуляторами — 918 тыс.

Что еще более важно, почти по всем финансовым показателям китайская компания либо продвигается вперед, либо опережает своего американского конкурента.

В то время как многие конкуренты испытали трудности во время волны скидок, охватившей сектор электромобилей за последний год, BYD процветает. В отличие от Tesla, которая годами накапливала убытки, прежде чем стать прибыльной в 2019 году, BYD почти никогда не сообщала об отрицательной операционной прибыли — и в третьем квартале прибыль была немного ниже результата американской компании в $1,76 млрд.

Обладая собственной цепью поставок аккумуляторов и сосредотачиваясь на более дешевых элементах, использующих большое количество железа и фосфата вместо дефицитного кобальта и никеля, компании удалось повысить маржу, даже когда стоимость материалов выросла.

Операционная прибыль BYD и Tesla за последние 10 лет

Источник: Bloomberg

Рентабельность инвестированного капитала, показатель, показывающий, насколько успешна компания в получении прибыли от своих активов, также является лучшей среди массовых автопроизводителей во всем мире и постоянно росла в последние 18 месяцев, опередив Tesla.

ROIC BYD и Tesla

Источник: Bloomberg

Можно было бы ожидать, что такая эффективность приведет к эйфории акционеров, благодаря которой компанию Илона Маска оценивают в 64 раза выше соотношения цены и прибыли. Но до этого далековато: хотя коэффициент P/E BYD составляет 13,5 и это выше, чем 7,95 в индексе Hang Seng, китайская компания оценивается ниже индийской Tata Motors Ltd. и не намного выше Toyota и Ford.

Читайте также: Украинцы стали больше покупать электромобили: какие модели самые популярные

BYD уже открывает свои горизонты далеко за пределы Китая: в декабре каждый десятый автомобиль компании был продан за границей по сравнению с каждым 40-м в июле 2022 года.

В прошлом месяце производитель электромобилей объявил об открытии нового завода в Венгрии, а также готовится к производству в Мексике. Такие инвестиции будут отражением японских и южнокорейских автопроизводителей, обходивших протекционистские пошлины с 1980-х годов, строя производственные линии на ключевых рынках.

Источник: Bloomberg

Читайте также: Электромобили уничтожат нефтедобывателей быстрее, чем ожидалось

Если траектория работы компании верна, относительно малоизвестная вне Китая BYD вот-вот кардинально изменит свой статус.

Вскоре наступит то время, когда мы сможем посмотреть на 2024 год и вспомнить его как год, когда малоизвестная китайская BYD стала в один ряд с такими гигантами как Tesla, Hyundai, Toyota, Volkswagen и Ford. Которые тоже когда-то начинали с того, что были малоизвестными автомобильными брендами.