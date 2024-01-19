Как МВФ напугал инвесторов в Давосе и кто в очередной раз всех спас

Неделя была непростой, а оптимистическое настроение начала года начало угасать. Всему виной высокие ставки, которые ФРС никак не решится снижать. Однако, рассказывает основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан, технологический сектор в очередной раз всех спас.

Высокие ставки надолго?

Во вторник Chris Waller, один из руководителей ФРС, заявил, что, по его мнению, «ФРС сможет снизить процентные ставки в этом году, если инфляция не вернется или не будет оставаться высокой», как сейчас. Однако, предупредил, что сроки и темпы снижения ставок будут зависеть от поступающих в будущем данных о состоянии экономики.

Данные не заставили себя ждать: уже в среду стало известно, что розничные продажи в США в декабре превысили прогнозы, а значит, американский потребитель чувствует себя хорошо и готов тратить, поддерживая экономику и стимулируя рост цен. А почему бы и нет, если безработица на рекордно низком уровне, работу найти — не проблема, вера в завтрашний день сохраняется и можно не считать каждый цент?

Плохо только, что при таких обстоятельствах инфляция вряд ли вскоре вернется к желаемым 2%, значит, доктрина «Higher for Longer» набирает силу, нравится это рынку или нет. Но похоже, что оптимистично настроенные на снижение ставки инвесторы потихоньку начинают трезветь — вероятность снижения ставки уже в марте, рассчитанная, учитывая состояние рынка фьючерсов, на фоне последних новостей за неделю снизилась с 79% до 54%. Как монетку подбросить.

В других развитых странах не лучше. Глава ЕЦБ Кристин Лагард, выступая в Давосе, заявила, что никто не собирается снижать ставки в ближайшее время, ситуация не та.

Главный экономист МВФ Гита Гопинат, там же, в Швейцарии, вообще призвала глав центробанков не торопиться со снижением ставки, потому что «работа еще не доведена до конца». По ее мнению, уменьшение стоимости денег вообще не следует начинать раньше, чем во втором полугодии, с чем трудно не согласиться, ведь разогретые рынки труда и в США, и в ЕС удерживают розничные цены на высоком уровне, особенно в сегменте услуг.

Очевидно, что рынкам подобные заявления влиятельных финансовых руководителей не понравились — индексы покраснели, а доходность долга поползла вверх. Все еще многие инвесторы продолжают ставить на уменьшение стоимости денег, забывая при этом, что исторически преждевременное «празднование победы» центральными банками очень часто заканчивалось возобновлением инфляции и необходимостью возвращения к еще более жесткой монетарной политике. Так что опять же: «Higher for Longer»!

Секрет поддержки Тайваня

И когда уже казалось, что неделя закончится для рынков потерями, на помощь пришел искусственный интеллект. Не знаю, изменит ли он судьбу человечества, и как, но в течение последнего года для рынков АІ стал настоящей «волшебной палочкой», которая может легко оживить и заставить расти и зеленеть любую компанию.

В этот раз «палочка» оказалась в руках Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которая прогнозирует рост выручки в этом году на 20%, и все благодаря АІ.

От таких новостей весь рынок, особенно производители микросхем и BigTech, получили огромный заряд оптимизма: по данным Bloomberg, только в сегменте полупроводников капитализация компаний за день выросла на $160 миллиардов, основные индексы закончили четверг значительным плюсом, а фьючерсы уверенно зеленели перед открытием торгов в пятницу, когда я писал эти строки. Как видите, магия АІ продолжает действовать…

И чуть не по теме: теперь, после новостей о TSMC, вы понимаете, почему так все заботятся о судьбе Тайваня?! Если бы речь шла о бескрайних рисовых полях и зерновых коридорах, отношение к стране, думаю, было бы немного другим.

Читайте также: ИИ заменит 40−60% рабочих мест: как к этому должны подготовиться правительства

Конечно, волнение, обеспокоенность и переживания о ценностях никуда не делись бы, но мы же знаем, что для мира и покоя этого мало: нужна процветающая высокотехнологичная экономика, демократия и перспективы. А одним зерном современного капиталиста заманить тяжело.