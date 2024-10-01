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1 октября 2024, 16:58 Читати українською

Америку может накрыть рецессия: 3 варианта вложений через ETF, которые помогут ее пережить

Аналитики вновь заговорили о возможности рецессии в США. Это указывают и отдельные экономические данные. Чтобы не потерять деньги из-за колебаний рынка и не поддаваться на спекулятивные волны купли-продажи, нужно запастись активами-убежищами. Какие инструменты наиболее устойчивые к рецессии и на что стоит обратить внимание инвестору, рассказал инвестиционный эксперт Александр Тугушев.

Аналитики вновь заговорили о возможности рецессии в США.

Три всадника кризиса

Снижение процентной ставки ФРС, инвертированная кривая прибыльности (когда краткосрочные облигации приносят большую прибыль, чем долгосрочные) и безработица в США взаимосвязаны. Вместе взятые, они влияют на фондовый рынок и другие финансовые учреждения. По отдельности, эти факторы указывают на рецессию:

1. Процентные ставки

ФРС снизила процентную ставку на 0,5% в сентябре. Исторически резкое понижение ставок (Federal Funds Rate) всегда сопровождалось рецессией (серые зоны) и падением стоимости акций (S&P 500). Это происходит из-за того, что снижение ставок не просто инструмент для стимулирования экономики, а инструмент для ее спасения. За последние 25 лет каждый кризис сопровождался падением ставок, и теперь мы снова вернулись к этому циклу.

Ставка по федеральным фондам против S&P 500 в США

Источник: MacroMicro

2. Инвертированная кривая доходностей

Инвертируемая кривая доходностей — это разница между доходностями 10-летних и 2-летних казначейских облигаций США. Когда спред между этими двумя показателями становится отрицательным, то кривая инвертирована, что является сигналом о рецессии. Но на самом деле, если посмотреть на график, важна не сама инверсия, а возврат прибыльности в исходное положение. Именно в эти моменты наступала рецессия.

10-летние казначейские обязательства с постоянным сроком погашения минус 2-летние казначейские обязательства с постоянным сроком погашения.

Источник: FRED

3. Правило Сам

Правило Сам (The Sahm Rule) — это индикатор, основанный на уровне безработицы. Несмотря на простую методологию расчета, он является наиболее точным показателем для прогнозирования рецессии. Если индикатор выходит за значение свыше 0,5%, экономика находится в рецессии.

Индикатор рецессии по правилу Сам

Источник: FRED

ETF на краткосрочные облигации

В период, когда признаки рецессии становятся очевидными, следует обезопасить свой портфель путем хеджирования. Один из этих инструментов — это биржевые инвестиционные фонды (ETF), которые помогают диверсифицировать портфель и уменьшить влияние возможного падения рынка.

ETF на краткосрочные облигации является эквивалентом денежных средств, которые позволяют получить доход сверх уровня инфляции. Иными словами, при работе с ETF вы не теряете прибыль.

iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) — это фонд, инвестирующий в сверхкраткосрочные казначейские облигации США со сроком погашения до 12 месяцев. Фонд отслеживает представляющий этот рынок индекс (ICE US Treasury Short Bond). Дивидендная доходность — 5,15% годовых, а коэффициент затрат — 0,15%.

Годовая прибыльность SHV

Альтернативные варианты ETF на краткосрочные облигации США:

  • SPDR Bloomberg 1−3 Month T-Bill ETF (BIL)
  • PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT)
  • JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST)

Золото

Когда процентная ставка снижается, кредиты становятся более доступными, а денежная масса увеличивается. Это стимулирует рост инфляции, что снижает покупательную способность доллара и делает золото более «дорогим».

Вероятно, на этом можно и заработать, но самое главное — возможность сохранить капитал в период кризиса.

Поведение золота после первого снижения ставки в цикле

Источник: In Gold We Trust

SPDR Gold Shares (GLD) — первый ETF, который непосредственно вкладывает в физическое золото. Его структура полностью упрощает процесс покупки, хранения и страхования ценных металлов для инвесторов. Стоимость фонда напрямую привязана к спотовой цене золота через индекс LBMA PM Gold Price. Но также следует учитывать, что коэффициент затрат — 0,4%.

