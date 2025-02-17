Apple и Tesla на блокчейне: как меняется рынок акций

Недавно Onda, один из ведущих криптовалютных проектов сектора токенизированных активов реального мира (RWA), представил новую платформу для переноса американских ценных бумаг на блокчейн. Сервис Ondo Global Markets (Ondo GM) предоставит инвесторам доступ к более 1 тысячи ценных бумаг, торгующихся на NYSE и NASDAQ. Как это работает и что меняет для инвесторов, расскажет «Минфин».

Как блокчейн может изменить традиционные рынки

Блокчейн (blockchain) — это цепочка блоков, где каждый блок содержит информацию. Подобно тому, как страницы в книге следуют одна за другой, блоки в блокчейне связаны в хронологическом порядке. Это основа для создания надежной и постоянной системы записи информации. Блокчейн можно сравнить с общедоступной книгой учета, где все записи проверены и доступны для просмотра, но изменить их может быть крайне сложно или даже невозможно без согласия большинства участников.

Криптовалюты являются лишь внутренней цифровой единицей блокчейна и в основном используются для вознаграждения тех, кто поддерживает работу децентрализованной сети.

А если заменить криптовалюту в блокчейне на что-нибудь другое? К примеру, чеканить в блокчейне облигации, акции компаний и другие ценные бумаги? Или продавать с помощью блокчейна недвижимость, сырье и другие реальные активы?

Токенизация реальных активов (RWA, Real World Asset Tokenization) — это процесс превращения физических или традиционных финансовых активов (например, акций, облигаций, недвижимости) в цифровые токены на блокчейне. Каждый токен представляет право собственности или долю актива, позволяющую покупать, продавать или передавать актив в децентрализованной сети.

Эффекты от токенизации акций и облигаций

Повышение ликвидности

Акции многих компаний не всегда легко продать на традиционных рынках (например, частные компании, венчурные стартапы). Токенизация позволяет создать вторичный рынок и сделать их доступными для глобального круга инвесторов.

Традиционные облигации часто обладают высокой минимальной суммой входа (от $1 000 и выше), что затрудняет доступ для розничных инвесторов. Токенизация позволяет «разделить» актив на более мелкие доли стоимостью, скажем, $10−50.

Снижение транзакционных издержек

Блокчейн позволяет сократить расходы на брокеров, банки, депозитарии и юридические услуги, что значительно уменьшает комиссию. Транзакции могут быть мгновенными, без необходимости в посредниках.

Доступность для более широкого круга инвесторов

Инвесторы могут покупать доли в токенизированных активах без необходимости покупать целый актив (например, 0,01% акции Tesla, или $50 в государственных облигациях США). Это позволяет расширить доступ к рынку.

Глобальный рынок и торговля 24/7

В отличие от фондовых бирж, которые работают только в определенное время, блокчейн-активы можно торговать непрерывно.

Уменьшение рисков мошенничества

Все транзакции записываются в блокчейн, что обеспечивает прозрачность и уменьшает риски манипуляций с акциями или облигациями.

Главные риски

Несмотря на все плюсы, токенизация реальных активов также несет свои риски:

Неопределенное регулирование — многие страны еще не определились с законодательством о токенизации финансовых активов.

Технологические риски — возможные хакерские атаки или сбои в смарт-контрактах.

Проблемы с принятием — традиционные финансовые учреждения могут сопротивляться внедрению токенизации, поскольку это уменьшает их контроль над рынками.

Некоторые риски могут быть неясными (неизвестными на данный момент) и нанести вред уже после токенизации.

Кто и как переносит традиционные активы на блокчейн

Токенизацию фондов и облигаций тестируют BlackRock, Franklin Templeton, HSBC. Для выпуска токенизированных активов активно используют платформы Polygon, Ethereum, Avalanche. DeFi-платформы (Maple Finance, Centrifuge) уже предлагают кредитование под RWA-токены.

Однако один из последних анонсов омрачает предыдущие шаги и приближает всеобъемлющую токенизацию. Ondo Finance запустит платформу для торговли ETF и токенизированными ценными бумагами. Называется она Ondo Global Markets (Ondo GM). Платформа позволит торговать круглосуточно такими активами, а также брать кредиты и получать доступ к другим DeFi-инструментам.

«Каждый токен, выпущенный на платформе Ondo GM, будет обеспечен в соотношении 1:1 базовым активом», — говорится в сообщении Ondo. Из релиза также следует, что токенизированные активы будут свободно передаваться как стейблкоины за пределы США.

