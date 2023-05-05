Как Джейми Даймон из JPMorgan Chase и другие превращают кризис в выгоду

Событий этой недели хватило бы на то, чтобы держать инвесторов в тонусе хотя бы месяц — квартальные результаты компаний, включая Apple, заседания ФРС и ЕЦБ, Отчет о состоянии рынка труда, банкротство американских банков. Как это сказалось на рынке и кто сумел заработать, рассказал финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Центробанки не сбавляют обороты

Заседание ФРС, наверное, имело наибольший вес. Монетарная политика, проводимая центральным банком США, оказывает влияние на все без исключения, процессы, происходящие на финансовых рынках во всем мире. В текущей ситуации, когда процентная ставка, устанавливаемая ФРС, вернулась к уровню сентября 2007 года, после многолетней эпохи бесплатных денег, каждое слово и действие главного банка мира может стать решающим для дальнейшей доли рынков.

В целом, все произошло, как и предполагали: ставку повысили на 25 б.п. до 5.25%, а фразу о том, что «может возникнуть необходимость ужесточить монетарную политику» из итогового пресс-релиза убрали, чем немного успокоили рынки. Но чуть позже на пресс-конференции, Глава ФРС Пауэлл сказал, что, по мнению членов FOMC, «инфляция не снизится так быстро, как того бы хотелось. Для этого нужно время, и если это видение правильное, то будет неправильно снижать ставку, и мы не будем ее снижать».

Честно говоря, это немного испортило настроение многим инвесторам, уже давно ожидающим, что ФРС «развернется» и, сменив гнев на милость, начнет снижать стоимость денег. Но вот только ФРС продолжает гнуть свою линию, и, как выяснилось в конце недели, правильно поступает. Собственно, ничего удивительного — история подсказывает, что гнуть будут до тех пор, пока что-то не «сломается»…

Европейский центральный банк решил не отставать от ФРС и повысил ставку до 3,75%, что является самым высоким уровнем с 2008 года. Это было уже седьмое подряд повышение ставки, более того президент Лагард заявила на пресс-конференции, что у ЕЦБ нет оснований для того, чтобы приостанавливать цикл повышения ставок в ближайшее время. Оно и понятно: уровень инфляции в Еврозоне вырос до 7% в апреле, при этом базовая инфляция осталась близка к рекордно высокому уровню марта, на уровне 5,6%. В такой ситуации не до либеральных шагов.

Американские банки продолжают «ломаться»

В начале недели, после того, как JP Morgan заключил очень выгодное для себя соглашение по приобретению обанкротившегося банка First Republic Bank, его руководитель Джейми Даймон сказал, что кризис в банковском секторе преодолен.

Конечно, если бы все так действительно и было, то для Даймона это был бы просто отличный сценарий: сначала получил огромную выгоду от банковского кризиса, купив банк на фантастически хороших условиях, а теперь хочет жить, как раньше. Но пока не похоже, что именно так все и случится — проблемы в банковской отрасли никуда не исчезли и многие играющие на понижение трейдеры пытаются на этом заработать.

В течение недели акции двух банков, Western Alliance Bancorp и PacWest Bancorp, потеряли соответственно более 50% и 60% стоимости и поползли слухи об их продаже, которые сами банки пока отрицают.

Но дождемся выходных, ведь все предыдущие банкротства с начала марта, когда начался кризис, происходили именно на выходные. Ну, а пока, чтобы как-то остановить ажиотаж вокруг банков, регуляторы рассматривают возможность запретить трейдерам делать ставки против банков (играть на понижение). Может и правильно, но как-то не отвечает принципам свободного рынка.

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Стоимость техгигантов не соответствует реальности

Apple, по крайней мере, не расстроил: результаты первого квартала превысили прогнозы, iPhone продаются, дивиденды и программа обратного выкупа акций увеличены. Вроде бы все хорошо, но есть небольшая ложка дегтя: выручка, по сравнению с результатами первого квартала прошлого года снизилась, и это уже второй квартал подряд, когда в годовом измерении выручка уменьшается.

Если сделать поправку на инфляцию, то поводов для веселья и радости будет еще меньше. Выходит, что, учитывая фундаментальные показатели, Apple вряд ли можно считать Growth company (быстро растущей компанией), но оценена она так, как будто растет, как на дрожжах.

Кстати, ситуация с технологическими гигантами, Alphabet, Meta, Microsoft и другими, на которых держится рынок, не лучше, и осознание того факта, что стоимость компаний не соответствует их реальному состоянию, может дорого стоить инвесторам.

Последней интригой на этой неделе был удививший, шокированный отчет о состоянии рынка труда в апреле и наверняка оправдавший «упорство» ФРС, продемонстрировав, что рынок труда США остается в разогретом состоянии: в прошлом месяце было добавлено 253 тыс. новых рабочих мест, а безработица упала до самого низкого уровня с 1969 года.

Ожидалось, что количество новых рабочих мест составит 185 тыс., а уровень безработицы достигнет 3,6%. И что совсем неприятно — оплата труда продолжает расти. За месяц средняя почасовая оплата выросла на 0,5%, ожидалось 0,3%, а за год на 4,4% ожидалось 4,2%. Так что борьба с инфляцией будет продолжаться и дальше.

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Итак, неделя, полная драматических событий прошла, а драмы, по состоянию на утро пятницы, так и не случилось — индексы держатся. Но это точно не повод, чтобы спокойно ждать новых взлетов в ближайшее время. В конце концов, вы не Джейми Даймон из JPMorgan Chase, чтобы превращать кризисные явления в сплошную выгоду для себя. Хотя кто знает?