Альтернативные варианты ETF на золото:

  • iShares Gold Trust (IAU)
  • Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL)
  • GraniteShares Gold Trust (BAR)

Защитные секторы

Как и в любом другом, в захеджированном портфеле должны быть акции. Самыми стабильными и безопасными проявляют себя эквиваленты акций на защитные секторы. Защитными секторами, в свою очередь, являются те, которые наименее подвержены снижению в цене во время рецессии.

По данным бизнес-циклов, представленных инвестиционной компанией Fidelity, наиболее привлекательными секторами в период рецессии являются:

  • Товары первой необходимости (Consumer Staples);
  • Здравоохранение (Health Care);
  • Телекоммуникации (Telecommunications);
  • Коммунальные услуги (Utilities).

Какие секторы наиболее выгодные для инвестора в разные периоды экономики

Ключевой особенностью этих секторов является высокая устойчивость к экономическим спадам. В отличие от более циклических отраслей, спрос на продукцию и услуги этих секторов остается относительно стабильным даже во время рецессий. Люди по-прежнему будут нуждаться в основных потребительских товарах, медицинском обслуживании, телефонной связи и коммунальных услугах, независимо от состояния экономики.

ETF, которые следует рассматривать по этим секторам

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Фонд инвестирует в акции компаний сектора потребительских товаров первой необходимости (продукты питания, напитки, бытовая химия и лекарства). Он отслеживает индекс, включающий компании всех размеров (all-cap), и распределяет активы по рыночной капитализации.

Альтернативные варианты ETF на товары первой необходимости:

  • iShares US Consumer Staples ETF (IYK)
  • Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP)

Vanguard Health Care ETF (VHT). Он занимается инвестированием в американский сектор здравоохранения, включая фармацевтику, биотехнологии, медицинское оборудование и услуги, предлагая диверсифицированные инвестиции в сектор с высоким потенциалом роста, особенно на фоне старения населения и развития медицинских технологий.

Альтернативные варианты ETF на здравоохранение:

  • iShares US Healthcare ETF (IYH)
  • Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV)

Vanguard Telecommunication Services ETF (VOX). Инвестирует в американский сектор связи, включая традиционные телекоммуникационные компании (Verizon), а также компании в сфере медиа и интернет-услуг (Alphabet и Meta). Фонд охватывает компании разной капитализации, но сосредоточен на крупных игроках.

Альтернативные варианты ETF на телекоммуникации:

  • iShares US Telecommunications ETF (IYZ)
  • Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC)

Vanguard Utilities ETF (VPU). Фонд инвестирует в коммунальный сектор США, включая электро-, газо- и водоснабжение, а также электроэнергию. Это фонд со стабильными активами коммунальных компаний, которые демонстрируют устойчивость даже в условиях рыночной волатильности.

Альтернативные варианты ETF на коммунальные услуги:

  • iShares US Utilities ETF (IDU)
  • Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU)

Среднестатистические потери всех секторов с 1960 года по 2024 год. Эти секторы вышли из рецессии и понесли наименьшие убытки:

Источник: VisualCapitalist

Читайте также: Как заработать на снижении ставки ФРС: объясняем, какие активы могут опередить рынок

Уверенность в завтрашнем дне

Можно инвестировать свои средства в 10 самых известных компаний, но в этом случае следует понимать то, что во время экономического спада вы, возможно, понесете убытки. Именно поэтому нужно относиться к своему портфелю в период рецессий со всей осторожностью и быть готовым перенаправить свой капитал в те инструменты, которые будут пользоваться наибольшим спросом в момент паники.

Золото, краткосрочные облигации, защитные секторы — все это инструменты, которые помогут вам пройти сквозь рецессию с наименьшими потерями, а вы сохраните средства и будете спокойны относительно завтрашнего дня и будущего.

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Комментарии - 1

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bonv
bonv
1 октября 2024, 17:28
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Будете спокійні щодо завтра та майбутнього. Спокій і гроші …
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