Перевод рынков капитала в сеть сулит глобальную доступность, круглосуточную ликвидность и беспрецедентные денежные инновации. Новая сеть должна преодолеть следующие барьеры:

Несовместимость с DeFi. DeFi не создавался, учитывая государственные ценные бумаги. Перевод публичных ценных бумаг в сеть, совместимую с DeFi, создает много препятствий, в частности, связанных с корпоративными действиями, такими как прямое и обратное разделение акций, что может оказать резкое влияние на цену актива.

В TradFi инвесторы получают компенсацию путем получения большего или меньшего количества акций (подобно перебазированию в сети), но этот метод не работает хорошо для большинства реализаций DeFi. Дизайн Oracle для тысяч публичных ценных бумаг также требует нового масштабированного подхода для безопасного и экономичного перевода данных в сеть.

Межцепная фрагментация ликвидности. Капитал и пользователи Onchain все чаще находятся в нескольких сетях, что вызывает необходимость перевода RWA между сетями. Однако эмиссия между цепями фрагментирует ликвидность и увеличивает сложность управления активами для любого эмитента активов.

В свою очередь, это повышает важность перемещения и толкает эмитента активов к значительным рискам. Перемещение добавляет новые точки сбоя в системе, например, ложные токены монет в скомпрометированной цепочке или взломе моста. Перекрестный обмен сообщениями для выпуска, управления и распределения активов Omnichain требует институционального уровня безопасности переключения — полагаться на одного поставщика переключения нельзя.

Высокие (и часто нестабильные) комиссии по транзакции. Во многих блокчейнах с подтверждением части комиссии за транзакции часто оплачиваются с помощью родного токена сети (например, ETH на Ethereum). Поскольку цена этого токена может быть нестабильной, стоимость завершения транзакции иногда может быть достаточно высокой.

Эта проблема усугубляется тем, что во многих цепях этот же токен также является тем же, что используют валидаторы для обеспечения безопасности сети. Поскольку валидаторы несут риск (неустойчивые токены могут легко потерять ценность), валидаторы требуют компенсации за это. Эта компенсация должна быть уплачена сетью из денег, заработанных от комиссий за взимаемые ею транзакции, что еще больше увеличивает транзакционные расходы.

Ненадлежащая безопасность сети, мостов и протоколов. Динамика, описанная в предыдущем пункте, зачастую делает безопасность сети дорогостоящей. Полагаться исключительно на свой токен для защиты сети, имеющей высокую общую стоимость RWA, также рискованно.

В среднем волатильность RWA значительно ниже, чем волатильность криптовалюты, поэтому во время медвежьих рынков безопасность сети может быстро упасть ниже необходимого порога. То же касается любого dApp, oracle или моста, содержащего значимые RWA, но защищенный собственным маркером. Ончейн-рынки капитала институционального уровня нуждаются в более стабильной и надежной модели безопасности.

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Проблемы институционального регулирования. Чтобы реализовать этот мир, необходимо привлечь традиционных менеджеров активов. Но многим регулируемым учреждениям запрещается транзакция на публичных блокчейнах, что ограничивает приток капитала в экосистему ончейна.

Чтобы ввести рынки капитала институционального уровня, учреждениям необходимо решить свои юридические и нормативные проблемы.

Исторически многие из этих проблем, таких как безопасность сети и институциональные ограничения, решались с помощью разрешенных блокчейнов, где все валидаторы являются известными объектами, а вся система закрыта. Однако именно закрытый характер этих сетей сводит на нет то, что мы видим, как одно из самых убедительных обещаний технологии блокчейн: открытую, глобальную и прозрачную финансовую систему, к которой могут без разрешения получить доступ как разработчики, так и инвесторы.

Требуется решение, которое сочетает в себе лучшее из общедоступных и разрешенных сетей, одновременно решая все вышеперечисленные проблемы. Ondo Chain был разработан с нуля, чтобы делать именно это.

«Использование технологии поможет перенести финансовые рынки институционального уровня на блокчейн, сделав их более доступными, более прозрачными и эффективными», — говорят в Ondo.

Ondo входит в топ-5 самых крупных проектов из сектора RWE с общим показателем заблокированной стоимости (TVL) в размере более $650 млн, по данным Defillama на 5 февраля. Общий объем сектора RWE по TVL составляет более $8,4 млрд.